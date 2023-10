¿Cuáles candidatos a la Alcaldía de Bogotá han fumado marihuana? Esto contestaron

La ronda de preguntas de 'Sí o No' de El Debate Definitivo, organizado por EL TIEMPO y City Tv, cerró con un interrogante que despierta mucha atención entre cierto sector del electorado en la capital de Colombia: ¿Qué candidato ha fumado marihuana alguna vez?



Esto respondieron Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, Juan Daniel Oviedo, Diego Molano, Rodrigo Lara, Jorge Luis Vargas y Jorge Enrique Robledo.



Jorge Robledo

Jorge Enrique Robledo. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Ante la pregunta, Robledo fue directo: "Sí, sí he fumado marihuana".

Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

"Sí, es parte del crecimiento personal. Hay que hablar con la verdad, con el polígrafo", dijo Juan Daniel Oviedo.

Jorge Luis Vargas

Jorge Luis Vargas. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

"No, no lo he hecho. No pienso hacerlo nunca", dijo Jorge Luis Vargas.

Diego Molano

Diego Molano. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

"No, no lo he hecho (fumar marihuana) y particularmente respeto a quienes lo hacen, pero yo personalmente creo que se genera un daño en mi cuerpo y eso mismo le he inculcado a mis hijos: que respeten su cuerpo", dijo Molano.

Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

"Sí, yo fumé cuando estaba en la universidad una vez, la verdad no me gustó. Yo creo que el enfoque en la política de temas de drogas, para la persona que consume, debe ser un enfoque de salud pública", respondió Galán.

Rodrigo Lara

Rodrigo Lara. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

"No, nunca, no porque sea particularmente o excesivamente conservador sino que qué tal le termine gustando eso a uno, entonces mejor no... Ahora, yo no fustigo de ninguna manera al adulto que consume su dosis mínima de manera recreativa", dijo Rodrigo Lara.

Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

"Jamás he fumado marihuana, ni siquiera un cigarrillo, y no lo hago por mojigatería sino que no me gusta. Respeto profundamente el derecho de las personas a hacerlo", respondió Bolívar.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS