Rodrigo Lara, el candidato por el movimiento Lara Demócrata, habló con el editor general de EL TIEMPO, Ernesto Cortés, y despejó varias dudas sobre sus propuestas de campaña y las prioridades para la capital. El abogado, exsenador de la República y ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá se refirió a sus preocupaciones en materia de movilidad, pico y placa y la seguridad en la ciudad.



En cuanto a movilidad comenzó hablando de la medida de pico y placa. “Esta medida es una anomalía. No debería existir”. Para él es una imposición autoritaria a la que se llegó por una acumulación de errores.



Por eso, Rodrigo Lara señala que en su alcaldía el pico y placa deberá regresar al esquema de horas pico y valle en el que los ciudadanos tenían restricción en la mañana y en la tarde, pero podían movilizarse en un tramo del día para trabajar o cumplir con sus actividades diarias.



Otro punto clave para Lara es aumentar el número de pasajeros en el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, el cual, a la fecha, mueve 2 millones de personal al día. Según el candidato, los 114 kilómetros de troncales deberían mover en promedio 3,6 millones de personas, como el metro de Santiago de Chile, lo que impactaría positivamente en la reducción de personas usando carros y motos.



“El bus depende de los alimentadores y eso hace que el sistema sea muy demorado, por eso, mucha gente se compra una moto”, explicó Lara.



En ese sentido, dice que es prioritario acelerar la construcción de los sistemas férreos como el Regiotram del Norte, del Occidente, la tercera, cuarta, quinta y sexta línea del metro de Bogotá y seguir con la construcción de la primera línea de la megaobra tal y como ya fue pactada y contratada.



El candidato manifiesta que es consciente de que los grandes proyectos de movilidad en la ciudad se tardarán y que por eso es clave mientras tanto trabajar con lo que hay: TransMilenio. De acuerdo con Lara, su papel estará enfocado en optimizar el desempeño del sistema de transporte que ya tiene la ciudad y mejorar el sistema de operación de la flota, que implica reorganizar los horarios de operación de los buses.

Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

También dice que hay que revisar los procesos de compras del sistema para que cada operador no tenga un sistema de compras propio y poder instalar una economía de escala a fin de ahorrar en gastos de operación y así mismo poder aplicar subsidios para la tarifa de transporte que pagan los usuarios.



Un tema en el que Rodrigo Lara ha sido enfático es en que si llega a ganar la alcaldía de Bogotá frenará la construcción del Corredor Verde de la alcaldesa López. En esta entrevista se ratificó en esa postura y señaló: “El medio de transporte debe adaptarse a la ciudad y no la ciudad al medio de transporte (…) lo de la alcaldesa es un chantaje de si no me construyen el TransMilenio verde, entonces no hay metro”.



Por el lado de la seguridad, el candidato dice que le generan preocupación el aumento y la consolidación de estructuras del narcotráfico y el multicrimen en la ciudad, y que ese surgimiento ha hecho que en Bogotá se tracen fronteras invisibles que alimentan el terror de la gente. Por eso, el candidato asegura que es necesario aumentar el pie de fuerza, dotar a la ciudad de cámaras LPR de reconocimiento, globos aerostáticos instalados en las zonas más peligrosas de Bogotá y contratar analítica de datos.



(Puede leer: Las bandas criminales del sur de Bogotá que se organizaban para atacar policías).



“Bogotá es un desierto tecnológico para la seguridad. Yo voy a hacer la inversión más grande de la historia en este tema y voy a vincular a policías y militares retirados”.



Asimismo, dice que en su administración creará grupos de seguridad compuestos por esos militares y policías para que cuiden las cuadras donde viven y conformen frentes de seguridad. Se llamará la primera línea de la seguridad.

El candidato dijo que “es un hombre práctico” y que si el programa del presidente Petro de pagar un millón de pesos a los jóvenes “para no matar” da resultados en la ciudad, él lo acogería y lo combinaría con programas de rescate social dirigidos a los 200.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en la ciudad, para ayudarlos a mantenerse a flote entre los 18 y los 25 años, pues según él, los cupos escolares, por más que se abran, no alcanzarán para todos.



REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO

