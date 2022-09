La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aprobó el plan para el desarrollo de actividades de recreación pasiva en el sendero Doce Quebradas, ubicado en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de los cerros orientales.



El sendero Doce Quebradas está ubicado en la vereda Verjón Alto, en inmediaciones del cerro de Monserrate y se une con el sendero kilómetro 11 para el cual la CAR también aprobó recientemente el plan de recreación pasiva.



"Una vez evaluados todos los aspectos ambientales de la propuesta presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Corporación dio el aval bajo el cumplimiento de lo establecido en el plan de manejo ambiental de los cerros orientales", dijo la CAR.



En el siguiente listado se encuentran los ocho senderos que puede visitar en Bogotá:



- Santa Ana-La Aguadora:



Este es un espacio natural ubicado en la localidad de Usaquén, que tiene 1.750 metros de longitud, una altura máxima de 3.035 metros y gran variedad de vegetación, características que lo convierten en atractivo ecológico en la ciudad.



- Quebrada La Vieja-Claro de Luna:



Este sendero forma parte de la cuenca media del río Bogotá y de la Reserva Forestal protectora Bosque Oriental de la ciudad, cuenta con un trayecto de 1.6 kilómetros, y se puede acceder a él por la carrera 7 con calle 72.



- Quebrada La Vieja-La Virgen / Alto de la Cruz / Páramo (Piedra Ballena):



La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer el nuevo horario de ingreso al sendero de la quebrada La Vieja, este podrá ser visitado de martes a viernes de 5:45 a.m. hasta las 11:00 a.m. y los sábados, domingos y festivos en un horario de 5:45 a.m. a 12.00 p.m.



- Guadalupe al Bosque de Pinos:



Este sendero inicia al lado opuesto a la entrada al la iglesia del cerro de la virgen de Guadalupe.



- Guadalupe a la cumbre Cerro Aguanoso:



El recorrido por este sendero es de 5.300 metros lineales de los cuales,1.700 metros corresponden al primer tramo que fue adecuado y mantenido por el Distrito, bajo un estricto cumplimiento del marco legal del Plan de Uso Público de la reserva y el concepto de viabilidad técnica emitido por la CAR.



- San Francisco-Vicachá:



El sendero San Francisco – Vicachá, cuyo acceso es por la carrera 1 n.° 20-65C, permite a lo largo de su recorrido de 1,5 kilómetros disfrutar del ecosistema de alta montaña (bosque alto andino), así como observar valiosas joyas del patrimonio natural y cultural de la ciudad como el Chorro de Padilla y la casa de El Molino.

REDACCIÓN BOGOTÁ

