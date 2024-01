'El metro va a devolvernos el orgullo por Bogotá': Carlos Fernando Galán en discurso

Durante su discurso de posesión como nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán se refirió a la construcción de la primera línea del metro, obra con la que desde elecciones se ha comprometido a avanzar.



"Porque el 29 de octubre recibimos un mandato contundente para trabajar por el sueño de millones de bogotanos que, a pesar de los años y los tropiezos, todavía esperan con ansias la llegada del metro. Un metro de verdad: como el que está contratado y avanza.", indicó.



Dijo, además, que el megaproyecto "no va a solucionar todos nuestros problemas de movilidad, pero sí va a acercarnos, a integrar a las distintas poblaciones que comparten hoy un espacio, pero no se sienten paisanos".

También, va a permitir el desarrollo empresarial y a recibir a los turistas para que recorran los atractivos de Bogotá con más facilidad. Asimismo, señaló que va a fomentar que los ciudadanos "se bajen del vehículo particular" y compartan más tiempo con sus familias.



"Y, sobre todo, un metro que va a devolvernos la confianza en nosotros mismos y el orgullo por nuestra ciudad: nos va a hacer soñar juntos con una ciudad mejor, más justa y más moderna, una ciudad que avanza", agregó.

En el patio taller se están haciendo los pilotes del metro. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En el discurso dijo también que, si bien no hay que descuidar los grandes proyectos, los ciudadanos deben fijarse en las pequeñas acciones que "hacen una enorme diferencia".



"Los retos nos obligan a todos a trabajar de la mano. Porque no hay vías suficientes si los mal parqueados anulan un carril, no hay andenes suficientes si terminan siendo colonizados sin orden ni permisos o terminan invadidos por vehículos, no hay gestión del tráfico que sirva si seguimos bloqueando intersecciones o haciendo doble fila para cruzar, no hay ciclorutas suficientes si le tiramos el carro al ciclista", indicó.



Por tal razón, invitó a los bogotanos a que "no pierdan la capacidad de soñar, porque ese es el motor que nos impulsa a trabajar juntos para hacer de nuestros sueños una realidad".



En su discurso, Galán tuvo una llamado directo al Gobierno Nacional. Le dijo que "tiene un aliado para hacer que los grandes proyectos de Bogotá salgan adelante".



Y señaló que la ciudad "merece ver que las obras avanzan y que el futuro, que hoy parece lejano, se hace realidad".

REDACCIÓN BOGOTÁ