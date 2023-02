Cuatro hombres que amordazaron a una empleada de OXXO en la localidad de Teusaquillo fueron capturados por miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los hechos ocurrieron en el barrio El Greco, cuando una banda conformada por ocho delincuentes ingresa al establecimiento y amordazan a la empleada para hurtar varios elementos y dinero del supermercado.

Luego del hurto los vándalos huyeron del lugar en dos vehículos, pero fueron sorprendidos por la patrulla del cuadrante cuyos conductores iniciaron una persecución. Así fue que se logró la captura de cuatro de ellos y la recuperación de algunos objetos que habían sido hurtados.

#Inseguridad. Habla víctima de robo en OXXO de Teusaquillo. pic.twitter.com/aZDCxK6pJK — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) February 7, 2023

Los sujetos capturados de 30, 36, 48 y 49 fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde responderán por hurto calificado y agravado. Según la víctima media hora antes de que ocurriera el robo vio a dos personas de construcción que observaban detenidamente el establecimiento y a otro que, incluso, se subió en un poste y duró como 15 minutos allí antes de bajarse. “Yo lo vi por el reflejo del vidrio y estaba con un uniforme azul como si fuera de la luz”.



Agregó que luego arribaron dos personas al local y le pidieron una Coca Cola y unos Doritos. “Cuando yo fui a sacarlos y se los fui a entregar un hombre me apuntó con un arma y una mujer estaba abriendo la puerta”.



En ese momento la empleada entró en shock pues sintió algo en su espalda. “Yo me imagino que era un arma. Me llevaron al fondo, al cuarto de basuras, me pegaron en la cabeza y me dijeron que me quitara la camisa del uniforme. La mujer delincuente se la colocó”.



Luego, otro miembro de la banda, le amarró las piernas y los brazos y le puso papel higiénico en la boca. “Luego ya escuché a los policías y comencé a pedir ayuda. Yo les pegaba a las canastillas para que me escucharan. Ahí fue cuando me ayudaron”.



REDACCIÓN BOGOTÁ