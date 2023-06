Muchos aspirantes a la alcaldía de Bogotá andan en busca de una segunda oportunidad. Quemados en las presidenciales o en las consultas, en las legislativas o en las elecciones locales, apuestan hoy sus restos a una contienda que les permita volver al ruedo político, estrenarse en él o, en todo caso, no desaparecer de la escena pública. Y qué mejor que ir por el premio gordo de la alcaldía.



La elección por primera vez de un presidente de izquierda y la llegada de nuevas figuras al Congreso, que antes solo vivían del activismo político, han acrecentado el apetito por las urnas, el poder y el prestigio. Y ojalá, espero yo, el interés cierto y sincero por Bogotá.



Y digo esto último porque mucho me temo que hay candidatos que quieren aprovechar el cuarto de hora que les revelan las encuestas o su perfil de político nacional o sus liderazgos del pasado para probar suerte con un electorado arisco e impredecible. Que elige y da sorpresas.



Pero se cuentan con la mano los aspirantes con una trayectoria de ciudad, los que se han desvelado por ella, los que sienten pasión por los temas urbanos. Porque para ser alcalde de Bogotá o de Medellín o de Barranquilla, lo primero que se deberían exhibir son las heridas fruto de las batallas dadas en nombre de la ciudad o las guerras ganadas en su honor.



Dicho esto, hay de todo en esta carrera por la alcaldía de Bogotá. Candidatos respetables, honestos, con ideas y ganas; con pocos votos, con muchos votos. Y también con egos enormes. Y ahí surge la primera inquietud: ¿podrán más sus egos que su responsabilidad cuando la situación lo amerite? Y me refiero, por supuesto, a los candidatos y candidatas que le harán contrapeso al enviado de la Casa de Nariño.



Que por lo que se especula, sería el exsenador Gustavo Bolívar, hoy en la encrucijada de ser el escudero del Presidente que intenta poner orden en la casa o el hidalgo llamado a alinear las dispersas fuerzas de izquierda local para ganar la alcaldía.



Bolívar no es un candidato cualquiera. Y es mucho más que un narrador de novelas con mujeres y mafiosos. Pocos recuerdan que militó en el galanismo, fue asesor político del exministro Enrique Parejo, alcanzó más de 120.000 votos para llegar al Senado en el 2018. Y en su reciente paso por ese recinto hizo gala de su verborrea en debates de corte económico, especialmente relacionados con el manejo del presupuesto nacional, el Plan de Desarrollo y las regalías. Pero es además un conocedor de la gente de a pie, hábil con la palabra, sin filtros, constructor de narrativas efectistas y amigo del Presidente de la República.



Claro, también tiene sus lunares. El más evidente: la promoción y patrocinio irrestricto a las llamadas primeras líneas. Las que durante las protestas casi acaban con Bogotá. Las que destruyeron buses y estaciones de TransMilenio, violentaron a la gente, llevaron a la quiebra a pequeños negocios, generaron una migración interna y provocaron la muerte de un ciudadano en el portal de las Américas, cuando extendieron una cuerda metálica para impedir el paso de la gente. Allí murió degollado el motociclista Camilo Vélez Martínez. La misma alcaldesa Claudia López señaló a Bolívar como el responsable de la “radicalización de los jóvenes”, a lo que este respondió que él no financiaba “vándalos”.



Según las encuestas que se conocen, es entre los candidatos de izquierda el de mejores números. Los demás están desaparecidos, aunque cabe señalar que la campaña no ha comenzado. Y no hay que olvidar que el petrismo ha ganado amplios espacios en la capital, que le puso, mal contados, un millón de votos al hoy Presidente.



Y que en segunda vuelta fue capaz de levantarse otros 1,3 millones. Por tanto, Bolívar es, para la mayoría de aspirantes, el candidato a derrotar, y es allí donde veremos la estrategia de la contraparte. Por ejemplo, es claro que Lara y Galán no tienen reconciliación posible, y Lara no cae mal en algunas huestes petristas. No se sabe si Oviedo termine respaldando a Galán o viceversa o si Mafe Rojas y Lucía Bastidas caben en el mismo partido o si los ‘verdes madurarán’ a algún candidato. Y con la llegada del exsenador Robledo, el tema se pone más interesante.



En materia de elecciones, Bogotá es toda una incertidumbre. Insisto, tiene tan buenos candidatos como egos infranqueables. Y sin duda el ganador será aquel que construya las mejores alianzas –no se prevé que alguno gane en primera–, porque la segunda vuelta será eso, una lucha por atraer a otros que cobrarán duro cualquier apoyo. Entonces veremos de qué están hechos los finalistas, si de convicciones o más bien dispuestos a todo con tal de ganar. El Presidente lo hizo. Y ganó. Pero hoy paga las consecuencias.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com

