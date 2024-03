Capturaron a peligroso violador en serie que abusó de al menos cinco mujeres en Bogotá

El 21 de febrero de este año, una niña venezolana de solo 16 años, fue abordada por un extraño que se movilizaba en una moto a eso de las 11: 20 de la noche. Ella iba legando a su casa en el barrio San Carlos de la localidad de Tunjuelito, en el Sur de Bogotá, cuando se vio sorprendida por el extraño quien la amenazó con un arma de fuego. Intentó defenderse, pero rápidamente el sujeto la doblegó y la obligó a acostarse en el piso del andén donde cometió abuso sexual.

La niña, presa de dolor y del miedo, logró llegar a su residencia y les contó a sus allegados lo que le había sucedido. Dijo que el agresor se movilizaba en una moto y que tenía puesto un pasamontaña y un casco. Cuando la denuncia llegó a la Fiscalía General de la Nación, específicamente al Grupo Élite de Delitos Sexuales (GEDES) de la Seccional Bogotá, se estableció que, en al menos otros cinco casos, se habían cometido los abusos bajo el mismo modus operandi. Había un objetivo claro: capturar al violador antes de que otra mujer fuera ultrajada.

El atacante solía moviliarse en una motocicleta identiicada por una de sus víctimas. Foto:Fiscalía General de la Nación Compartir

Uno de los métodos para saber su identidad fue a través de Nequi, pues en algunos de sus ataques había obligado a sus víctimas a transferirles dinero a través de la aplicación. Fue así que los investigadores constataron que el violador en serie era el propietario de una moto.

La última víctima constató que las placas coincidían con las de su atacante

Poco después, cuando ya se conocía su nombre, se encontró una foto del propietario del automotor en la que aparecía con una pistola y su esposa o compañera sobre la misma. “La última víctima constató que las placas coincidían con las de su atacante”, le dijeron los investigadores a este diario.

Además, oficiales de la SIJIN de la Policía, obtuvieron videos de varios locales comerciales e instituciones en donde se observó el violento ataque. Y es que ya había registro de al menos siete casos, unos eran de violentos hurtos y otros se configuraban también como abuso sexual.

Momento de la captura. Foto:Fiscalía General de la Nación Compartir

El recorrido del atacante se pudo evidencias gracias al seguimiento que se le hizo a lo grabado por varias cámaras de seguridad. Así, los investigadores sabían exactamente cuáles prendas de vestir usaba y en dónde quedaba su domicilio.

El pasado lunes 11 de marzo el Juzgado 64 penal municipal con función de control de garantías solicita su orden de captura que poco tiempo después se legalizó. No aceptó los cargos que le fueron imputados.

Sin embargo, se solicitó su medida de aseguramiento y que fuera enviado a la cárcel por ser un peligro para la sociedad. También se solicitaron pruebas de ADN. El delito era claro: acceso carnal violento con circunstancias de mayor punibilidad.

Hoy las autoridades esperan que si hay más víctima de este mismo hombre, confíen en las autoridades y denuncien los hechos. Pues se cree que este hombre venía cometiendo esto vejámenes desde hace varios meses.

La seccional Bogotá resaltó el trabajo de GEDES quienes iniciaron la investigación en cabeza de una fiscal élite, la SIJIN y el CTI en trabajo de campo, determinando que había varios casos similares con el mismo modus operandi y que era el mismo victimario.

Otras víctimas

Este hombre no se medía. Otra mujer fue víctima, incluso estando embarazada el sábado 2 de marzo. Ocurrió a eso de las 5:10 de la mañana. “Yo estaba cerca de una tienda de Tunjuelito. Iba a coger un bus cuando se acercó a mí un motociclista. Era manejada por un hombre negro, alto. Tenía un arma de fuego y me dijo que tenía a un cómplice esperándolo. Como yo no tenía mucha plata me obligó a entrar a mi celular, pero no tenía la clave, entonces cogió mi dedo y con mi huella pudo entrar y obligarme a transferirle. Yo reporté todo esto a la Fiscalía porque tenía el número en donde la había hecho”.

Durante los hechos se abrió su chaqueta y le mostró el arma que portaba, luego la apuntó a su cintura. “Lo más terrible es que me quería obligar a subirme a su moto, pero yo le dije que no, que le entregaba todas mis pertenencias”.

Pero luego le dijo que se sentara en la moto y no tuvo otra opción. Mientras ella, presa del pánico, hacía lo que le decía, el atacante le dijo que no llorara, ni gritara. “Yo solo le decía, entiéndame, estoy en estado de embarazo. No me haga nada”. Finalmente, la joven se vio obligada a cumplir con todo lo que de forma agresiva e intimidante le pedía. “Ahí esculcó mi bolso y me sacó 35.000 pesos que tenía. Luego ya pude verificar las transacciones de dinero que había hecho. También que la transacción estaba dirigida a un hombre llamado Cleber Moreno Moreno por 140.000 pesos y que su ubicación daba en Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar”.

Otro de los abusos ocurrió el miércoles 24 de enero, a las 9 de la noche, cuando una mujer, quien iba llegando a su casa, fue abordada por el mismo hombre. “Me quitó el celular y cuando se dio cuenta de que no tenía plata en mi Nequi me obligó a subirme a su moto”.

La llevó cerca de un caño. Allí fue intimidada con un arma de fuego y abusada. Al otro día tuvo que ir a trabajar y poner la denuncia no fue fácil para ella. “Fue a la Uri y no me atendieron, luego fui a un CAI y allí le dieron un correo para poner la denuncia”. Resultó ser el mismo victimario.

