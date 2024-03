Capturan a familia de extorsionistas en Girardot: intimidaban a comerciantes

Según la Policía de Cundinamarca, el clan familiar conocido como ‘Los de Acopio’, señalados de extorsionar a comerciantes, suplantando a integrantes de la fuerza pública, fueron capturados.

Fueron cinco los integrantes los que cayeron. Todo se logró gracias a las investigaciones adelantadas por los uniformados del Gaula, la Seccional de Inteligencia Policial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que permitieron ubicar a estas personas, las cuales, se dedicaban a realizar cobros extorsivos, a comerciantes en la plaza de mercado de este municipio.

Momento de la captura de la banda. Foto:Policía de Cundinamarca Compartir

El modus operandi de la banda consistía en suplantar a integrantes de la fuerza pública, abordando a las víctimas con falsas órdenes de capturas, por lo que hacían exigencias económicas a las víctimas para que no fueran capturadas.

Momento de la captura de banda. Foto:Policía de Cundinamarca Compartir

Según la Policía, se pudo establecer en el proceso investigativo, que a un comerciante lo extorsionaron con un monto de más de 20 millones de pesos. Los capturados tienen antecedentes judiciales por los delitos de homicidio culposo y concierto para delinquir, tres de estos, tienen vínculos familiares: padre, madre e hijo.

Recomendaciones:

• Instale identificador de llamadas en su hogar y grabador de llamadas en su celular (esto servirá como insumo a la investigación).

• No entre en miedo o pánico cuando reciba la llamada extorsiva, mantener la calma le ayudara a actuar con mayor certeza.

• No se comprometa a realizar pagos o aceptar exigencias. No brinde información, ni la confirme, sea prudente en los datos que publica en las redes sociales y la aceptación de seguidores a sus cuentas personales.

• Tenga cuidado con la visita de vendedores, encuestadores o supuestas autoridades, que soliciten su información personal, verifique cualquier tipo se servicio externo, que solicite sus datos personales.

• La Línea 165 se encuentra a su disposición las 24 horas del día, en caso de requerirlo no dude en llamar y pedir la ayuda el GAULA de la Policía Nacional.

• No lleve grandes sumas de dinero, al concretar negocios, haga los pagos a través de transacciones bancarias.

• No consigne, no haga ningún tipo de pago, no entre en pánico y simplemente diríjase a cualquier CAI o llame inmediatamente a la línea telefónica 165 del Gaula de la Policía Nacional bajo la premisa ¡Yo no pago, Yo denuncio!

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA POLICÍA