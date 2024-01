'Voy a estar contigo': el conmovedor momento de Carlos Galán al hablar sobre su hija

Durante su discurso en la ceremonia de posesión, Carlos Fernando Galán, nuevo alcalde de Bogotá, dedicó unas emotivas palabras a su familia de agradecimiento por su compañía en estos años.



(Lea también: En vivo: Carlos Fernando Galán se posesionó como nuevo alcalde de Bogotá).

Primero mencionó a su esposa, la abogada Carolina Deik, con quien lleva más de 12 años de matrimonio y tiene dos hijos: Julieta y Juan Pablo.



"Por esto y por una infinidad de sacrificios, hoy le doy gracias a mi familia, a Carolina, por compartir y creer en este sueño y por ayudarme todos los días a hacerlo realidad sin perder el norte", afirmó.

Luego, con la voz quebrada, hizo una mención a su hija Julieta, de 10 años.



"Yo tengo que hacer un compromiso hoy con Julieta particularmente, y es decirle que voy a estar ahí, Juli. Tranquila, voy a estar contigo", dijo.



(Puede leer: Carlos Fernando Galán: la historia de amor y la familia del nuevo alcalde de Bogotá).

Carlos Fernando Galán con su familia. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

También recordó a su abuelo Mario Galán, resaltando un mensaje que él dijo hace varias décadas, durante la época de la violencia en el país por cuenta de los carteles de narcotráfico.



"Hace 33 años a mi abuelo Mario le preguntaron qué mensaje le quería transmitir a los colombianos ante la tragedia que estaba viviendo nuestro país por la amenaza de los carteles de la droga. Su respuesta me quedó grabada en la mente y en el corazón para siempre: 'Recordemos aquellas palabras de Abraham Lincoln luego de una de sus derrotas; tenemos que tener fe y esperar un predominio de nuestros ideales y vivir con nuestros sueños agarrados al corazón para amanecer cantándolos' ", aseguró.



Además, se dirigió a sus críticos, y afirmó que" son la muestra perfecta de que la ciudad a la que decidí dedicar mi vida es rica y diversa, y que es a partir de esas diferencias que vamos a construir la Bogotá que soñamos".



"La vida me ha dado la oportunidad de aprender, de crecer, y de servirles a todos ustedes con humildad y disciplina para tener un impacto real en la vida de los bogotanos. Entiendo que soy su mandatario y ustedes son mis mandantes. Si estoy aquí es para trabajar por quienes me eligieron", añadió.

