Candidatos responden qué hacer con la caída de pasajeros del Sitp

Pese a que a finales de mayo se firmó un acuerdo para la renegociación de los contratos del Sitp, con la que se logró desactivar una bomba de tiempo que tenía en riesgo la prestación del servicio en varias localidades, ahora hay otro tema que preocupa a toda la ciudad.



Se trata de las dos licitaciones que fueron declaradas desiertas para 2.471 buses Euro VI y 594 eléctricos de la fase V del Sitp, que entrarían a reemplazar los buses provisionales que actualmente circulan por Perdomo, Fontibón, Suba Centro y Usme.

A esta papa caliente se suma la información suministrada por TransMilenio para el Informe de Calidad de Vida del programa Bogotá Cómo Vamos: para el 2018, el promedio de pasajeros movilizados cada día en el Sitp se redujo en 9 por ciento en los últimos dos años. Es decir, en 2018 se movilizaron cerca de 160.000 pasajeros menos al día que en 2016.

Las tres zonas de origen donde se presentó la mayor reducción de pasajeros entre 2016 y 2018 son Usme, con -36 %; Kennedy, -23 %, y Perdomo, -22 %. Así, a pesar de las mejoras operacionales y financieras, si no se aumenta la demanda de pasajeros, no serán suficientes para cubrir el déficit del sistema. EL TIEMPO y BCV realizaron las siguientes preguntas concretas a los candidatos.

Frente a la disminución constante de pasajeros en el Sitp y su efecto en los ingresos para solventar los costos operativos actuales, ¿cuál de las siguientes opciones es de su preferencia?

A) Mantener el sistema actual, con los mismos operadores, pero incrementando la tarifa.



B) Aumentar los subsidios distritales al sistema actual, aunque esto signifique reducir recursos en otros frentes de inversión pública.



C) Renegociar el actual otrosí con los operadores privados.



D) Continuar con el modelo actual de servicio, sin afectar las tarifas, e incentivar su uso estableciendo carriles exclusivos para el Sitp por toda la ciudad.



E) Ninguna de las anteriores.

Carlos Fernando Galán - Movimiento Bogotá para la gente

Carlos Fernando Galán, candidato por el movimiento Bogotá para la gente. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

E) Ninguna de las anteriores

"Debemos mejorar el servicio del Sitp en su integración, frecuencia e información al usuario. Se puede lograr supervisando el cumplimiento de los compromisos establecidos en el otrosí. Importante explorar otras fuentes contempladas en el artículo 97 del Plan Nacional de Desarrollo para financiar el Fondo de Estabilización Tarifaria".

Miguel Uribe Turbay movimiento Avancemos

Miguel Uribe Turbay dijo que todos los ciudadanos deben procurar hablar bien de su ciudad. Foto: Néstor Gómez

E) Ninguna de las anteriores

"En mayo de 2019 se renegoció el contrato, pero quedan muchos retos: mejorar la experiencia de los ciudadanos en TM y Sitp, reducir los tiempos de espera, revisar las rutas de acuerdo a las necesidades y garantizar la seguridad. Trabajaremos en la modernización y uso de tecnología, cultura ciudadana, y cambiaremos los buses contaminantes por nuevos buses con tecnologías limpias".

Claudia López - partido Alianza Verde

‘He demostrado en la vida tener el carácter para corregir lo que va mal y la generosidad para continuar lo que va bien”, dijo Claudia durante su entrevista en ‘Arriba Bogotá’. Foto: Cortesía

E) Ninguna de las anteriores

La solución para el Sitp es mejorar las rutas y las frecuencias, llevar los pasajeros a las troncales de TransMilenio, esto garantiza mejora en la calidad del servicio y aumenta el número de pasajeros y la satisfacción de la movilidad.

Hollman Morris - Colombia Humana-MAIS- UP

Hollman Morris, comunicador social y periodista, es el candidato del Movimiento Progresistas y es apoyado por el exalcalde Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

E) Ninguna de las anteriores

Se deben congelar las tarifas del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), rediseñar las rutas y las frecuencias, y establecer los carriles exclusivos para incentivar el uso del sistema y reducir el déficit.

