Por falta de un intérprete del idioma emberá, el juez a cargo de la audiencia de imputación de cargos en contra de Carlos Andrés Murillo Queragama y Guillermo Naticay Cheche -los dos miembros de las comunidades indígenas implicados en agresiones a la fuerza pública durante las protestas del 19 de octubre- ordenó suspender la diligencia.



La defensa de los dos hombres indígenas argumentó que los procesados no son capaces de entender el idioma español en su totalidad y que por tanto requieren de un intérprete para que "comprendan la situación jurídica que les atribuye la Fiscalía”.



Los dos hombres deberán presentarse hoy ante el mismo juez de control de garantías para que les sea imputado el delito de violencia contra servidor público. Se espera también que el juez determine si deben ir o no a prisión.

Habló una de las policías agredida

Entre los 14 policías que fueron agredidos durante la violenta protesta de indígenas había una joven auxiliar que fue sometida del cabello y luego arrastrada dentro de la estación de TransMilenio Museo del Oro. Se trata de Íngrid García Rodríguez, de 19 años, hija de una empleada de servicios generales y con apenas cinco meses en la Policía, institución a la que ingresó junto con su hermana y a la que quiere seguir perteneciendo.



Ella estaba cumpliendo su turno, cuidando de la estación y ayudando y orientando a los usuarios del sistema, cuando un grupo de manifestantes ingresó, como todos los colados, por las puertas de la estación y de una vez la atacaron. Cuenta que le dijeron: “Los policías son lo peor”, y que la tiraron al piso. Fueron 8 o 9 hombres. “Pensé que no iba a vivir (...). No alcanzaron a golpearme con los bastones, pero sí a mano limpia (...) gracias a Dios me levanté bien hoy”, dijo Íngrid, quien, no obstante, reconoció que está en shock y con moretones en el cuerpo. A esta auxiliar de policía le dieron 5 días de incapacidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

