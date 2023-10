A Galán le llegó la hora / Análisis

Calos Fernando Galán obtuvo un triunfo histórico. Se alzó casi que con el 50 por ciento de la votación (1,5 millones de votos) en Bogotá. Juan Daniel Oviedo hizo una campaña excepcional, fue un fenómeno al ocupar el segundo lugar con más de 600 mil votos. Y Gustavo Bolívar, candidato del presidente Petro, tuvo que cargar con el karma que acompaña al petrismo en buena parte del país: fue el gran derrotado de la jornada, obtuvo menos de 600 mil votos, cuando el hoy presidente, en Bogotá, alcanzó 2,3 millones en la segunda vuelta presidencial.

El triunfo de Galán no es solo merecido por su trabajo constante, por llevar tres campañas a cuestas, sino porque es la reivindicación de un legado: el legado del Nuevo Liberalismo, el movimiento político que hace tres décadas personificó una nueva forma de hacer política en el país. Y porque justamente le hace honor al inmolado líder que le dio vida, Luis Carlos Galán Sarmiento, padre del nuevo mandatario de los bogotanos.



El candidato a la alcaldía de Bogotá Carlos Fernando Galán celebra después de conocer los resultados que lo proclaman como el próximo alcalde de la ciudad de Bogotá. Acompañado por su familia y cientos de sus seguidores celebra en el Cubo de Colsubsidio su victoria en primera ronda Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

Galán gana por unas tesis que se creían extraviadas en la actual confrontación política que vive el país: porque llamó a la no polarización, al trabajo en equipo, a reconocer los aciertos de sus antecesores, a crear puentes y a no seguir sometiendo a Bogotá a una especie de 'refundación' cada cuatro años. Galán enarboló el discurso de la continuidad y la gente lo acompañó.



Y lo remarcó en su mensaje de triunfo y agradecimiento. Allí le pidió al presidente Gustavo Petro dejar atrás las diferencias y sacar adelante la primera línea del metro elevado, la que se construye actualmente. Habló del respeto por las instituciones y por la libertad de prensa, dos temas por los que amplios sectores de la sociedad le han reclamado al jefe de Estado. Y hubo uno más: "necesito la crítica", dijo Galán, en clara alusión a que las voces discordantes no son necesariamente llamados a la guerra.

Galán celebra al conocer los resultados que lo proclaman como el alcalde de Bogotá. Foto: Cesar Melgarejo / El Tiempo

Carlos Fernando Galán, el nuevo alcalde de Bogotá, tiene un mandato claro y contundente. Lo acompañan su experiencia en los temas de ciudad, su capacidad de trabajo y una pasión demostrada por querer ser alcalde mayor. Lo señaló en su discurso y ahora tendrá que demostrarlo en la calle, que es en donde, también lo repitió, gobernará para los bogotanos.



Son muchos los retos que le esperan. El primero de ellos, mantener una relación cordial con el Gobierno Nacional, con quien tendrá que destrabar muchos temas pendientes: el Regiotram, la ampliación de la Boyacá y la autopista norte; asegurar la continuidad de la primera línea del metro, consolidar la región metropolitana, definir la suerte del hospital San Juan de Dios y articular temas de seguridad con el Ejecutivo, entre otros.



Eso en cuanto a las relaciones con el alto gobierno. En lo local, el nuevo alcalde tiene otros 'chicharrones': renovar la concesión de TransMilenio de la Suba, NQS y Américas; definir al nuevo operador de la troncal NQS, mirar si se renueva el contrato de recaudo con Tu llave; hacerle frente al déficit financiero del transporte público que es de 2,9 billones de pesos, definir la suerte del corredor verde, donde hay comprometidos 2,5 billones de pesos; arreglar el lío con los transportadores de Soacha y concesionar el relleno sanitario de Doña Juana.

Carrera 30, de Bogotá. Foto: Twitter: @jackietoloza

Pero tal y como lo dijo a lo largo de su campaña, hay un enorme reto en materia de seguridad. "Bogotá va a caminar segura", fue su frase en la celebración con su equipo, pero hacerla realidad va a requerir de un enorme esfuerzo institucional, de un entendimiento con la rama judicial y del apoyo del Gobierno Nacional. El desmantelamiento de las poderosas organizaciones criminales asentadas en Bogotá debe ser un primer paso para acabar con las rentas ilegales, que es en donde radican buena parte de los males de la capital, y para ello requerirá mayor inteligencia, pie de fuerza y mucha imaginación para que los resultados se vean a corto plazo. Es lo que pide la gente.



Por si todo lo anterior fuera poco, hay un desafío adicional del nuevo alcalde que tiene que ver con algo más íntimo y personal, pero no menos relevante: honrar la memoria de su padre. Es la primera vez que Carlos Fernando asume un cargo para gobernar. Y será el segundo cargo más importante del país. Allí tendrá qué demostrar que la lucha y el sacrificio de su padre no fueron en vano, y que banderas como la guerra contra el crimen organizado, contra la corrupción y contra las mafias enquistadas en las instituciones públicas, aún siguen ondeando. Son muchos los ojos los que esperan ver que el hijo no será inferior a las enseñanzas del padre.

El candidato a la alcaldía de Bogotá Carlos Fernando Galán llega al puesto de votación del centro comercial Unicentro para votar en la mesa número 67 en las elecciones que se realizan en el territorio nacional . Bogotá 29 de octubre del 2023. Foto @mauriciomorenofoto / MAURICIO MORENO CEET EL TIEMPO Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Ojalá Galán logre conformar un equipo técnico que honre esas banderas, que gobierne con los más capaces y comprometidos y no con las viejas mañas de la política tradicional, la de los puestos y las prebendas. Y que sus relaciones con el Concejo sean claras y constructivas; que se basen en los principios que defiende el Nuevo Liberalismo. Tal y como queda conformado el cabildo, es posible contar con unas mayorías que le permitan sacar adelante los acuerdos que la ciudad reclama.



A Galán le llegó la hora, sin mirar atrás.



Ernesto Cortés

Editor General EL TIEMPO

