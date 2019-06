Capturan a hombre que mantenía encerrada y abusaba de su pareja

El Grupo de Unidad Básica de Investigación Criminal Sepro, de la Policía de Bogotá, capturó en las últimas horas a un hombre sindicado de mantener encerrada en su vivienda y abusar sexualmente de ella.

"Todo comenzó en el 2010, éramos novios, todo marchaba bien, al cabo de un tiempo empezó a ponerse agresivo, posesivo, me intimidaba, no me dejaba salir. Quedé embarazada y todo empeoró, empezó a obligarme a tener relaciones estando yo en gestación", le contó la mujer a las autoridades.

En las investigaciones, los detectives lograron determinar que el capturado intimidaba con un arma blanca a su víctima para impedirle salir del inmueble. Ni siquiera se lo permitía para que ella y su hijo fueron a comer. "Empezó a decirme que iba a hacerme algo a mí o al niño si me alejaba, en el 2017 me tocó salir de Bogotá por las amenazas, denuncié, me fui hasta la URI, puse mi denuncia y gracias a Dios atendieron mi llamado".

Familiares de la víctima también aportaron información clave a la investigación y finalmente este individuo fue capturado en la transversal 83 con 83, en el parque La Española de la localidad Engativá.

El sindicado fue enviado a la cárcel La Modelo y deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y suscesivo, con secuestro simple.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET