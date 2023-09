Faltan solo siete semanas para que se lleven a cabo las elecciones territoriales de 2023. El próximo 29 de octubre, 128.208 candidatos a nivel nacional se enfrentarán en las urnas con el fin de obtener diferentes cargos alrededor del país.



De ellos, 113.967 se encuentran ya habilitados en el portal Cuentas Claras, el cual tiene como propósito rendirle cuentas a los ciudadanos con respecto a los ingresos, gastos y obligaciones económicas de las campañas de cada postulado.

Sin embargo, menos del 1 % de los candidatos habilitados ha hecho el reporte correspondiente, según un informe presentado por la organización Transparencia por Colombia.



Estos datos, recopilados y abiertos al público en la página del Consejo nacional electoral (CNE), muestran que hasta el 11 de septiembre, solamente 306 candidatos habían realizado al menos un reporte de ingresos o de gastos, lo que representa el 0,27 %.

Registraduría. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

Esto se ve directamente en las cifras económicas reportadas, pues los ingresos totales reportados en la plataforma (hasta la fecha de corte) fueron de $8.339.143.054, mientras que los gastos alcanzaron la cifra de $3.617.961.871.

"Este bajo nivel de rendición de cuentas de campaña significa un grave incumplimiento con la obligación de reportar en tiempo real los ingresos y gastos de las campañas políticas, tal y como lo estipula la resolución 4737/2023 emitida por el Consejo Nacional Electoral", se puede leer en el documento.

¿Qué dice la resolución 4737/2023 del Consejo Nacional Electoral?

De acuerdo con la página oficial de la Registraduría, la resolución indica y adopta "el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña electorales de candidatos, partidos, movimientos políticos, y grupos significativos de ciudadanos, y de las consultas populares, internas e interpartidistas".



Además, explica que se establece el uso obligatorio del software aplicativo 'cuentas claras', y se dictan otras disposiciones relacionadas.

Registraduría y votacines. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

A esto se le suma que la Ley 1475 de 2011 establece que los candidatos deben presentar informes sobre la administración de los recursos de sus campañas. Esto, en gran parte porque, según el portal Asuntos Legales, las campañas podrían verse como una empresa.



Este tipo de figuras tienen regulaciones en cuanto a las formas en las que puede desarrollar su actividad económica, razón por la cual deben presentar estos reportes ante el CNE y la organización política que los haya avalado.

Las alertas de los entes de control y la sociedad civil por las garantías electorales



En el foro de garantías electorales para los comicios de octubre, realizado este jueves por EL TIEMPO, distintos organismos del Estado y sectores de la sociedad civil prendieron las alarmas frente a hechos que pueden terminar influenciando de forma negativa las elecciones regionales.

Bogotá. 14 de septiembre de 2023. En la Casa Editorial El Tiempo, se llevó a cabo el Foro Garantías Electorales. Foto: Sergio Acero. El Tiempo

Las alertas provinieron del fiscal general, Francisco Barbosa; del defensor, Carlos Camargo; el registrador nacional, Alexander Vega; el director de Fededepartamentos, Didier Tavera; el contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, y la directora de la MOE, Alejandra Barrios. También se contó con la representación del CNE, con su presidenta, Fabiola Márquez, y del Ejecutivo, con el viceministro del Interior, Gustavo García.



Barbosa tomó la batuta para decir que no hay tranquilidad frente a lo que vaya a ocurrir en los comicios de octubre, “y no la tenemos porque no hay gerencia y porque tenemos básicamente una atomización en las Fuerzas Militares”. La cabeza del ente acusador fue más allá y habló de una posible ‘bacrimpolítica’.

Foro garantías electorales de EL TIEMPO Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

Fededepartamentos habló por los gobernadores. Su director, Didier Tavera, dijo que los violentos “han logrado su cometido de afectar las elecciones” y esto se refleja en que varios gobernantes locales tuvieron que salir de sus municipios por las acciones de los armados.



Este último llamó la atención sobre la poca transparencia que hay en este momento en las cuentas de las campañas, y señaló que el mayor problema que enfrenta el futuro certamen es la falta de coordinación del Estado para garantizar las elecciones regionales.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

