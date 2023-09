Efectivos de la Policía de Ciudad Bolívar desarticularon una banda de falsos funcionarios de la Alcaldía local y la Secretaría de Salud que tenían extorsionados a los comerciantes del barrio Paraíso, al sur de Bogotá.

Las autoridades capturaron a tres hombres y una mujer que se hacían pasar por funcionarios de entidades distritales. Estas personas le pedían dinero a los comerciantes del sector a cambio de no cerrar sus negocios.



Según el reporte, los integrantes de la banda fueron capturados en flagrancia, portando chalecos y chaquetas institucionales, así como credenciales que los identificaban como supuestos contratistas de las entidades.



Además, se identificó que se movilizaban en un vehículo con falsa identidad institucional de la Secretaría de Salud, el cual también fue incautado.



Vehículo con falsas identidad. Foto: Particular.

Los Policías adscritos al CAI La Joya atendieron la situación y dieron captura a los señalados, que tenían en su poder cerca de nueve millones de pesos en efectivo, producto de su actividad criminal.



Según la información preliminar las víctimas eran comerciantes, dueños de establecimientos y administradores de bodegas de reciclaje del barrio Paraíso, a quienes se les pedía pagar sumas entre cinco y quince millones de pesos a cambio de que su negocio no fuera cerrado.



"La Policía de la Estación de Ciudad Bolívar, la Alcaldía Local y las entidades distritales encargadas de ejercer control sobre los establecimientos comerciales, hacemos un llamado a la ciudadanía, específicamente a los comerciantes; a no dejarse engañar de falsos funcionarios que les pidan dinero a cambio de no cerrar su negocio, ninguna entidad del orden local y distrital pide dinero ni dádivas por desarrollar su función de inspección, vigilancia y control", manifestó la Alcadesa local de Ciudad Bolívar, Tatiana Piñeros Laverde.

Capturados en flagrancia

"Llegaron unos señores supuestamente de la Alcaldía. Yo estaba en el establecimiento haciendo aseo y estábamos haciendo mantenimiento al local (...) me intimidaron, me dijeron que tocaba cerrar, que el local no tenía por qué estar abierto", dijo una de las víctimas a las autoridades.



De acuerdo con este afectado, los falsos funcionarios lo extorsionaban diciendo: "Si no quiere que le cerremos, entonces vamos a negociar".



Si bien en un principio le pidieron 15 millones, el comerciante señaló que no tenía esa cantidad y posteriormente le terminaron pidiendo cinco millones.



"Le dije que bueno, que yo le entregaba el dinero", señaló la víctima.



Sin embargo, la Policía llegó en ese momento y logró identificar que eran falsos funcionarios, procediendo con la captura.

#Esnoticia 👉en el barrio Paraíso, fueron capturados cuatro personas 🚫 quienes se hacían pasar como funcionarios de entidades públicas, gracias a la pronta reacción de la @PolicíaBogota🚔y #AlcaldíaLocaldeCiudadBolívar fueron sorprendidos en flagrancia. pic.twitter.com/46TsyJ9sYp — Alcaldía Local de Ciudad Bolívar (@ALCBolivar) September 20, 2023

Esta banda utilizaba documentos falsos con los que engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que estaban desarrollando operativos de inspección, vigilancia y control a su establecimiento.



Cabe resaltar que este tipo de hechos delictivos pueden denunciarse a través de la línea 123, o con la Policía Metropolitana.

