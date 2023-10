Candidatos a la alcaldía se pronuncian por declaraciones del presidente sobre Israel

Ante el agudo conflicto que viven desde hace más de una semana Israel y Palestina, el presidente Petro ha sido uno de los mandatarios de la región que más a hecho pública su posición frente a la guerra. Sus constantes publicaciones en la red social X han generado respuesta en varios sectores de la sociedad nacional e internacional; incluidos los candidatos a la alcaldía de la capital.



El último trino que causó conmoción en los colombianos tiene que ver con la intensión del mandatario de romper relaciones diplomáticas con Israel luego de que el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de ese país publicara un comunicado de prensa en el que no solo cuestionaba los señalamientos del presidente Petro a la avanzada militar de Israel, sino que además, anunciara el bloqueo de las exportaciones de insumos de seguridad hacía Colombia.

Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios.



Al presidente de Colombia no se le insulta.



Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última… https://t.co/WpafrsWkC2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2023

El general (r) confirmó que la candidatura de Gustavo Bolívar lo impulsó a lanzarse. Foto: Sergio Ángel

Ante la escalada de la tensión entre ambos gobiernos, algunos candidatos a la Alcaldía de Bogotá se pronunciaron. El primero en rechazar las declaraciones públicas del presidente Petro fue el candidato de Cambio Radical, general Jorge Luis Vargas, quien califica como muy peligrosa la postura del presidente y le recuerda que "aquí el único que insulta es él, como lo ha hecho con las familias de dos jóvenes colombianos, cuyo homicidio a manos del terrorismo internacional no ha condenado".

Muy peligrosa para el país la postura de @petrogustavo frente a #Israel. Quien insulta es usted presidente, que pone por encima el terrorismo de #Hamás y no es capaz de condenar el asesinato de dos jóvenes colombianos. pic.twitter.com/BYGkllHIgM — Jorge Luis Vargas (@ElGeneralVargas) October 15, 2023

Carlos Fernando Galán Foto: Archivo particular

Seguido al del general Vargas, apareció el comunicado del candidato del partido Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, quien señaló que, “las relaciones internacionales se manejan con prudencia, con responsabilidad, no para alimentar el ego de un presidente. Esto que está haciendo el presidente pone en riesgo a Colombia.”



Además le recordó al alto mandatario que él representa los intereses de 50 millones de colombianos y no solo los de su orilla política.



"Presidente, prudencia y responsabilidad. Usted debe representar a 50 millones de colombianos. Aún está a tiempo de rechazar los actos terroristas de Hamás y hacer un llamado a proteger la población civil Palestina, en el marco de Derecho Internacional Humanitario. No es momento de hacer activismo, las relaciones diplomáticas se deben manejar con prudencia y no a punta de trinos. Esto puede ser muy costoso para el país.

Presidente, prudencia y responsabilidad. Usted debe representar a 50 millones de colombianos. pic.twitter.com/fxs5pLYu0I — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 16, 2023

El candidato a la alcaldía de Bogotá Diego Molano. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Por su parte, Diego Molano, candidato de Reconstruyamos Bogotá dijo que las intenciones del presidente Petro de romper relaciones con Israel ponían en riesgo la seguridad y soberanía de Colombia toda vez que los aviones KFIR ya no podrían proteger al país del "narcotráfico y otras amenazas".



De la misma manera, señaló que la actitud del alto Gobierno de romper las relaciones podría dejar en claro la intención del presidente de estrechar lazos con "países que protegen grupos terroristas como Hamás, Hezbolá y otros riesgos más de terrorismo en el país".

Las intenciones del gobierno colombiano de romper relaciones con Israel en materia militar ponen en riesgo la protección de la soberania de Colombia:



1. Aviones KFIR no podrían proteger espacio aéreo del narcotráfico y otras amenazas



2. Se debilita protección de población,… https://t.co/g6GPJfT6c8 — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) October 16, 2023

