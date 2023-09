“No he cedido y no cederé a ninguna difamación, portada, bodega, o presión indebida para frenar la obra más esperada y necesaria para los bogotanos. El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia”, esa fue le vehemente respuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a las denuncias por presuntas entregas de dinero en la construcción de la megaobra.

Esta se dio tras una publicación de la revista Semana en donde se reveló el contenido de un expediente sobre supuestos pagos ilegales en el marco de la construcción, que involucraría un monto de más de 10.000 millones de pesos. En la denuncia se nombra como protagonistas a un ciudadano chino, mencionado como William o Dong, un exempleado del Ministerio de Transporte llamado José Joaquín Silva Ardila e interceptaciones que salpicarían a los miembros del partido Verde. Hay menciones a Claudia López y a Angélica Lozano. Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá tampoco tardaron en pronunciarse.

Estas son la maquinas que están haciendo los pilotes del metro en el sur de la ciudad hoy 19 de septiembre del 2023.

El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia.



El Metro y mi defensa al mismo han sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo.



Que Semana reproduzca en portada sin ninguna verificación, contrastación o soporte de… pic.twitter.com/5kdgG3vH1d — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 23, 2023

Carlos Fernando Galán dijo que son muy graves las denuncias sobre posible corrupción en el Metro de Bogotá. “Fiscalía y Corte Suprema deben acelerar la investigación y, si se confirman las denuncias, los responsables deben ir a la cárcel. El Metro le ha costado mucho a Bogotá y necesitamos protegerlo”.

El general Jorge Luis Vargas dijo que Bogotá no se puede seguir equivocando como en la época de Samuel Moreno y que tiene que llegarse al fondo de este gravísimo caso de corrupción. “No podemos seguir por el camino del continuismo, de la politiquería, ser la primera línea de la corrupción. Con seguridad y orden los delincuentes y corruptos tienen los días contados”.

Rodrigo Lara expresó preocupación por las revelaciones de la revista Semana. "Es que está hablando de la sustracción de recursos de la obra del metro para financiar a unas campañas políticas con base en unas interceptaciones legales hechas por la Fiscalía y con base en una compulsa de copias que se hizo en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia".

Lara añadió que no están hablando de la licitación del metro, sino de la sustracción de recursos de la obra para financiar políticas de personas afines a la Alcaldía de Bogotá. "Esto es gravísimo, esto es escandaloso. Esto afecta la sostenibilidad de una obra que se necesita que se haga y que se termine desde hace más de 60 años. Esto es un llamado a la Alcaldía: cesen de intervenir en estas elecciones, de presionar a concejales, a las alcaldías locales para que gane Galán. Esto es más grave que centros poblados o el carrusel de la contratación",

Diego Molano, por su parte, dijo que la alcaldesa Claudia López, tiene que responder por las denuncias de corrupción en el metro de Bogotá. "Los verdes ganaron las elecciones con la consulta anticorrupción y hoy protagonizan el mayor escándalo de corrupción desde el carrusel de Samuel Moreno. Son 10.000 millones para compra de votos. Los bogotanos no podemos permitir que nos roben las elecciones con plata de corrupción, con plata de narcotráfico o con la plata de los subsidios".

