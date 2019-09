Candidatos les contaron a empresarios sus apuestas en infraestructura

Durante un debate promovido por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) los cuatro candidatos que se disputan el voto de los electores para ganar la Alcaldía de Bogotá fijaron su posición frente al metro, la posibilidad de apostarles a las Asociaciones Público privadas (APP) y su posición frente el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se tramita en el Concejo de Bogotá.



“Yo no estoy hipotecado por expresidentes ni por partidos”, dijo el candidato Carlos Fernando Galán para resaltar la independencia de su aspiración, frente a otros candidatos que lo acompañan en la contienda por la Alcaldía.



Durante las respuestas a las preguntas planteadas durante el debate, Claudia López, calificó como carreta el anuncio de Hollman Morris que promete crear en su gobierno 250.000 cupos para educación superior. López dijo que a esa meta no ha llegado ni la Universidad Nacional que tiene cobertura en la mayor parte del país.



Morris le exigió respeto durante el debate, y ratifico su propuesta.



Al defender el proyecto de metro elevado, Uribe afirmó que no se puede descalificar el trabajo que se ha hecho para avanzar en ese megaproyecto.



Los inamovibles de los candidatos



Los candidatos a la alcaldía dejaron claro ante los empresarios que asistieron al debate de la CCI los que han sido los mensajes centrales de las cuatro campañas políticas:



Carlos Fernando Galán, de Bogotá para la gente, dejó en claro que la suya es la única candidatura independiente de partidos políticos y expresidentes.



Miguel Uribe, del movimiento Avancemos, insistió en que todas las obras que deje contratadas por el alcalde Enrique Peñalosa serán terminadas en un eventual gobierno suyo.



Hollman Morris garantizó que no construirá el metro elevado que trmita la alcaldía y que le apostará al metro subterráneo que asegura podrá construir en 18 billones de pesos a precios del 2018.



Claudia López reiteró su mensaje de no construir TransMilenio por la carrera 7ª, de apostarle a una red de metros y pidió que no se apruebe el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que el actual alcalde tramita en el Concejo.

Las apuestas

Holman Morris



Prometió 250.000 cupos en educación superior que dijo podrá sacar adelante con una inversión de un billón 760.000 millones de pesos.



Dijo que su puesta sigue siendo el metro subterráneo hasta la calle 100 que según él, con precios del dólar del 2018, cuesta 18 billones de pesos. Afirmó que para ser viable, el metro elevado necesita de la construcción de tres troncales de TranMilenio.



Resumió su agenda para Bogotá en cinco puntos: metro subterráneo, bosque urbano, revolución en educación, conectividad y centro ampliado.



Claudia López



Primer mensaje: no construirá TransMilenio por la carrera 7ª y priorizará continuidad de la primera línea de metro elevado por el occidente para cubrir Suba y Engativá. Dijo que Bogotá debe renunciar a la red de buses para reemplazarla por red de metros. “Seguir proponiendo más diésel y gasolina para Bogotá es insostenible”, afirmó.



Dijo que le apuesta a una red de metros y al uso de la red férrea de la ciudad. Que apoyará el regiotram en el que trabaja la gobernación de Cundinamarca.



Dijo que si gana la alcaldía no permitirá que ediles ni concejales metan mano en el presupuesto de los fondos de desarrollo local.



Carlos Fernando Galán



Dijo que continuará la construcción de hospitales que está proyectada en el actual gobierno de la ciudad.



Aseguró que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) que tiene a su cargo las mayores obras de infraestructura debe ser reestructurado.



Miguel Uribe defendió el POT que el alcalde Enrique Peñalosa tramita en el Concejo de Bogotá.



El candidato de Avancemos dijo que le apostará al metro elevado, a los cables en el oriente de la ciudad y a las troncales proyectadas por el actual Gobierno. Concretamente dijo que su propuesta es construir cinco metrocables.



REDACIÓN BOGOTÁ