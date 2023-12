Bogotá: CAR autorizó licencia ambiental y dio vía libre a la ampliación de Av. Boyacá

Luego de tres meses y medio desde que se convocó a una audiencia pública en el que la Corporación Autónoma Regional (CAR) escucharía a todas las partes interesadas en el proyecto de ampliación de la avenida Boyacá hacía el norte para poder otorgar la licencia ambiental necesaria para la ejecución del proyecto, hoy por fin entregó un resultado.



(También puede leer: Gobierno, Distrito y comunidad se pelean por ampliación de la Av. Boyacá)

El lote donde se ven las banderas amarillas es en el que Amarilo construirá Hacienda El Bosque. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

En un documento de 330 páginas la CAR resolvió conceder la licencia ambiental a la Fiduciaria Bogotá S.A. quien es la administradora de la Fiduciaria Lagos de Torca que a su vez es quien realizará el proyecto de ampliación de la Av. Boyacá.



Antes de la emisión del documento oficial en el que se concede la autorización ambiental para comenzar con el proyecto, la CAR escuchó en audiencia pública no solo a los partidarios de la obra de infraestructura sino a los activistas ambientales quienes presentaron objeciones por el presunto daño "irreparable" a la reserva ambiental Thomas van der Hammen, por donde pasaría el trazado de la vía en uno de sus costados.



Además, escuchó las presentaciones de la Secretaría de Hábitat Nadya Rangel y de la ministra de Ambiente Susana Muhamad quien pidió, en ese entonces, que se revisaran diferentes alternativas de trazado para no afectar el tramo de reserva ecológica.

Esta es una panorámica del norte de Bogotá, donde se desarrollará el proyecto Lagos de Torca, uno de los que más destaca Andrés Ortiz. Foto: Planeación Distrital

En esa vía, el documento de aprobación firmado por Luis Fernando Sanabria Martínez, director general de la CAR, determina "otorgar Licencia Ambiental a la sociedad Fiduciaria Bogotá S.A, quien actúa en calidad de vocera administradora del Fideicomiso Lagos de Torca para el desarrollo y ejecución de las obras y actividades relacionadas con el proyecto prolongación de la Avenida Boyacá entre las calles 183 a 235 en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo, y el Estudio de Impacto Ambiental presentado, de acuerdo con las especificaciones y condiciones que se enuncian".

¿Qué había pasado en la audiencia pública?

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Foto: Minambiente

En la semana previa al 15 de septiembre de este año la tensión entre el Gobierno Nacional y el distrito había aumentado por cuenta de la ampliación de la avenida Boyacá, desde la calle 171 hasta la calle 223, que implica sustraer 20,87 hectáreas de la reserva Thomas van der Hammen para poder dar paso a la construcción del megaproyecto Lagos de Torca.



En ese entonces, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le solicitó a la CAR una audiencia pública para escuchar a todas las partes antes de decidir si le otorgaba al operador Lagos de Torca la licencia ambiental para avanzar con el proyecto.



Hay que recordar que la junta directiva de la CAR, desde abril, autorizó la sustracción de los las hectáreas, no obstante, la ministra Muhamad dijo en medio de la audiencia que esta autorización solo quedaría ratificada en caso de una eventual aprobación de la licencia ambiental, “por eso es muy importante que se hagan estudios a fondo”, señaló.



Aunque la ministra fue enfática en que no era interés del ministerio atravesarse en el proyecto, sí dijo que era clave que la CAR analizara más opciones. “En caso de que esta sea la única opción de trazado viable, que no creemos que sea así, entonces revisemos opciones en la forma de la construcción y veamos pasos elevados o incluso soterrados que nos permitan mantener la conexión ecológica entre los cerros y el río Bogotá”.



Esta declaración se da después de que la secretaria de Hábitat, Nadya Rangel, explicó la importancia de la extensión y que el trazado propuesto para ese tramo norte de la Boyacá era el único posible tras los análisis de expertos, y ese permitía afectar mínimamente el área de la reserva Thomas van der Hammen, que compensarían con tres hectáreas por cada una de las sustraídas. Además, no afectaba el campo sagrado de los cementerios de la zona.



Está declaración en particular generó dos reacciones en contra. Por un lado, el ministro de Transporte, William Camargo, dijo que “no era cierto” que esa ampliación de la Boyacá fuera la única opción para la movilidad porque había toda una oferta de vías que no habían sido intervenidas ni por el Distrito ni por la Nación y que podrían ayudar a mejorar la entrada y la salida de la ciudad.





JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

