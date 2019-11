El cantante de TransMilenio que es 'Maluma' y 'Thalia' al tiempo

Esta semana en Bogotá han ocurrido varias situaciones fuera de lo común. Esta vez se conoció un video de un señor cantando en TransMilenio que ya se ha vuelto viral en redes sociales.

En el video se observa a un señor personificado como Maluma en la mitad de su cuerpo: cabello corto, barba y jean. "Pero me da miedo enamorarme de ti", canta la persona. Segundos después, el señor se voltea y canta el fragmento de Thalia, vestido como ella: "Y yo de ti (y yo de ti), tú no de mi (tú no de mí)".



El 'Maluma' de TransMilenio causa asombro en los pasajeros, quienes no esperaban que cantara como ambos personajes.



Este hecho se suma a un habitante de calle colgado de un articulado. En el video se observa cómo el señor acomoda los pies en una abertura y emprende su viaje por la ciudad, quien, además, carga con una enorme bolsa a sus espaldas y continúa su camino con total tranquilidad.



Otro de los insólitos hechos registrados esta semana fue la mujer que se puso a ‘nadar’ en medio de una vía inundada, quien aprovechó la acumulación de agua en plena subida del puente de la Avenida Primero de Mayo con Boyacá, la mujer se tiró en la improvisada piscina y empezó a nadar.

