Ya inició formalmente la competencia por la Alcaldía de Bogotá y los nueve candidatos que están en carrera por la silla más importante en el Palacio de Lievano siguen cumpliendo sus agendas con diferentes grupos sociales de la ciudad. En esta oportunidad, seis de ellos, se reunirán por primera vez con los jóvenes de Bogotá para hablar de sus propuestas para este sector.



Gustavo Bolívar, Carlos F. Galán, Rodrigo Lara, Juan D. Oviedo, Jorge Robledo, Diego Molano y Jorge Luis Vargas. Foto: EL TIEMPO

En el evento organizado por Bogotá Cómo Vamos y Global Opportunity Youth Network (GOYN Bogotá) se revelarán los resultados de la más reciente medición de "Jóvenes con Potencial 2023" cuyo objetivo fue indagar por las aspiraciones, prioridades y necesidades de los y las jóvenes para acceder a oportunidades de formación, empleo y emprendimiento.



Así las cosas, la encuesta refleja que para el 44% de los jóvenes, su principal prioridad para los siguientes 2 años es emprender o tener un negocio propio. Mientras que el 31% prioriza estudiar o formarse y el 19% tener empleo.



En términos de educación, el 90% de los jóvenes aspira continuar con su formación

luego de la etapa escolar, el 9% aspira acceder a formación técnica o tecnológica, el

44% a estudios universitarios y el 38% a estudios de posgrado. Sin embargo, solo el

42% ha logrado acceder a la educación superior.



Frente a la empleabilidad, la encuesta indagó por las características que más valora

la población joven de la ciudad a la hora de conseguir un empleo, encontrando que

el 71% de los jóvenes pone en primer lugar la estabilidad laboral, el 46% la remuneración y el 38% un trabajo que les permita adquirir aprendizajes y

crecimiento.



La encuesta también refleja que el 53% de los jóvenes de la ciudad ha considerado

migrar del país. Dentro de las razones que los motivan a tomar esta decisión, está la búsqueda de mayores oportunidades de empleo y la necesidad de tener una mejor

calidad de vida.



“Este panorama muestra la urgencia de atender a la población joven y garantizar su

acceso a las oportunidades de educación, empleo y emprendimiento para que

puedan consolidar sus trayectorias y proyectos de vida acorde a sus intereses y que de esta manera puedan poner en práctica su potencial, propiciando el desarrollo

económico y social de la ciudad y el país” - Juan Carlos Reyes, director GOYN Bogotá.

Claudia López en su intervención. Foto: Archivo Particular

Principales barreras

La falta de recursos económicos se consolida como la principal barrera que enfrenta

la población joven para acceder a oportunidades de educación. El 53% afirma haberla presentado en algún momento de su vida, el 10% manifiesta dificultades por falta de información y el 7% por falta de motivación.



Asimismo, en el campo laboral, el 53% afirma que la falta de experiencia es la

principal dificultad en acceso a empleo, en segundo lugar, el 26% considera que las ofertas salariales son muy bajas y el 11% afirma no contar con la formación académica requerida para acceder a empleos.



Otro factor importante es el acceso a herramientas digitales y de conectividad. Allí

se evidencian retos importantes, pues cerca del 20% de la población joven no tienen acceso a internet en el hogar y el 53% no tiene acceso a computador de uso personal.



El informe también analiza 6 poblaciones específicas que entre los jóvenes se han identificado como grupos que enfrentan mayores injusticas estructurales: mujeres jóvenes, jóvenes migrantes de Venezuela, jóvenes con discapacidad, jóvenes pertenecientes a grupos étnicos, jóvenes LGBTIQ+ y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente SRPA y Sistema de Protección.

Grado de los 338 jóvenes. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Estos resultados se presentan en el marco del Día Internacional de la Juventud que se conmemora hoy 10 de agosto y desde el que se busca resaltar la importancia y la urgencia de mejorar el acceso a las oportunidades de educación y empleo en la población joven, donde además la capital vive una contienda electoral que demanda la necesidad de escuchar la voz de la los y las jóvenes.



La encuesta “Jóvenes con Potencial 2023” se desarrolló gracias a WOM Colombia y la Fundación Bolívar Davivienda, con el apoyo de Fundación Corona, Accenture Colombia, Fundación ANDI, United Way Colombia, Compensar, ACDI/VOCA, Fundación Nutresa e Invest In Bogotá.



“Desde Bogotá Como Vamos resaltamos la importancia de reconocer que las

desigualdades nuestra sociedad se originan con las brechas que existen para acceder a oportunidades en edades tempanas, por eso trabajar por los jóvenes es fundamental para “no dejar a nadie atrás” y garantizar el derecho a la ciudad” Felipe Mariño, director Bogotá Cómo Vamos.



En este escenario se reunirán Rodrigo Lara, Diego Molano, Jorge Robledo, Juan Daniel Oviedo, Carlos Fernando Galán y el Gral. Jorge Luis Vargas. El candidato Gustavo Bolívar no pudo confirmar su asistencia pues se le cruzó con otros compromisos propios de su campaña.



REDACCIÓN BOGOTÁ

CON INFORMACIÓN DE BOGOTÁ CÓMO VAMOS Y GOYN BOGOTÁ

EL TIEMPO

