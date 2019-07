Capturan a dos presuntos rompevidrios en Bosa

Movilizándose en bicicleta y con la frialdad característica de un atracador, Juan Camilo Barreto y Michael José Hurtado Melo pretendían romper el vidrio de un vehículo que transitaba este lunes en la calle 57 sur con carrera 70, en el barrio Villa del Río de la localidad de Bosa.

Eran las ocho de la noche y el escenario era el más propicio para el accionar de los conocidos como rompevidrios: había trancón, la oportunidad perfecta para visualizar qué objetos de valor hay al interior de los vehículos que ruedan por la vías.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, estaban armados con una especie de plaquetas que facilitan el rompimiento del vidrio y, además, con armas blancas que suelen ser utilizadas para amedrentar a sus víctimas.



Con lo que no contaban era que el área estaba siendo patrullada por un cuadrante de la Policía de la zona y que un ciudadano había reaccionado a la amenaza alertando a los uniformados. “Un señor algo asustado nos dijo que dos hombres le habían tirado un objeto al vidrio lateral de su vehículo sin que lo pudieran impactar en un primer intento”.



Eso fue suficiente para que los uniformados emprendieran una búsqueda de los sospechosos recorriendo palmo a palmo el sector. Ya tenían información sobre sus rasgos físicos.



Lo siguiente fue realizar requisas. Así fue cómo, registrando a un par de sospechosos, encontraron que estaban armados con un cuchillo y un extraño objeto metálico que suelen utilizar este tipo de delincuentes callejeros para tumbar los vidrios de los vehículos.



“Cuando les solicitamos los antecedentes, nos salió que tenían órdenes de captura vigentes por el delito de hurto calificado y agravado, y que tenían pendiente cumplir la condena”.



Según el secretario de Seguridad, Jairo García, estos hombres se suman a las 21 personas capturadas por esta modalidad de robo. “Con la ayuda de drones estamos avanzando en la ubicación de los responsables. También hay mayor presencia de la Policía en los lugares en donde nos han reportado la ocurrencia de este tipo de hechos. A estos sujetos se les va a dar medida de aseguramiento porque ya tenían órdenes de captura vigentes”.



Mientras tanto, las víctimas siguen reportando sus historias, como la de una mujer que fue atracada en el norte de Bogotá.

Con la ayuda de drones estamos avanzando en la ubicación de los responsables. También hay mayor presencia de la Policía en los lugares en donde nos han reportado la ocurrencia de este tipo de hechos

Atracadores en Usaquén

Diana Chaparro aún no se repone del atraco del que fue víctima el pasado 13 de junio a las 7:39 de la noche, justo cuando transitaba por la carrera 7.ª con calle 121. “Iba a entrar a la zona de los restaurantes en el centro histórico y, pues, estaba esperando a que el semáforo cambiara para poder girar a la derecha”.



Todo marchaba con normalidad hasta que sintió un fuerte estruendo. “Cuando pude reaccionar vi a un tipo que con toda su fuerza intentaba bajar la película de seguridad. Finalmente, y en cuestión de segundos, logró quedar casi encima del timón y encañonarme con un arma”. Mientras eso pasaba, Diana estaba presa del pánico; gritaba, pero nadie la ayudaba.



De hecho, vio cómo dos policías que pasaban en una moto siguieron derecho sin percatarse de lo que estaba pasando. “Yo sentí que alguien les gritó que pararan, pero nada los detuvo”, recordó.



Luego, el atracador le decía que le diera el oro. “Su acento era muy extraño. No me sonó familiar. Era como si fuera de otro país”, contó la mujer, quien transitaba sola en su carro por el sector.



Los otros conductores en vez de auxiliarla le pitaban para que no hiciera trancón. “Finalmente, el tipo me quitó el bolso y mi celular, y salió corriendo”. Con él se perdieron sus tarjetas débito, crédito, objetos de valor y, además, 350.000 pesos en efectivo. “Yo creo que el tipo andaba con un cómplice en moto porque luego, rastreando mi celular, aparecía moviéndose en este tipo de vehículo”.



Diana puso el denuncio en la Fiscalía, pero solo la han llamado una vez a preguntarle si se acordaba de más cosas. “El daño que le hacen a uno es irreparable. Yo no he podido volver a montarme en mi carro tranquila”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO

*Escríbanos a carmal@eltiempo.com