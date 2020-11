Claudia López Vs. Galán: la pelea por antigua ficha de Jorge Rey

Tensa está la relación entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán por la denuncia de este con relación a la presencia de un funcionario en el Distrito.



La denuncia de Galán gira alrededor de Carlos Augusto Carrillo Vega, actual Director(a) de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Galán manifestó su preocupación por la presencia de Carrillo en las filas del Distrito. "¿Cómo termina Claudia López, la dueña de la lucha contra la corrupción, enemiga pública nombrando como su gurú en el proyecto POT de Bogotá a César Carrillo, el exSecretario de Planeación de Jorge Rey?".

Preocupante las personas que está metiendo la alcaldesa @claudialopez en el proyecto más sensible e importante de la ciudad: el POT. Aún está a tiempo de corregir; su bandera contra la corrupción no puede ser solo un eslogan. pic.twitter.com/88QC2LpM2K — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 13, 2020

Carlos Carrillo es un contador público, especialista en negocios internacionales con énfasis en mercados de capital y un experto en planeación con una relación de vieja data con cargos clave en Cundinamarca. Fue subdirector de la CAR Cundinamarca entre 2007 y 2009 y Secretario de Planeación del exGobernador Jorge Rey.



Antes de terminar en la Alcaldía de Bogotá, Carrillo aspiró a la dirección de la CAR Cundinamarca, que se barajó a finales de 2019.



Finalmente, aterrizó en la Secretaría de Desarrollo Económico. En julio, Claudia López anunció de Carrillo sería parte del equipo que lideraría la concertación regional del POT, proceso encabezado por la secretaria de Planeación, Adriana Córdoba. En este grupo está también la Secretaría; Carlos Amaya, asesor para Asociatividad Regional y Patricia González, secretaria de Integración Regional de Cundinamarca.



Pero, ¿por qué denuncia Galán la presencia de Carrillo? La clave está en su cercanía con Jorge Rey, exGobernador de Cundinamarca señalado por el mismo Galán y por periodistas como Daniel Coronell por su presunta participación en el "volteo de tierras", un millonario negocio que consiste en cambiar el uso del suelo de las tierras.



Incluso, Claudia López ha sido crítica de Rey en el pasado:

El gobernador Jorge Rey está relacionado con corrupción en POT de Funza, él lidera los apoyos para Vargas Lleras en Cundinamarca pic.twitter.com/ZYva69U3k2 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 17, 2017

Este práctica ha sido denunciada en Cundinamarca. Sin embargo, en el caso de Rey, no existe ningún proceso concluyente.



Pese a esta tensa relación entre Rey y López, Galán llama la atención de cómo un exfuncionario del Gobernador, y relacionado precisamente con asuntos de planeación y uso de tierras, llegó a parar al Distrito.



Lo cierto es que la relación entre López y el grupo de Reyvio tuvo ciertos cambios cuando, el 27 de octubre de 2019, Nicolás García fue elegido como Gobernador de Cundinamarca. García, en ese momento, era conocido como heredero de Rey, pues había sido su Jefe de Gabinete.



Por la naturaleza de sus cargos, López y García empezaron a hacer empalmes y reuniones para consolidar acciones de gobierno a nivel Bogotá-Región. En una de esas reuniones, estuvo Rey, quien ya hacía el empalme de su saliente Gobierno con el de García.

Así fue el encuentro entre el saliente gobernador Jorge Rey, el electo Nicolás García y la alcaldesa Claudia López. Foto: Cortesía Gobernación de Cundinamarca

"La política es dinámica, pero debería ser coherente", asegura Galán en el video de su denuncia y cuestiona cuál es la relación el López "y la gente de rey".



"La forma como va a funcionar la Región Metropolitana será un acuerdo entre el grupo político de Rey y la alcaldesa de Bogotá. Claudia, aún está a tiempo de no incurrir en esa grave contradicción, la de abandonar la lucha contra la corrupción. Espero que tome la decisión correcta", manifiesta Galán en su video.

"Mientes": Claudia López

Horas después de la denuncia de Galán, la alcaldesa de Bogotá reaccionó a través de su cuenta de Twitter:



"Sabes perfectamente que Cesar coordina lo relacionado con abastecimiento y mercaton campesina y nada tiene que ver con tierras ni ordenamiento territorial. Que el POT lo coordina Adriana Cordoba. Mientes a sabiendas para por tu interés y disputas particulares", le contestó López a Galán.

Sabes perfectamente que Cesar coordina lo relacionado con abastecimiento y mercaton campesina y nada tiene que ver con tierras ni ordenamiento territorial. Que el POT lo coordina Adriana Cordoba. Mientes a sabiendas para por tu interés y disputas particulares. https://t.co/ahRsORiv8R — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 13, 2020

Agregó:



"No entro a discutir las disputas políticas y judiciales legítimas que tengas con el ex gobernador Rey. Pero eso no te autoriza a mentir para tratar de enlodar el POT de Bogotá, a mi, o a Adriana Cordoba. No tienes prueba alguna para poner en duda nuestro trabajo y transparencia"



Y remató con:



"Mezclas hechos y nombres de manera engañosa para afirmaciones mentirosas con el propósito de enlodar y sembrar duda. La misma política de mentiras, odio y polarización que dices rechazar pero que hoy usas porque crees que te conviene. Ese oportunismo y mezquindad no es el camino."



Galán le respondió que si bien la Alcaldía indica que Carrillo no está en el POT no se responde a la pregunta de por qué está en el Distrito.

Lo que dice Planeación y Alcaldía

La Secretaría de Planeación y la Alcaldía de Bogotá indicaron, a través de un comunicado, que la cabeza del POT es la Secretaria Adriana Córdoba y que "Es falso que Cesar Carrillo, subdirector de Abastecimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, participe de alguna manera en POT. Por el contrario, no tiene rol ni desempeña función alguna en este proyecto. Sus acciones se circunscriben al abastecimiento regional y Mercatón Campesina. Y si bien, el abastecimiento es un tema que se contempla en el POT es dirigido por la secretaria de Planeación, Adriana Córdoba".



Todo esto pese a que Carrillo integra el grupo de concertación regional, apoyando desde su posición en la Secretaría.



Frente a esto, la Alcaldía señala que: "Las concertaciones se están llevando a cabo con los diferentes actores en la Comisión Accidental del Concejo, en el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, en la Comisión Ciudadana de POT, en la Comisión Regional cuenca Río Bogotá, en las 86 reuniones con comunidades y localidades que

llevamos en estos 8 meses. Todas estas Comisiones y reuniones están integradas por diferentes actores públicos y privados, y académicos y las coordina la Secretaría Distrital de Planeación en cabeza de Adriana Córdoba".



De otro lado, la entidad advirtió que los procesos de POT y de Región Metropolitana se desarrollan de manera paralela. Pero, como ha explicado Córdoba a este diario, sí se hacen reuniones para incluir el concepto metropolitano y regional en el POT.



Frente al caso de volteo de tierras, la Alcaldía manifestó en el documento que:

"Se espera que la justicia se pronuncie y determine si hubo actos corruptos y los sancione eficazmente. (...) Resulta lamentable, por decir lo menos, que las denuncias hechas después de tanto tiempo no haya tenido decisión judicial lo cual es indeseable porque siempre dejarán un manto de duda."