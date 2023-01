A diez meses de la elección de Alcalde Mayor, ya van más de 25 personas que tienen interés en reemplazar a Claudia López. Nunca antes habíamos tenido tantos candidatos. Lo curioso es que muchos de ellos solo aparecen para esta época y han estado alejados de los grandes debates que ha tenido la ciudad recientemente.



Y es que aspirar al segundo cargo de elección popular más importante del país les garantiza reconocimiento mediático y posicionamiento político, así no tengan el mayor chance de resultar elegidos.



El aumento de candidatos se explica, en parte, porque en esta oportunidad entra a regir la segunda vuelta en la elección de alcalde, que aplica en el caso que ningún candidato logre el 40 % de los votos y, además, obtenga una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.



Ante este panorama de exceso de candidatos es muy probable que la ciudad tenga segunda vuelta, lo cual representa un buen negocio para quien se le mida a la contienda y salga perdedor pues, de una u otra manera, sus votos, así sean pocos, serán atractivos para quienes sean los dos finalistas. Eso les representa una oportunidad de negociación en la burocracia distrital, pero también la posibilidad de llegar a acuerdos para futuras candidaturas al Congreso y la Presidencia de la República.

Entre tanto, los bogotanos van a presenciar, desde muy temprano, los actos propios de la dinámica política, empezando por aquellos que, seguramente, se lanzarán por firmas, aprovechando que el solo ejercicio ya les da mayor visibilidad política. Otros, por el contrario, serán más agudos con las críticas frente a la actual administración y no faltarán aquellos que saquen provecho de algún escándalo o deficiencia en la ejecución de cualquier proyecto o programa de política pública.



Las promesas en campaña no faltarán, así como tampoco las ideas innovadoras y creativas para resolver los problemas que hoy enfrenta la ciudad, sobre todo en temas de seguridad, movilidad y espacio público. En esta campaña que se viene hay que tener mucho cuidado con las propuestas populistas que solo buscan despertar empatía emocional en el elector.



Los problemas que tiene la ciudad son muy complejos y no hay una receta mágica para resolverlos. El déficit del transporte público es una bomba de tiempo y la satisfacción con el servicio nada que mejora. De allí que el crecimiento del parque automotor no dé tregua y que la venta de motocicletas siga disparada, con todos los problemas que representan en siniestros viales que, dicho sea, tampoco han disminuido. La respuesta del Distrito a la congestión vehicular ha sido cambios en el pico y placa, donde la única prioridad es forzar el pago, sí o sí, para que todo propietario de vehículo pague para poder desplazarse en la ciudad en horarios restringidos.



Es claro que, ante la crisis del transporte público, hay que buscar alternativas de financiación, pero también es necesario mejorar la calidad del servicio, la seguridad en buses y estaciones y disminuir los colados, que en la actual administración se duplicaron.

Por otro lado, el hurto a personas no cede por más estrategias y recursos que se han destinado. Aumentaron los atracos con violencia e intimidación a plena luz del día y en presencia de otras personas, donde en algunas ocasiones la víctima pierde la vida, casos que terminan afectando la percepción de seguridad y que opacan los resultados en otros frentes como la disminución del hurto a residencias, automotores y bicicletas.



Lo cierto es que seguridad y movilidad serán los ejes que moverán la campaña electoral de Bogotá. No solo de la Alcaldía, también del Concejo distrital. Una campaña que será difícil y no estará exenta de polémicas, acusaciones y escándalos donde el escenario no será la plaza pública sino las redes sociales.



Mientras tanto, la administración, seguramente, estará a la defensiva, los funcionarios de Gobierno aumentarán los presupuestos para comunicar resultados, buscando maximizar los logros para compensar las críticas sobre las promesas de campaña no cumplidas.



Y así será todo el 2023: un año electoral donde los bogotanos terminarán fatigados por una campaña que promete empezar pronto, donde ya hay muchos candidatos, pero muy pocos han estudiado la ciudad y contribuido en su momento con propuestas para resolver tantos problemas que nos aquejan. El resto están utilizando la ciudad como trampolín, pues tienen claro que una elección con segunda vuelta los posicionará mediáticamente y cotizará sus votos, aún perdiendo.

ÓMAR ORÓSTEGUI

DIRECTOR DE FUTUROS URBANOS