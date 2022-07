La pareja de agricultores del municipio de Guayatá, Boyacá, desbancó a los filipinos que hasta el momento tenían el Récord Guinness del mango más pesado del mundo. El producto colombiano alcanzó una circunferencia de 61,5 centímetros y una altura de 23,7 centímetros. En su ancho, el mango tommy midió 21 centímetros y pesó 4.250 gramos.

De acuerdo con Reina María Marroquín, granjera y cultivadora del mango más pesado del mundo, la única fórmula para lograr esto es el amor que se le da a la tierra. En conversación con Noticias Caracol, la mujer señaló que, “hay gente que dice que quien sabe que les inyectan, pero no nada, aquí todo es lo que la naturaleza y los abonos orgánicos nos dan”.



No obstante, este no es el único logro de la pareja de granjeros. El aprovechamiento de los terrenos productivos en su máximo potencial también es una virtud de esta pareja pues en tan solo una hectárea y media de terreno, la familia ha logrado la plantación de 400 árboles de diferentes variedades.



De acuerdo con Reina y su esposo Germán Novoa, en su finca se siembra un árbol cada cuatro metros, todos con fines productivos y la variedad de cultivos pasa por la macadamia, el café, sacha inchi, mandarina limón tahití y una gama compuesta por siete variedades de aguacates.



Sin embargo, esta historia no siempre fue así. El terreno de Reina y Germán, siete años atrás, se dedicaba a la ganadería y al monocultivo de naranjas; no obstante, estás dos explicaciones ya no existen en esa tierra y se han dedicado más bien a dotar de sentido y valor agregado a la diversidad de frutos que ahora se cosechan.



Tanto así que pobladores y visitantes viajan hasta la finca para comprar los productos orgánicos. Esas ventas, desde hace algún tiempo, les han servido a los granjeros para sacar adelante a sus cinco hijos que hoy ya cuentan con un título profesional.



REDACCIÓN BOGOTÁ