Así fue el cara a cara de los candidatos en Citytv

El pasado lunes, a las 9:15 de la noche, los cuatro candidatos que se disputan la alcaldía de Bogotá hablaron por el canal Citytv y por las redes sociales de EL TIEMPO sobre las claves para gobernar a la ciudad.

Varios aspectos para destacar de este primer cara a cara sobre temas programáticos con enfoque económico. El primero, tres de ellos, Claudia López, de la Alianza Verde; Carlos Fernando Galán, del movimiento Bogotá para la Gente, y Miguel Uribe Turbay, del movimiento Avancemos, coinciden en el espaldarazo a la construcción del primer tramo del metro elevado que va desde Bosa hasta la calle 72.



De hecho, este jueves se espera que se conozcan las propuestas económicas de los consorcios interesados en quedarse con la construcción de la obra y la operación de este medio de transporte masivo.



También hablaron de la importancia de la seguridad como clave para la inversión y la calidad de vida en la ciudad.



Mientras que López y Galán dicen que desde el primer día ejercerán como los jefes de la Policía para enfrentar a los delincuentes, Uribe Turbay dice que se combaten con experiencia y capacidad. Morris apunta a el flagelo del microtráfico y señala que combatirá al cartel de Sinaloa.



En cuanto al tema tributario, los candidatos también plantearon temas como el pedirle al Gobierno Nacional que le dé recursos de los peajes para ampliar las entradas a la ciudad, que se cobre plusvalía y, en todo caso, todos fueron optimistas en el crecimiento de la economía de la ciudad. Estos fueron apartes de sus respuestas.



Preguntas claves para candidatos a la alcaldía

1. Si encuentra que el metro fue adjudicado pero no contratado,

o que el proceso de contratación está en marcha y no se alcanzó

a cerrar, ¿lo contrata?, ¿lo cancela? o ¿vuelve a comenzar?



2. Teniendo en cuenta que no es un tema menor y que toca a todos los ciudadanos, ¿cuál es su plan en materia de seguridad: la prevención, más pie de fuerza, manejo carcelario...?



3. Ustedes han hablado de grandes ambiciones de desarrollo de la infraestructura física y seguramente social. ¿Qué instrumentos de financiamiento tributarios podrían utilizar?



4. ¿Cuál sería para cada uno de ustedes la estrategia que plantearían para que Bogotá sea mejor en competencia nacional, internacional y, en términos generales, en trabajos buenos para la gente?

'Yo sacaré el metro adelante’

Claudia López - Alianza Verde

Claudia López - Alianza Verde. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

1. Yo saco el metro adelante. Si ya lo adjudicaron y lo contrataron, yo voy a asumir su ejecución. Si va en proceso la licitación, la continúo hasta la adjudicación y empiezo la obra. El metro hay que sacarlo adelante.



2. Ejerceré como jefa de Policía, habrá justicia y cultura ciudadana.Las tres cosas se necesitan para recuperar la seguridad en Bogotá. Hay que mejorar el bienestar de los policías, pero también enfrentar la corrupción para que no se desprestigie la institución. Clave la captura de violadores, atracadores, narcotraficantes y sellar las ollas. En justicia, vamos a duplicar las URI, habrá fiscales 24 horas y operadores judiciales para que de verdad haya justicia. Y cultura ciudadana que parte desde la prevención con educación.



3.La mejor fuente de ingresos es que la ciudad siga creciendo. No podemos subir la carga tributaria por congestión. Estoy de acuerdo con la plusvalía, pero en vez de peajes urbanos, que la nación nos dé un tercio del cobro de peajes en las entradas y salidas para cofinanciar el regiotam y ampliar las entradas.



4.La economía del siglo XXI tiene que fortalecer el talento, la innovación, ciencia y tecnología. Y debe ofrecer calidad de vida, seguridad, cero corrupción y desarrollo sostenible y limpio.

'Seré el alcalde de la seguridad’

​Carlos Fernando Galán - Movimiento Bogotá para la Gente

​Carlos Fernando Galán - Movimiento Bogotá para la Gente. Foto: Nestor Gómez / EL TIEMPO

1. Si es adjudicado, yo obviamente lo acompañaré. Si no es adjudicado, evaluaré qué razón llevó a que no fuera adjudicado, para resolver eso rápidamente y adjudicarlo. Necesitamos un sistema multimodal.



2. Seré un alcalde en el territorio, liderando la política de seguridad, barrio por barrio, localidad por localidad, UPZ por UPZ. Vamos a aprovechar mucho más la tecnología. Y vamos a apoyar a las víctimas de hurto. Hoy apenas se denuncia menos del 25 % de lo que pasa. Y llegar de manera preventiva. Hay que perseguir las 142 bandas delincuenciales que operan. Me voy a dedicar a perseguirlas con la Policía y con la rama judicial.



3. Vamos a proteger las empresas del Distrito para que sigan siendo fuente de recursos. Estoy de acuerdo con las alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura vial. Vamos a trabajar para garantizar que los recursos de los peajes se utilicen para ampliar todas las entradas de la ciudad.



4. El Distrito debe articular actores fundamentales para poder generar competitividad real en una combinación con el sector productivo y la academia. Tenemos que conectar la formación del capital humano con los clústeres. Y hay que simplificar el sistema tributario.

‘Lideraré la revolución económica de Bogotá’

Miguel Uribe Turbay - Movimiento Avancemos

Miguel Uribe Turbay - Movimiento Avancemos. Foto: Nestor Gómez / EL TIEMPO

1. Uno no puede llegar a destruir ni a comenzar de cero, ni a aprender. Estamos en la última etapa de adjudicación. Sin duda no se puede retroceder un solo centímetro. Hay que hacerlo ya. No voy a cambiar una sola coma, porque eso significaría paralizarlo. Y, claro, que se contrate y se ejecute transparentemente.



2.Para acabar la delincuencia se necesita experiencia y capacidad. Fui parte del equipo que acabó con las ollas del Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo y María Paz, y con esa misma determinación vamos a combatir a todos los delincuentes. Yo voy a poner a disposición 100.000 millones para la formación de policías. Y voy a hacer una nueva cárcel distrital con 2.000 cupos adicionales.



3. Se corrigieron los errores del pasado, tocó llegar a poner la casa en orden. Hoy las calificaciones de hacienda son triple a. Estoy de acuerdo con buscar nuevos esquemas de financiación, como las APP para la calle 13, la tercera pista de El Dorado, la cárcel distrital. Sí a los peajes urbanos para nuevas vías.



4.Voy a liderar la revolución para que Bogotá crezca económicamente con una meta del 6 % anual, voy a disminuir el desempleo en 7 % , a reducir la pobreza monetaria del 12,4 al 8 % y a acabar la pobreza extrema.

‘Hay que evitar que se adjudique el metro’

Hollman Morris - Colombia Humana-Mais-UP

Hollman Morris - Colombia Humana-Mais-UP. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

1.El metro elevado, como lo he venido denunciando como concejal, es un proyecto fraudulento, ilegal y corrupto. Hay que evitar que se adjudique porque va a caer Bogotá en problemas de corrupción.



2. La amenaza más grande es el narcotráfico. El crimen organizado se está robando a nuestros niños. Desde el primer día habrá mano fuerte contra los carteles de la droga, especialmente contra el cartel de Sinaloa, e intervención social. Volverá el programa Jóvenes en Paz.



3. Ustedes plantean peajes urbanos, pero si ve con detenimiento, ligan el desarrollo a las troncales de TransMilenio. Nosotros decimos que primero el desarrollo de la infraestructura férrea. Queremos sacar adelante la gran universidad para 30.000 cupos y creemos que Bogotá tiene esa capacidad. Si se enfrenta el metro elevado y el subterráneo, este último tenía un estudio que a 10 años producía, por plusvalía, 2 billones de pesos.



4. Saquemos adelante el área metropolitana. La productividad está ligada al desarrollo de la movilidad sostenible y si Bogotá no arranca de inmediato el metro subterráneo, los tranvías y los regiotrans para integrar el área metropolitana, se va a seguir rezagando en el contexto latinoamericano.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO@BogotaEt