Capital Salud, el nuevo tinglado entre gobierno distrital y opositores

El debate por las cifras de la salud distrital está al rojo vivo. Mientras que el secretario Luis Gonzalo Morales mostró hace ocho días, en un candente debate del Concejo, que las utilidades de Capital Salud –la EPS que atiende un millón de pobres– fueron de 106.000 millones de pesos en 2018, los opositores no le creen.

El funcionario de la salud dijo que cerca de la mitad de la reducción de la pobreza multidimensional registrada en la ciudad el año pasado obedece al modelo que implementó la actual administración y, según dijo, se traduce “en la atención y el acceso a los servicios”.

Durante el debate en el cabildo, el cuarto que se realiza al respecto, Morales advirtió que aunque su intención no es poner espejo retrovisor a la pasada administración, “no podemos ocultar lo que pasó entre 2014 y 2015 que llevó a Capital Salud a un estado lamentable y deplorable”.



Se refiere a las dificultades financieras y contables de la EPS del Distrito, la cual llegó a sumar deudas acumuladas del orden de los 600.000 millones de pesos. La situación fue de tal magnitud que en el 2015, la Superintendencia de Salud, encargada de la vigilancia y control de las entidades prestadoras, le impuso una medida de vigilancia especial por un año, luego de detectar los riesgos financieros, administrativos y de salud en esa la entidad del Distrito.



Para ese momento, según los reportes entregados por la Supersalud, Capital Salud presentaba fallas en la garantía del acceso y oportunidad en la atención de sus afiliados, desconocía las condiciones de morbimortalidad de su población y carecía de una red adecuada de prestación de servicios.



Capital Salud también fue multada con 1.500 millones de pesos por la muerte de 110 adultos mayores que perdieron la vida por falta de atención en hechos sucedidos entre el 2012 y el 2013, según recordó Morales en el debate, es decir durante los gobiernos de la izquierda en la ciudad.



En tono vehemente, el secretario de Salud hizo una reflexión sobre la situación de aquel entonces y planteó que si este mismo debate que están haciendo algunos sectores se hubiese hecho en aquel momento, “cuántas situaciones y cuántas vidas nos hubiéramos ahorrado”, enfatizó el funcionario.



Según las cifras entregadas a los concejales en el debate del viernes pasado, la situación de Capital Salud va mejorando. Como lo expresó el concejal del movimiento Libres, Emel Rojas, “todavía está enferma, pero ya salió de cuidados intensivos”, al tiempo que reconoció la gestión que ha hecho esta administración al señalar que en el 2016 el Distrito era propietario del 51 por ciento de esa EPS y hoy tiene el 97 por ciento.



“Todavía no es lo que soñamos, pero va mejorando. Por fortuna existe Capital Salud para atender al régimen subsidiado porque si no fuera así, estaríamos muy mal. Por ser pública se les presta el servicio a los más necesitados, y para eso es la plata del Estado. Hay que mejorar mucho en urgencias; ya se mejoró el 98 por ciento en medicamentos, y el tiempo de las citas con especialistas se ha reducido”, reconoció Rojas.



Para la Administración Distrital hay una campaña de desprestigio no solo desde diferentes sectores políticos apoyados en redes sociales, sino que también habría un interés por liquidar esa EPS.

“¿A quién quieren favorecer pidiendo que se liquide Capital Salud? ¿Quién va a tomar el negocio de un billón de pesos? ¿Qué es lo que quieren hacer con esa campaña de desprestigio que se está haciendo?”, fueron algunos de los dardos que lanzó al aire el secretario Morales durante el debate en el Concejo de Bogotá.



Además, mencionó que desde el año 2017 hay una denuncia penal en la Fiscalía General debido a las inconsistencias en la contabilidad y en estados financieros, al punto de que para el mismo ente acusador ha sido difícil establecer si las cuentas son ciertas o no, explicó el secretario a los concejales de la ciudad.



“Nosotros le presentamos a la Supersalud un plan de recuperación financiera y administrativa para salir del lodazal en el que se encuentra todavía la contabilidad de Capital Salud. Con razón dice la revisoría fiscal que no son contables, porque hay partidas que no tienen claridad absoluta”, aclaró Morales ante las críticas que se le han hecho sobre las inconsistencias en investigación.



También recordó que al plan de recuperación se sumó el respaldo de algunos concejales de la ciudad que aprobaron, en abril de 2016, la implementación de un nuevo modelo de salud que por las cifras presentadas ya comienza a evidenciar resultados favorables para pensar en la posibilidad levantar las medidas.

Izquierda desmiente a Morales

En repetidas oportunidades, el concejal del Polo Democrático Manuel Sarmiento ha dicho que el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, ha dicho mentiras sobre las utilidades de Capital Salud. “Afirmó que en el año 2017, Capital Salud tuvo utilidades por 41.000 millones de pesos. La revisoría fiscal señaló que los estados financieros no reflejan la realidad económica de la entidad”, dice el concejal de izquierda, al tiempo que señala que en un memorando interno, la gerencia reconoce que esas no fueron las utilidades y que, por el contrario, “la entidad tuvo pérdidas por $1.300 millones”, dice el concejal. Insiste en que “la revisoría fiscal volvió a emitir un concepto negativo sobre los estados financieros de 2018, señalando que no se han corregido los errores contables. Afirma que las utilidades se soportan en registros que tienen inconsistencias”.

