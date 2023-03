Una fuerte historia ocurrió en los últimos días en Bogotá: una cantante de música popular recibió una fuerte golpiza al interior de un taxi, luego de tener un conflicto con el hombre con el que iba acompañada.



(Lea aquí: Grave denuncia de abuso sexual en el Colegio Bethlemitas en Chapinero)



Alison Villalba denunció ante las autoridades una agresión de la que fue víctima el pasado domingo, luego de salir de un show musical.

Detalles narrados por la víctima

La víctima relató en una entrevista con Citytv cómo fueron esos instantes que vivió dentro de un taxi en la capital de la República.



Según su relato, ella se dirigía para su vivienda acompañada de un sujeto que se desempeñaría como cantante de música urbana. Sin embargo, en el momento de pagar la carrera, recibió la golpiza por parte del hombre de 25 años de edad que se negó a pagar 10 mil pesos.



(También puede ser de su interés: Hombre dijo que su hijo había caído por las escaleras, pero murió por golpes)



“Nos cobraron 20 mil pesos; yo le dije a él 'tú pones la mitad y yo la mitad'. Él me dijo antes de subirnos al inDrive que pagaba la mitad. (…) Desafortunadamente, nunca pensé que fuera a reaccionar de esa manera”, afirmó.

🔴 Cantante de música popular denuncia que fue golpeada. Acá todos los detalles ↓ pic.twitter.com/L7AkHiGQ5X — Canal Citytv (@Citytv) March 28, 2023

Campaña 'No es hora de callar' contra violencias hacia las mujeres en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Yo le dije 'dame la mitad y yo pongo la mitad para pagarle al taxista', para organizar el dinero. Él me dice que yo era una persona feminista, que yo era la que estaba cantando, yo estaba en el evento y era la que había ganado dinero”.



Además, narró los momentos de angustia que vivió dentro del vehículo de servicio público: “Él se vino encima, él es obeso. Me sentí muy amarrada, no me lo pude quitar de encima y me empezó a dar puños en la cara; yo decía 'no me pegue más' y le dije al taxista 'pare, no siga la carrera y déjeme en un CAI o un hospital'”.



La cantante emergente de música popular decidió publicar su denuncia a través de las redes sociales. Se encontró con la sorpresa de que no es la primera vez que el hombre actuaría así, pues varias mujeres relataron en los comentarios de su post que esta persona supuestamente ha golpeado a otras mujeres en circunstancias diferentes.

Secuelas de la agresión

La artista Alison Villalba terminó con el rostro lleno de sangre tras los múltiples golpes que sufrió en la frente, la nariz y muy cerca de los ojos.



Además, comentó que recibió varios días de incapacidad en el centro hospitalario donde asistió por las heridas y traumas que le propinó el sujeto en el tabique nasal.

