Video | Alcalde Carlos F. Galán aparece y habla desde la clínica tras ser hospitalizado

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, debió ser hospitalizado este 16 de febrero en la Clínica del Country, donde días atrás le habían practicado una cirugía de urgencia por apendicitis aguda.

(En contexto: Alcalde Carlos Fernando Galán fue hospitalizado de nuevo en la Clínica del Country).

El mandatario había tenido cirugía de apendicectomía por laparoscopia el pasado 12 de febrero, la cual consistió en retirarle el apéndice ante los dolores en el abdomen que lo acompañaron varios días.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, fue diagnosticado con apendicitis aguda. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Fue dado de alta el 13 de febrero, pero ingresó nuevamente a la institución médica al presentar una serie de síntomas en su recuperación posoperatoria.

"Especialistas deciden continuar con su manejo médico intrahospitalario para mantener sus cuidados y garantizar su óptima mejoría", dijo la Clínica y aseguró que su condición es "estable" con evolución favorable.

Luego del parte de salud, Galán apareció sonriente en un video al lado de sus dos hijos y agradeció cada uno de los mensajes de aliento que ha recibido.

"Aquí recuperándome con la mejor compañía. Muchas gracias a todos por sus saludos y buenos deseos. Un abrazo", sostuvo.

Gracias a todos por su solidaridad y sus buenos deseos. Acá me sigo recuperando con la mejor compañía. pic.twitter.com/xf3MowjcfZ — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 16, 2024

Los síntomas que alentaron al alcalde Galán

El alcalde contó en un video pasado que los dolores habían comenzado días atrás, pero continuó con su apretada agenda. Incluso, fue hasta el páramo de Sumapaz.



"Me empezó alrededor del sábado por la noche un dolor. Pensé que no era nada especial. Me continuó el domingo", aseguró en un video.



No pospuso sus actividades, pues no se sentía "tan mal". Así que estuvo en el páramo con la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, donde grabó un par de videos para impulsar la elección de Bogotá como sede de la COP16, evento internacional sobre biodiversidad que se disputa con Cali.

(Más: 'Aún estoy en recuperación, sin dolor': alcalde Carlos Fernando Galán tras cirugía).

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: X: @CarlosFGalan

"También estuve en el Tour Colombia, que llegó a Bogotá y trajo mucha alegría", añadió.

El dolor no cesó el domingo y despertó el lunes 12 de febrero nuevamente con el malestar en el abdomen: "Ahí ya mi esposa me dijo 'hombre, arranque ya para la clínica para que le hagan un examen, no es normal eso'. Efectivamente, me diagnosticaron con apendicitis".

Facebook Twitter Linkedin

La apendicitis es una inflamación del apéndice. Foto: iStock

Como explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la apendicitis es una inflamación del apéndice, ya sea por presencia de cuerpos extraños, bloqueo de heces, entre otros.

(Más: ¿Acaba de ser operado de apendicitis? Estos son los alimentos que debería consumir).

El primer síntoma que pueden sentir los pacientes es un dolor "alrededor del ombligo o en la parte media del abdomen superior". La intensidad del dolor aumenta y a esta pueden unirse más síntomas, como vómito o náuseas.

Los síntomas tardíos, aquellos que surgen horas después, abarcan escalofríos, fiebre y diarrea. La autoridad médica recomienda acudir al médico tan pronto presente "dolor en la porción inferior derecha del vientre" y otros de los mencionados signos para que reciba un diagnóstico concreto y los especialistas puedan tratarlo, pues el caso podría agravarse en cuestión de horas.



La apendicitis requiere de una apendicectomía, con la cual se extirpa el apéndice. Tras la cirugía, la evolución es "muy benigna" si no hay complicaciones, como había explicado el médico Germán Maldonado a EL TIEMPO en una ocasión pasada. Por lo general, el paciente puede estar un día hospitalizado y regresar a casa para una incapacidad de unos 10 días.



"Si bien algunas personas se sienten mejor al cabo de unos pocos días, recuerde que su organismo necesita de tiempo para sanarse", añade la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos.

También puede ver:

- Pilas, tarifas de taxi en Bogotá suben: así quedan la carrera mínima, banderazo y más.

- Avianca hace llamado urgente tras susto por ave que impactó avión y provocó aterrizaje.

- Murió Jesús Elías Loaiza, uno de los hombres más viejos de Colombia, a sus 118 años.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS