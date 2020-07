La cárcel Distrital recibirá a 312 internos de URI y estaciones

En las URI y estaciones de policía de Bogotá el hacinamiento ronda el 142 por ciento. En estos lugares hay 2.060 personas privadas de la libertad conviviendo en difíciles condiciones de salubridad que han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por la Personería Distrital y otros entes de control.

La madrugada de ayer, con la fuga de cinco presos de la URI de Kennedy, entre ellos dos extranjeros, esta crisis volvió a ser tema de discusión.



Para controlar el caos que ocasionaron los reclusos ayer, fue necesaria la presencia de la Fuerza Pública, que, no obstante su intervención, no logró evitar la fuga. Los internos dañaron algunos barrotes y escaparon por las calles del barrio Carvajal hasta tomar un taxi y huir con rumbo aún desconocido. El hacinamiento, sin duda, facilita estos motines, que son recurrentes.



Hasta este momento, más allá de unos anuncios de la Secretaría de Seguridad, como la iniciativa de arrendar y habilitar una bodega para trasladar detenidos (que aún no se ha concretado), no se habían conocido acciones concretas para contribuir a solucionar la crisis humanitaria que se está viviendo en estos lugares.



Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, y de quien se supo está recibiendo amenazas desde hace unas tres semanas, manifestó que ya están andando dos estrategias en coordinación con el Inpec y el Ministerio de Justicia que permitirán sacar a 312 personas de estos sitios y llevarlas a la cárcel Distrital.



Para ello, este centro penitenciario, el único sin hacinamiento en la capital del país, tendrá que apretarse un poco, sin que ello, aseguró Acero, lleve a que se desborde su capacidad. “Hay dos acciones. Una, habilitamos un patio de la Distrital para 120 personas. Pero no para cualquiera, miramos el listado de hacinamiento de URI para escoger. No se puede llevar gente de homicidios o delitos graves”, precisó el funcionario.



Agregó que quienes lleguen a este lugar deberán cumplir con estrictos protocolos de bioseguridad que incluyen corte de cabello, atención odontológica, prueba de covid-19, un aislamiento de 16 días en las celdas mientras se conocen los resultados, entre otros.



“Una vez salgan los resultados, sabemos quién está y quién no infectado, y lo aislamos. Los positivos comenzamos a separarlos, a que permanezcan en cuarentena hasta que no tengan covid, como ha sucedido en la cárcel Distrital, que hoy no tiene contagios”, comentó Acero.



La segunda acción que se llevará a acabo es sobre un aspecto que enfrentó en un pasado reciente a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con la ministra de Justicia, Margarita Cabello: los condenados que están en la cárcel Distrital, pero que deberían estar bajo la custodia de la nación.



“Hay 192 internos condenados en la Distrital que deberían estar en cárceles nacionales. Esos 192 están solos en un patio. Antes de finalizar esta semana, quizá el viernes (mañana) se les hace la prueba del covid, y se les mete a celdas hasta que salgan los resultados. Los que salgan negativos se los llevará el Inpec poco a poco, y así tendremos más cupos”, concluyó Acero.

La Personería de Bogotá a denunciado el hacinamiento en las URI. Foto: Personería Distrital

En reciente conversación con EL TIEMPO, José Manuel Martínez Malaver, director de la seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, habló sobre esto y puso como ejemplo la URI de Puente Aranda (donde hay dos celdas, una de la Dijín desbordada que tiene criminales de alta peligrosidad) para describir la crisis que están afrontando.



“Es complicado, la Fiscalía ha buscado todos los escenarios para poder salir adelante, hemos revisado, pero la verdad es que las personas que están detenidas es porque sí deben estar con detención intramural”, dijo Martínez.



Andrés Nieto, experto en seguridad de la universidad Central, manifestó que la crisis carcelaria de Bogotá y el país que se viene denunciando desde hace unos 10 años estalló en el momento menos afortunado, una pandemia.



“Hay que reconocer lo que se ha en hecho en Bogotá, que abrió un espacio en la Distrital, pero esa no es una solución definitiva. El Gobierno Nacional debe responder, a través del Inpec y el Ministerio de Justicia, cómo va a parar esta crisis que se va a seguir trasladando a estaciones de Policía o URI, donde entes de control han advertido que son espacios con alto riesgo de contagio”, argumentó Nieto.



Finalmente, cuestionó la efectividad del decreto nacional 546 de excarcelación que promulgó en abril pasado el Ministerio de Justicia para mitigar el impacto del virus en la comunidad carcelaria.



“No ha sido efectivo ni al 50 por ciento de lo que se proyectó a corte de julio. Es decir, el proyecto que permitiría la mitigación para abrir cupos no ha servido porque las fallas son estructurales, el sistema de justicia ha facilitado que las cárceles sean universidades del crimen, en vez de procesos de reinserción social”, concluyó Nieto.

‘Quisiéramos un terreno para una prisión’

El secretario de Seguridad, Hugo Acero, explicó que el Gobierno ya le cerró la puerta a la posibilidad de ampliar la capacidad carcelaria de la ciudad en los predios de La Picota, un proyecto de varios años atrás que parece no se va a concretar nunca.



Ante esto, Acero manifestó que están en busca, en primera instancia, de una bodega que se pueda adecuar para afrontar la coyuntura del nuevo coronavirus, o un predio que facilite la construcción de un centro penitenciario. “Quisiéramos poder adquirir un terreno que de una vez sirva para construir una prisión distrital, con un poco más de 1.200 cupos”, precisó el funcionario.

