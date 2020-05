Capturan universitario que hackeó cuenta de su compañera para sexting

Según el Gaula de Bogotá, el día 17 de mayo se acercó a sus instalaciones , una estudiante de ingeniería civil de 23 años de edad, para denunciar un caso de sexting del cual era víctima.

Contó que una semana atrás había empezado a recibir a través de sus cuentas en redes sociales, amenazas por parte de un seudónimo que se hacía llamar Juana Pérez, quien le manifestaba tener en su poder material fotográfico de tipo íntimo.



El extraño le decía que si no quería que ese material fuera distribuido en su círculo familiar y social, debía enviar nuevos contenidos, pero esta vez además de las fotografías, también videos con contenido sexual.



La víctima, aunque atormentada le dijo que no y entonces el extorsionista realizó una exigencia de 5 millones de pesos para no publicar el material en su poder.



La estudiante, desesperada, reunió el dinero de su semestre en la universidad y un anillo de oro, la única joya de valor con la que contaba.

Cuando el Gaula se enteró comenzó las labores de inteligencia por medio de recursos técnicos para establecer la verdadera identidad del autor de estos hechos. El delincuente resultó ser un hombre que habría hackeado las cuentas de la estudiante, para extraer información íntima.



Identificado el sospechoso, el Gaula acordó con la víctima un acompañamiento para la entrega del dinero en la calle 170 con autopista norte.



Según la instrucción, este debía ir en un sobre sellado para que la persona que lo recogiera no sospechara de su contenido; es así como pasados unos minutos se acerca al lugar, un mensajero en motocicleta, perteneciente a una reconocida aplicación dedicada al servicio de domicilios, manifestando que tenía la instrucción de reclamar el paquete.

En ese momento los investigadores lo interrogaron y este contó que le habían pedido un servicio a través de la aplicación. Luego le mostró a los uniformados el número de celular con la solicitud, la cual debía ser entregada en el Municipio de Cajicá, a 40 minutos de Bogotá.



Así fue que se realizó el seguimiento de la encomienda por parte de los uniformados, siendo capturado en flagrancia Manuel Alejandro Páez Zabala de 21 años de edad, en el momento en que reclamaba el paquete en una camioneta de gama alta, en el municipio de Cajicá.



Con lo que la joven universitaria no contaba era que su victimario era un compañero de la universidad, con quien comparten, inclusive, varias clases durante la semana.



El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y un juez de control de garantías de Bogotá, legalizó la captura en flagrancia. En audiencia de imputación la Fiscalía General de la Nación, le imputó el delito de extorsión tentada a título de dolo.



El día 19 de mayo, debido a la pandemia del Covid-19, y por la situación sanitaria de las cárceles del país, no le fue impuesta medida intramural, mientras afronta el juicio en el proceso penal.



Desde que empezó el fenómeno del Covid 19, la extorsión a través de redes sociales registra un aumento estrepitoso del 130% en comparación con el mismo periodo del año pasado en que se presentaron 128 casos con respecto a los 294 que se registran hoy día.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com