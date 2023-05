Casi dos semanas es lo que ha pasado desde cuando Lizeth Natalia Rincón fue asesinada por dos sicarios que a bordo de una moto de alto cilindraje le dispararon en repetidas ocasiones justo en la entrada de la cárcel La Modelo de Bogotá.



Carolina Rincón, tía de la joven, le dijo a EL TIEMPO que no han recibido respuesta de las autoridades frente al caso y que temen que quede en la impunidad por el hecho de que la mujer era esposa de una persona privada de la libertad.

Aunque, según las autoridades, la investigación del caso sigue avanzando, lo cierto es que ya se conoció una primera versión de lo que pudo haber ocurrido.



Según la familiar de Rincón, se pudo haber tratado de un caso de intolerancia luego de que Lizeth Natalia hubiera tenido algunos malos entendidos con otra mujer que se encontraba en la fila de ingreso para la cárcel.



Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

“Nosotros tenemos dos indicios. Hay una chica con la que Natalia tuvo en algún momento una riña en la fila y esta mujer es la esposa de uno de los ‘plumas’ de la cárcel. Al parecer, ella le decía a su esposo que Natalia la molestaba y la empujaba, entonces hasta donde tenemos entendido, ese chico mandó a tomar represalias en contra de Natalia”, señaló Carolina Rincón.



Pero para la familia también suena otra hipótesis en medio de este caso. Según contó la tía de Natalia, por la información que han podido recolectar, al parecer Daniel Mina, el hombre con el que Natalia sostenía una relación sentimental, habría tenido problemas dentro del centro penitenciario y la muerte de la mujer se habría tratado de un ajuste de cuentas.

Sin embargo, las autoridades no han podido determinar ninguna de esas dos hipótesis.



Por el momento, la familia de la víctima sigue indagando sobre lo que ocurrió con Natalia y advierten que pese a lo que pasó la joven “era una mujer de su casa y madre de dos niñas” que nunca tuvo problemas con nadie.



“Nosotros no queremos que la muerte de sobrina se quede impune porque Natalia era una niña sana, ella no era ninguna delincuente para que le quitaran la vida de esa manera. No tuvieron compasión de que ella tenia seis meses de embarazo y otra hija en la casa”.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ