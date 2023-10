Dos alternativas para el Concejo de Bogotá / Entrevista de María Isabel Rueda

Los candidatos Sandra Forero (Centro Democrático) y Manuel Sarmiento (Dignidad y Compromiso) exponen sus propuestas, opinan sobre la actual administración en Bogotá y aclaran dudas de la experiencia que tienen para llegar al cabildo.

¿Qué le aportarán a Bogotá sus 18 años al frente de Camacol si es elegida concejal?

La empresaria y experta en finanzas que lideró el gremio de la vivienda, Camacol, por más de 18 años, Sandra Forero, aspira ahora al concejo de Bogotá, con el número 1 de la lista del Centro Democrático. Por su experiencia y claridad conceptual, vale la pena tenerla en la mira.

¿Cómo salta uno de un exitoso manejo del gremio de la vivienda, Camacol, a ser candidato al Concejo de Bogotá?



Me retiré de Camacol en diciembre del año pasado, y como en todas las despedidas largas, me dio una tusa horrible. Cuando entendí qué fue lo que más me estaba afectando, era ver que el futuro de la política de vivienda social en Colombia estaba en altísimo riesgo. Y sin ese ajetreo e intensidad, no me sentía cómoda. Yo me iba a dedicar a la consultoría, donde tenía buenos espacios, sobre todo porque quieren copiar en Centroamérica la política de vivienda exitosa que ha tenido Colombia en los últimos años. Pero me estaría faltando un espacio para levantar la mano. Ahí fue cuando el presidente Álvaro Uribe me invita a ser cabeza de lista del Concejo de Bogotá por el partido Centro Democrático. Y ahí digo, bueno, si no podemos salvar la política de vivienda en Colombia, al menos trabajemos por Bogotá. Conozco el Estado en todos sus niveles porque me formé 15 años en el sector público; he ido a debates al Concejo siendo funcionaria pública, entonces conozco el papel, conozco la ciudad, y tengo que devolverle, porque Bogotá me ha dado todo. Finalmente, trabajar por Bogotá también es trabajar por Colombia, y si ahora es desde la política, pues lo voy a hacer y por eso acepté.





(Lea también aquí: 'Bogotá: así fue el debate definitivo de candidatos a la alcaldía; no se guardaron nada').

Facebook Twitter Linkedin

Sandra Forero (Centro Democrático). Foto: Carlos Romero. Camacol.

Entre otras cosas, nunca creímos que una funcionaria tan eficiente como fue usted en Camacol se hubiera ido tan voluntariamente como dijo… Más bien creímos que la sacaron porque usted no era de la rosca del Gobierno.

Duré 18 años en Camacol. Me puse esa camiseta, con todo. Pero cuando llegó este gobierno Petro con su equipo, y después de ver cómo en la alcaldía de Gustavo Petro se le hizo un daño inmenso al sector, sabía que podría ser difícil representarlo. Y sí, empecé a verlos incómodos y bueno, así como me puse la camiseta, también me la tenía que quitar para que no sufriera el gremio.

Ahí voy, ¿qué está fallando en este gobierno en materia de política de vivienda, que ha sido tan supremamente criticada? Es como si no hubiera piloto…



Hay muchos errores de este gobierno, pero en temas de vivienda son garrafales. Llevamos 30 años tratando de tener una política de vivienda. Prácticamente, arrancó en los gobiernos de Uribe, la fortalecieron Santos y Vargas Lleras en su vicepresidencia; la fortaleció Duque y se volvió un activo de los colombianos, porque los hogares se volvieron dueños y se beneficiaron de esa política de vivienda. Ahora vienen, reducen los recursos, paralizan en unos momentos la asignación de los subsidios, y, mientras, cambian las reglas de juego a los hogares, a los empresarios que la construyen, a quienes la financian, y esa es la debacle que estamos viviendo.

¿Se salvará Mi Casa Ya?



Está probado, Mi Casa Ya tiene un estudio impecable de la Universidad de los Andes, como un programa transparente, eficiente, eficaz, focalizado en hogares de menos de dos salarios mínimos de ingresos y llegando a más de 300 municipios. Con argumentos como que al no ser rural, no sirve… Pues hagamos otro programa para lo rural. Se buscaron argumentos que lo destruyeron y entonces ahora no sirve ni para lo rural ni para lo urbano, ni para los hogares con salarios mínimos de ingresos. Lo acabaron. Y eso se refleja en los indicadores que tenemos.

Se necesita una política

de seguridad nacional. El sicariato, el microtráfico y las bandas han hecho que en Bogotá haya zonas vedadas". FACEBOOK

TWITTER

Bueno, supongo, pues porque está en su corazón, que se va a dedicar como concejal al rescate de la vivienda en Bogotá. Pero ¿qué otros programas tiene en mente?



Mi segundo programa se llama ‘Las mujeres en el centro’. Es un programa integral donde vamos a hablar de protección, formación y empleabilidad. Estas mujeres vulnerables, con una oportunidad, sacan la cara, y eso sé cómo hacerlo.

¿Y tercero?



Dejar hacer. Dejar hacer al microempresario, al emprendedor y al tendero. Tenemos cómo proteger al emprendedor, joven, grande o mayor, hombre o mujer. Es la base de una manera de superar el desempleo. Y al microempresario, que la está pasando muy mal. Y el último es seguridad ciudadana, de la mano del urbanismo seguro. Bogotá está tan mal en seguridad, nos está tragando, que se trata de volver a lo básico. Se necesita una política de seguridad nacional. El sicariato, el microtráfico y las bandas han hecho que ya en Bogotá haya zonas vedadas. La humillación permanente y los agravios a la Fuerza Pública; un ejército que, en vez de tenerlo enaltecido, lo tienen absolutamente minimizado. Es un tema nacional muy grave, vamos a perder mucho territorio que habíamos ganado.



(Lea también aquí: 'Elecciones territoriales 2023: así puede consultar su puesto de votación').

¿Qué opina de este gobierno?

Mi gran angustia, más que la sorpresa, es lo que va a hacer, por ejemplo, con las reformas. La de la salud es un desastre si sale adelante. No sé de qué otras maneras decirle al Congreso que por favor no les hagan ese daño a los colombianos. La reforma laboral está concebida sobre todo para los empleados sindicalizados… Ni vamos a generar nuevo empleo ni vamos a formalizar; es más, se va a perder empleo, porque la microempresa no va a poder sostener los empleos que genera, por las cargas laborales que se están creando. El cambio va a generar hambre y pobreza. Se inventan un impuesto en la reforma tributaria de Gustavo Petro que entra a regir el 1.º de noviembre, justo después de las elecciones, que grava todos los alimentos; el 10 por ciento más el 1.º de noviembre; el 20 por ciento más el 1.º de enero; el 30 por ciento más el 1.º de enero de 2025. No van a poder vender. La gente de estratos 1, 2 y 3 no va a poder comprar. Ese es un problema social, de hambre, y de desaparición de las tiendas. Entonces yo no sé, el cambio, ¿para qué? Y de la reforma pensional ni hablemos: se le va a volver al Gobierno el ahorro pensional de los colombianos plata de bolsillo.

¿Qué tan útil es un tercer turno en el Concejo de Bogotá?

El concejal Manuel Sarmiento, número 1 de la lista de Dignidad y Compromiso, va tras su tercera ronda en el Concejo de Bogotá y tiene claras sus ideas sobre cómo deberían articularse el sector público y el privado, dándole prelación al primero en muchos temas del Distrito.

Facebook Twitter Linkedin

Manuel Sarmiento (Dignidad y Compromiso). Foto: Campaña de Manuel Sarmiento.

Por tercera vez aspirará al Concejo de Bogotá, esta vez de la llave de Fajardo y Robledo. ¿Cuál es su historia?

Estudié derecho en el Externado y cuando terminé, Jorge Enrique Robledo andaba buscando un abogado asesor. Afortunadamente, me seleccionó. Aprendí muchísimo acompañándolo en sus debates de control político. En el 2015 me propusieron postularme como candidato el Concejo; salí elegido para el periodo en el que estuvo de alcalde Enrique Peñalosa.

En su segundo período salió elegido durante la administración de Claudia López…



Y avalamos su candidatura, pero un poco antes de la mitad de su periodo, dado que incumplió varios de los acuerdos programáticos que hicimos, pues rompimos.

¿Y por qué se volvieron particularmente críticos de la alcaldesa?



Ella acordó, no solamente con nosotros, sino con la ciudad, no adjudicar el contrato de TransMilenio por la avenida 68, por una serie de problemas. No hacer la troncal de TransMilenio por la carrera séptima. No continuar con el modelo de concesiones, que es una modalidad de privatización, en algunas de las obras importantes de la ciudad como la segunda línea del metro y la Ptar Canoas. Y también, hacer una política de formalización laboral en las entidades del Distrito. Acuerdos que viene incumpliendo de manera sistemática.



(Leae también aquí: 'Seguridad y fraude, las dos alertas emitidas para estas elecciones en Bogotá').

¿Usted no cree en el modelo de concesión con el sector privado?

Un buen ejemplo de cómo no deberían hacerse las cosas es el sistema de transporte. Tanto el TransMilenio, el sistema troncal, como el SITP del sistema zonal, son prestados a través de concesiones muy ineficientes. Fui uno de los principales promotores para que se creara la Operadora Distrital de Transporte, que llaman ‘La Rolita’. Hice un debate de un mes sobre el tema, comparando los resultados de esta empresa pública con los de los operadores privados, y las cifras oficiales sobresalen por su eficiencia. El sector público ha tenido no solamente mejores indicadores de calidad que muchos de los privados, sino menores costos. Eso demuestra que las concesiones no son la única opción para que se presten ciertos servicios, o incluso para adelantar obras de infraestructura. En el caso del transporte público, la inmensa mayoría de los sistemas en el mundo son operados por empresas estatales. El caso más emblemático es Nueva York, cuyo sistema de metro y de buses es operado por una empresa pública de la ciudad.

“Creo que podemos

llamar la atención sobre la necesidad de que Bogotá, de verdad, tenga una política integral de seguridad". FACEBOOK

TWITTER

Digamos, usted tiene una estirpe más estatizadora que de trabajo con el sector privado…

No, para mí el sector privado también es fundamental. Me gusta mucho el sistema capitalista que se ha venido implementando en los países exitosos, en Europa, en Estados Unidos. Me parece que esa debe ser como una guía para lo que se debe hacer no solo en Bogotá, sino en Colombia. Pero hay ciertos servicios esenciales, y sobre todos los que funcionan a través de oligopolios o monopolios, en los cuales el Estado sí puede ser más eficiente.

En la medida en que tenga una buena gerencia, claro…

Claro, y que la empresa pública esté blindada frente a la corrupción y el clientelismo. Pero por supuesto que el sector privado es el centro de la generación de riqueza. En este último periodo hay un acuerdo de ciudad que aprobó el Concejo, para que la alcaldía haga, diseñe e implemente una política de fomento a la industria bogotana. A raíz de toda esta política de apertura comercial que se viene aplicando hace 30 años y que evolucionó con los tratados de libre comercio, el sector industrial bogotano ha tenido unas pérdidas bastante grandes; han desaparecido fábricas emblemáticas, como Icollantas, o la Compañía Colombiana Automotriz.



(Lea también aquí: '¿Cuántos extranjeros podrán votar en estas elecciones regionales de 2023?').

¿Y cuál es el objeto de ese acuerdo?



Que el Distrito implemente medidas para apoyar a la industria bogotana a través de compras públicas, de la revisión de la carga tributaria para que Bogotá recupere la industria que ha venido perdiendo. El sector privado es fundamental para la generación de riqueza y de empleo. Pero eso no quiere decir que el Estado no deba asumir la prestación de ciertos servicios, como es el caso del transporte público, o servicios como agua potable y alcantarillado

¿Qué puede hacer un concejal, y más uno como usted que ya lleva dos períodos en el Concejo y a quien por lo tanto no le queda grande “el animal”, para ayudar a resolver el problema de la seguridad en Bogotá?

El Concejo tiene muchas limitaciones para atender el tema de la seguridad. El grueso de las decisiones las toman desde el gobierno distrital y nacional. Pero sí creo que podemos llamar la atención sobre la necesidad de que Bogotá, de verdad, tenga una política integral de seguridad, que enfrente los distintos factores que generan este nivel de criminalidad.

¿Pero con cuáles medidas?



El funcionamiento adecuado de las instituciones, como la policía; esta, además de no tener el número suficiente, tiene problemas de funcionamiento; debe lograr una mejor relación con la gente, para que esta colabore. La Secretaría de Seguridad tiene muchos problemas. Le he hecho seguimiento detallado a la línea 123 y hay muy poco personal para atender los servicios que presta la línea. Pero además hay que atender las condiciones socioeconómicas, caldo de cultivo para la inseguridad; combatir la pobreza no es solo a través de asistencialismo, sino de políticas que permitan generar empleo. Y, además, mejorar los entornos urbanos: la oscuridad, la soledad, la suciedad, son aliados de la delincuencia.



(Lea también aquí: 'Claudia López le responde a Petro sobre metro de Bogotá: 'Se hubiera ahorrado el viaje').

Por último, concejal, si el candidato Jorge Enrique Robledo no pasa a segunda vuelta, ¿usted a quién apoyaría?



En una posible segunda vuelta, eso no lo podría definir desde ya. Es una decisión que se tomaría en Dignidad y Compromiso. Estudiaríamos muy bien las dos opciones que queden, seguramente una de ellas sería Carlos Fernando Galán, que hoy puntea en las encuestas.