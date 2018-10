CAR estudia propuesta sobre la Van der Hammen

Este miércoles vence el plazo para que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) cite a su consejo directivo y adopte de manera integral el proyecto de intervención de la reserva Thomas van der Hammen que le presentó en abril la administración de Enrique Peñalosa.

La orden fue proferida a través de un auto del 10 de octubre de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Nelly Yolanda Villamizar, la misma que en el 2004 dictó la sentencia para salvar el río Bogotá.



Lo último de este caso ocurrió el viernes, cuando la Procuraduría General le pidió al Tribunal que le explique cuál fue el régimen jurídico que sirvió de base para la adopción de la decisión, y si al dictar la medida cautelar se tuvo en cuenta la ley que desarrolla el ejercicio de las acciones populares (472 de 1998) o el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso (1437 del 2011), pues los recursos legales procedentes varían dependiendo de si se aplica una u otra de las dos leyes.



Por su parte, la CAR radicó ante el Tribunal un recurso de reposición y en subsidio el de apelación ante el Consejo de Estado. En entrevista con EL TIEMPO, Néstor Franco, director de la autoridad ambiental, explicó que si no se presenta ninguna nueva decisión judicial antes del martes, ese día debe cumplirse la orden de la magistrada.



Entiendo que ya convocó la reunión extraordinaria del consejo directivo de la CAR...

​

Desde el mismo día en que se notificó el auto por cuenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca expresamos, de una parte, el pleno acatamiento y respeto a la orden judicial, porque de ello se trata nuestra condición de servidores públicos. Y también expresamos en paralelo que respecto a la decisión judicial esta nos habilitaba automáticamente para explorar los recursos legales que dentro de la causa judicial se pueden plantear, si hubiera razones de inconformidad. Y así lo hicimos.



El día miércoles (17 de octubre) radicamos nuestro recurso de reposición y apelación respecto al auto, solicitando que se revoque o que se module; y, de otro lado, el día martes (16 de octubre), en sesión ordinaria del consejo directivo convoqué sesión extraordinaria del consejo, la cual se realizará dentro del término fijado por el auto, diez días hábiles siguientes, en otras palabras, el próximo martes, a las 10:30 de la mañana.

¿Qué significa que se reúna de manera extraordinaria el consejo directivo? ¿Abordan de inmediato el estudio de la propuesta de reforma de la reserva Van der Hammen de la alcaldía?

​

Conforme al dispositivo número 3 del auto, estoy cumpliendo la orden en los dos espacios que se me impuso, esto es, convocar al consejo extraordinario y durante la sesión presentar el proyecto de acuerdo mediante el cual se acoge de manera integral la solicitud o la propuesta presentada por la Alcaldía de Bogotá, sin introducirle ningún tipo de cambio, ajuste o consideración distinto a que se trata del cumplimiento de una orden judicial.



El consejo directivo, a partir del momento en que yo presente la propuesta, o el proyecto de acuerdo, conforme a lo que le ordenan en el numeral 4 del auto, procederá a acogerlo, según su leal saber, bajo el entendido de que se encuentra bajo apremio de orden judicial.



¿Es decir que ese día, al margen de cuánto se demore esa sesión, debería quedar decidido el asunto?

​

No podría llegar yo a esa conclusión a esta hora del día (7:24 a. m. del viernes 19 de octubre), y preferiría esperar a que se desarrolle la sesión del consejo porque entendemos que de aquí al día martes no solamente están corriendo los términos para que se resuelva el recurso de reposición –son cinco días hábiles desde su interposición–, sino que también tengo entendido que hay algunos otros recursos que se han elevado, más de cinco, presentados contra el auto.



También tengo entendido que están cursando acciones de tutela interpuestas por algunos ciudadanos. En este mundo del derecho hacer un vaticinio como el que usted me pregunta sería supremamente riesgoso para un funcionario público.



¿Si sale alguna tutela ordenando parar el auto, la reunión extraordinaria del consejo se deberá suspender?

​

Tendríamos que leer muy bien la sentencia que resuelva la acción de tutela para poder comprender las órdenes y de ahí materializarlas bajo el entendido de que estamos ante juez constitucional.



Al margen de las acciones judiciales que se interpongan contra el auto, ¿podrían seguir estudiando la propuesta de la alcaldía sin el apremio judicial?

​

Mientras el consejo directivo no tome decisión, es decir, mientras no me dé instrucción en el sentido de parar el estudio de la propuesta, nosotros seguiremos estudiando la propuesta.



Ahora bien, si el consejo directivo, por ejemplo, adoptara la propuesta integral presentada por la administración distrital, en cumplimiento de la orden judicial, cesa automáticamente el estudio técnico que venía adelantando la corporación y nos acogeremos a la decisión judicial.



Si una tutela parara el auto de la magistrada, ¿ustedes volverían al estudio normal de la propuesta de reforma de la alcaldía?

​

Hay que sopesar bajo qué criterios se expedirían hipotéticamente las órdenes de tutela. Y sobre eso sería presuroso decir algo ahora.



Como servidor público, prefiero esperar los desarrollos legales y judiciales que se den en torno al caso, y, entre tanto, a esta hora del día, lo cierto es que el consejo está convocado, estoy preparando el proyecto de acuerdo y lo entregaré al consejo el día martes, cumpliendo la orden judicial, salvo que antes de ello otra orden parara lo que estoy pretendiendo realizar en desarrollo de la medida.



Ustedes recibieron la propuesta de la alcaldía desde abril. ¿Hasta qué punto han llegado en ese análisis?

​

Hasta un punto muy interesante frente a las tres solicitudes: recategorización, realinderación y sustracción; obviamente, no puedo anticipar ningún elemento conclusivo de tales estudios porque deben ser presentados prioritaria y preventivamente ante el consejo directivo y no podría yo generarlos o explicarlos ante la opinión pública sin primero dárselos a conocer a ellos.



Pero ¿han avanzado en el análisis, en siete meses han logrado profundizar?



Con toda seguridad.



