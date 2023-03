Las cárceles del país están atravesando desde hace algunos años por graves problemas de hacinamiento. Entre eso, se han presentado temas relacionados con propagación de enfermedades, alimentos dañados, condiciones no óptimas para dormir y sobre todo, inseguridad dentro de los centros de reclusión, que han terminado hasta con la muerte de algunos privados de la libertad.



Pese a eso, en la capital del país hay un centro penitenciario en el que estas condiciones adversas no son la constante y que, incluso, cuenta con una certificación internacional que la acredita como la única cárcel del país que le puede asegurar a los internos el respeto por sus derechos humanos y las condiciones necesarias para una vida digna, aún así, estén pagando por graves delitos.



La Cárcel Distrital, de Bogotá, es la única en el país que aplica el modelo de justicia restaurativa enfocado en la resocialización del delincuente. Este programa, busca que personas que se han visto inmersas en diferentes tipos de delitos, tengan la oportunidad de resarcir su actuar delictivo mediante un proceso de atención e intervención psicosocial y educativa, que a su vez responde a las necesidades de las víctimas directas e indirectas, de los responsables y de la comunidad.



Allí los internos adelantan actividades culturales, artísticas y de promoción de la lectura para el aprovechamiento del tiempo, en alianza con los programas de la Secretaría Distrital de Cultura. Además, cuentan con proceso de educación flexible que les permite obtener su título de bachillerato y optar eventualmente por oportunidades de educación superior.



También tienen acceso permanente a procesos de formación certificados por el SENA en panadería, artesanías y ebanistería para la elaboración de productos que son comercializados en ferias de emprendimiento en diferentes localidades de la ciudad, y cuyos ingresos son destinados a las familias de estas personas.



En lo corrido de la administración de la alcaldesa Claudia López, se han invertido $94.000 millones de pesos para garantizarles una atención digna a los reclusos.

En el Punto Digital, los privados de la libertad pueden conectarse a internet, jugar Xbox o ver películas. Foto: Óscar Murillo / EL TIEMPO

La vida en la cárcel

Andrés estuvo 27 meses torturado en una prisión de China. Foto: Sergio Lema. CEET

Andrés no aguantó las lágrimas. Tres palabras y el peso de su historia le pasan factura, sin embargo se recupera, pide disculpas y dice: “Yo soy capaz, yo tengo que ser capaz”. Veintisiete meses en una cárcel en China, una deportación, un proceso mal llevado y otros tantos años en este país son los recuerdos que se le mezclan en la garganta y que evade dejar salir.



“Yo tenía un sueño que era conocer el mundo. Decidí viajar Hong Kong y empecé a recorrer y a trabajar. Puse un restaurante de arepas colombianas, era el famoso Arepas y Más. Tenía muchos clientes, entre ellos mujeres que se dedicaban a la prostitución. Me vincularon a una red de trata de personas”.



Aunque Andrés todavía se lamenta de haber abandonado "la querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira”, como la describe. Dice que todo lo que ha vivido era necesario para aprender algo. Pero que su corazón todavía guarda el dolor del abandono que sufrió.



Los recuerdos de su captura luego de varios años todavía son vívidos y no le permiten casi ni responder a las preguntas. “El 28 de enero del 2018 yo iba caminando a un supermercado cuando me capturó la Policía china y me dijeron que tenía una boleta azul de Interpol”.

En las épocas de invierno, a menos de 12 grados centígrados, los hacían caminar en círculos descalzos por los patios; cada dos horas, durante todo el día. FACEBOOK

El relato es dramático. “Me encerraron, y yo no podía ver a nadie, ni a mi familia, ni a mi mamá... ni a mi hija”. En ese momento todo en la sala quedó en silencio y se pararon las grabaciones. Andrés no pudo continuar.



Pero haciendo uso de esa misma fuerza inquebrantable, como es el nombre del proyecto de la cárcel Distrital, sigue: “Me tenían aislado, sentado 24 horas en una silla mirando contra una pared blanca, solo podía ir al baño una vez al día. La comida era pan y agua. Había gente amarrada al piso, encadenados... Si yo sufría, ellos sufrían peor, porque no podían hacer nada, solo iban al baño una vez al mes”.



Las secuelas que le dejó el paso por China a Andrés están lejos de lo que había soñado; cuenta con rabia, pero con miedo aún en sus ojos, que en las épocas de invierno, a menos de 12 grados centígrados, los hacían caminar en círculos descalzos por los patios; cada dos horas, durante todo el día.



La indignación emerge cuando cuenta que luego de 27 meses de tratos inhumanos y humillaciones la Policía de China le dice que no hay pruebas en su contra, que será deportado a Colombia y que aquí es donde sabrían qué hacer con él. Cuando aterriza lo capturan de nuevo, al igual que al otro lado del mundo, sin razón ni explicación.



Pese al dolor y las cicatrices, Andrés dice que su sueño es volver a China y enseñarle a Victoria, su hija que nació allá, que el mundo puede ser mejor. Está empeñado en que su proceso se resolverá rápido y que peleará para que le devuelvan su libertad y lo reparen por los años que pasó pagando una condena que, cree, no era para él.

Facebook Twitter Linkedin

En la cárcel distrital un guardián dio positivo. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Un esfuerzo por reducir el hacinamiento

Desde el inicio de esta administración, el Distrito ha reconocido la necesidad que existe en torno al mejoramiento de las condiciones de reclusión de la población privada de la libertad en establecimientos penitenciarios, carcelarios y centros de detención transitoria, por ello ha ampliado y mejorado las estrategias de atención de esta población con las siguientes estrategias:



1. Puso en funcionamiento el Centro Especial de Reclusión con una inversión de más de $22.000 millones y ampliará a 489 los cupos.



2. La Secretaría Distrital de Seguridad ha venido gestionando, con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, la entrega de una parte del predio donde actualmente se ubica el Complejo Carcelario y Penitenciario ‘La Picota’, para construir la nueva Cárcel Distrital que contaría con 3.000 cupos para personas privadas de la libertad. Se está a la espera de la definición de este espacio por parte del Gobierno nacional.



3. Construcción de tres nuevas URI en Bosa, Suba y Tunjuelito. La Secretaría de Seguridad ya entregó a la Fiscalía General de la Nación, en octubre de 2022, el uso de la URI construida dentro del Centro Integral de Justicia “Campo Verde” ubicado en la localidad de Bosa y las otras dos están en estructuración de estudios y diseños.



4. Se están impulsando dos Proyectos de Ley, uno con Asocapitales para reformar el Código penitenciario y carcelario y superar conflictos de responsabilidades y financiación, y otro de Alternatividad Penal con enfoque de justicia restaurativa.





