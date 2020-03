Capturados dos hombres que robaban celulares en TransMilenio

Solo en enero de este año, en estaciones, buses alimentadores y troncales de TransMilenio se han reportado 1.684 hurtos a personas, 289 más que durante el mismo mes del 2019.

Un caso que generó que las autoridades pusieran de nuevo la lupa en la seguridad en el sistema de transporte fue el que le ocurrió la noche del domingo pasado a una joven de 19 años que tiene ocho semanas de embarazo. A eso de las 11 p. m., cuando esperaba una de los últimas rutas, en la estación calle 19 de la troncal Caracas, en el centro de Bogotá, fue abordada violentamente por dos hombres que le arrebataron su celular.



Los delincuentes emprendieron la huida por el vagón, que a esa hora no estaba tan concurrido. Sin embargo, no contaron con la actitud de la víctima, quien empezó a perseguirlos.



Según la coronel Nilsa Patricia Espinosa, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, la mujer salió a correr detrás de las personas que le hurtaron el teléfono.



Aunque las primeras versiones indicaron que la joven fue empujada desde la estación de TransMilenio a la vía troncal por uno de los victimarios, EL TIEMPO supo que las autoridades tienen en su poder un video en el cual se evidencia que, en medio de la confusión, la víctima intenta perseguir a los ladrones, pero no logra salir del articulado, que cierra las puertas cuando ella tiene una pierna por fuera.



En el momento en que el vehículo se pone en marcha, la joven se golpea contra la estación y queda lesionada. Por fortuna, el golpe que le dio el bus, aunque la tiró al suelo, no la lastimó de gravedad.



Después de ser atendida en el lugar por profesionales en salud, la mujer fue trasladada a un centro asistencial donde la dieron de alta al poco tiempo.



En la mañana de ayer, la Policía fue informada sobre la presencia de dos individuos que estaban rondando en el mismo sector donde atracaron a la joven. De inmediato fueron enviados al lugar varios uniformados que identificaron que estas personas estaban en medio de una riña, por lo que fueron capturadas.



Los detenidos fueron identificados como ciudadanos venezolanos y, según conoció este diario, sus rasgos supuestamente coinciden con la descripción que dio la mujer que fue robada en la estación calle 19 de TransMilenio. Además, uno de ellos tiene antecedentes por hurto.



“Ya se tenían las características de estos individuos, y por otro tema presentado en TransMilenio los identifican, llaman a la chica del caso, y ella los reconoce. En este momento están ampliando la denuncia para poderla anexar a este caso”, dijeron las autoridades, que invitaron a los ciudadanos que crean haber sido víctimas de estas personas a que pongan las denuncias, ya que estos aportes servirían para demostrar que se trata de una banda delincuencial que debe ser enviada a prisión.



Justamente, el número de hurtos que se están presentando en el sistema de transporte masivo, principalmente en la troncal Caracas, motivó que la Administración Distrital y la Policía enfocaran sus esfuerzos en la vigilancia de buses y estaciones.



Recientemente, la alcaldía lanzó tres acciones para mejorar las condiciones de seguridad en TM, en especial para las mujeres. Una de esas medidas fue la implementación de 50 motos de policía que vigilan los corredores del sistema y serán conducidas por patrulleras que han sido capacitadas en género.



La segunda, la creación de una aplicación que permita reportar los casos de acoso que se presenten y, por último, la continuación de las capacitaciones que se venían implementando a cerca de 7.000 colaboradores del sistema para que puedan atender de manera idónea a las mujeres que son víctimas de delitos en el sistema.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET