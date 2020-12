Advierten sobre cangrejos rojos que invaden parques y humedales

Las autoridades ambientales de Bogotá identificaron que en parques y humedales de la ciudad hay un importante número de cangrejos rojos que ponen en riesgo el equilibrio ecológico de estos lugares.



Según explicaron, la langostilla de río o cangrejo rojo es un especimen originario de Norteamérica, puntualmente del estado de la Florida. Este animal, de la especie Procambarus clarkii, fue traído inicialmente al Valle del Cauca para el cultivo y aprovechamiento comercial, y desde allí se fueron dispersando estos individuos hasta llegar a Bogotá.



“La presencia de especímenes silvestres en parques metropolitanos o humedales de la ciudad es una problemática identificada por la Secretaría de Ambiente. La langostilla de río tiene un ciclo reproductivo muy rápido, es altamente adaptable a diferentes ecosistemas, agresiva e invasora, y desplaza y afecta a poblaciones nativas como el cangrejo sabanero”, dijeron en la entidad.



En caso de que se encuentren un cangrejo de este tipo, las personas deben evitar su manipulación directa, no arrojarle objetos que puedan lastimarlo, no cogerlo y no suministrarle alimento.

Los ciudadanos pueden reportar la presencia de este espécimen a la Secretaría de Ambiente, a través de las líneas telefónicas y de WhatsApp 3174276828, 3183651787 y 3182154047 o el correo electrónico fauna@ambientebogota.gov.co.

