Integración Bogotá-Región según los candidatos

A un mes de las elecciones regionales, el tema Bogotá-Región vuelve a ponerse sobre la mesa exigiendo propuestas concretas y, sobre todo, voluntad política de la Gobernación y la Alcaldía para que sean realidad.



Así lo confirmó la firma del pacto por Bogotá-Región que se dio ayer en el debate de la Universidad de La Sabana, que reunió a los cinco aspirantes a la gobernación de Cundinamarca y a tres de los cuatro a la alcaldía de Bogotá. Hollman Morris no asistió por cuestiones personales.

A ojos de Enrique Bayer, presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de La Sabana, y uno de los organizadores, “por primera vez en mucho tiempo se ve consenso entre Bogotá y Cundinamarca. Entre los candidatos hay confianza y están abiertos para hablar de proyectos conjuntos”.

En esto coincidió Ómar Oróstegui, director de Bogotá Cómo Vamos, quien además espera que esta voluntad se materialice en proyectos y acuerdos en temas claves como movilidad, seguridad, servicios públicos y arquitectura institucional.



Y no es cualquier cosa. Según datos de Bogotá y Sabana Centro Cómo Vamos, tan solo los municipios que quedan al norte de la ciudad tienen varios retos. Se estima, por ejemplo, que en 2025 vivirán allí más de 12 millones de personas que exigirán calidad de vida. Pero la situación, desde ya, es caótica: respecto al transporte, por ejemplo, 47 % de las personas que se desplazan hacia Bogotá tardan más de 90 minutos por trayecto.



“La movilidad es fundamental porque la infraestructura vial no ha crecido al mismo ritmo que la población. Pero, sobre todo, hay que ver la arquitectura institucional y cómo se coordinan comités y recursos”, afirmó Oróstegui, y agregó que también es clave entender que se deben generar políticas públicas diferenciadas para las conurbaciones vecinas a Bogotá.



“Una cosa es la apuesta hacia Sabana Centro, otra hacia Sabana Occidente y otra hacia el sur, en la zona de Soacha. Hay que atenderlas de acuerdo con las dinámicas de cada una”, explicó.

Por su parte, María Elena Vélez, directora de la Asociación de Empresarios de La Sabana, otro de los grupos interesados en convocar a los candidatos, aseguró que también es necesario hablar de competitividad regional. “Hay que promover la industria y la empresa a través de distintas políticas basadas en la vocación de cada uno de los municipios”.



Estos y otros temas más hacen parte del reto de concertar definitiva y efectivamente un trabajo en equipo entre Bogotá y Cundinamarca. Un paso hacia allá se está dando en este mismo instante: en el Congreso hay un proyecto de ley que busca crear una región metropolitana que sirva como mecanismo para adelantar los asuntos mencionados.



Sin embargo, y en vista de que el proyecto puede demorar un tiempo en salir, los candidatos a la gobernación y a la alcaldía ya hacen sus propias propuestas para saldar una deuda histórica en el país: una Bogotá-Región que se reconozca como tal y trabaje en equipo.

Candidatos a Gobernación

Nicolás García

Nicolás García Foto: Cortesía Universidad de La Sabana

Aunque apoya el proyecto de la región metropolitana, llama la atención sobre el hecho de que la figura deja desprotegido a cerca del 80 % del departamento. Frente a temas claves como movilidad, propone avanzar en proyectos como el Tren del Norte (para conectar Bogotá con Zipaquirá). Además, respecto a gobernanza y planeación concertada, contempla pedir al Gobierno Nacional que reglamente la ley orgánica de planeamiento territorial, para que las normas sean claras.



Frase destacable: “Soacha debe ser una causa nacional”.

Germán Escobar

Germán Escobar Foto: Cortesía Universidad de La Sabana

Sostiene que la integración depende del aporte financiero que, dice, debe venir también desde Bogotá y la nación.



Observa que esto deriva en que “Cundinamarca no tiene recursos suficientes para que la gente no caiga en delincuencia”. Para combatir la inseguridad, propone invertir en la educación pública, desde el fortalecimiento de la Universidad de Cundinamarca.



Frase destacable: “Bogotá no ha sido la mejor socia de Cundinamarca, por eso, es necesario que trabajemos en conjunto, con la nación, para mejorar la vida de la gente”.

Pedro Caycedo

Pedro Caycedo Foto: Cortesía Universidad de La Sabana

Aseguró estar comprometido con la integración. Si es elegido, promete sacar adelante el Tren del Norte, articular un sistema de monitoreo con cámaras para mejorar la seguridad y proteger los recursos hídricos que comparten ambos territorios. De su propuesta es interesante la creación de gobernaciones provinciales, para que las necesidades de los municipios puedan resolverse de forma ágil.



Frase destacable: “No es correcto que solo un juez haya podido sentarnos juntos para hablar sobre el río Bogotá. Tenemos que empezar a trabajar desde ya, y en varios temas”.

Ricardo Mestizo

Ricardo Mestizo Foto: Cortesía Universidad de La Sabana

En su propuesta está contemplado hablar de una zona metropolitana que actúe como autoridad única en materia de ordenamiento territorial y medioambiente. Afirma que pondrá especial atención en Soacha, generando soluciones de empleo. Este punto pretende hacerlo a través del impulso de la minería legal, organizada y ambientalmente sustentable.



Frase destacable: “Hay que apostarles a la protección de páramos y a la recuperación del río Bogotá”.

Wilson Flórez

Wilson Flórez Foto: Cortesía Universidad de La Sabana

En su agenda también está contemplada la figura Bogotá-Región a través del apoyo del Comité de Integración Regional y de la CAR Cundinamarca. Sostiene que hará énfasis en Soacha, que contará con agenda especial. De hecho, además del Regiotram de Occidente y del Tren del Norte, propone conectar Bogotá con Soacha por medio de otro tren de cercanías y con integración tarifaria.



Frase destacable: “En esta relación tan importante no podemos dejar que los egos estén por encima de lo profesional. Necesitamos que Bogotá aporte con soluciones”.

Candidatos a Alcaldía

Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán Foto: Cortesía Universidad de La Sabana

En su discurso hace énfasis en solventar la inequidad que se trasladó también al plano regional. “La clave es que tanto la ciudad como la región definan el modelo de ocupación que hay que tener”, dijo el candidato. Sobre la figura de región metropolitana resaltó que será importante regular la participación equitativa de todos, sin que Bogotá se imponga, por ejemplo.



Frase destacable: “Hay que pensar cómo ocupar el territorio. Bogotá está expulsando a los pobres al sur y a los ricos al norte”.

Claudia López

Claudia López Foto: Cortesía Universidad de La Sabana

Es una de las defensoras de la figura de región metropolitana y de los proyectos conjuntos. Pidió apoyar tres temas: seguridad (frenar el hurto, el narcotráfico), los tres Regiotram (el del Sur hasta Soacha, el del Norte hasta Zipaquirá y el de Occidente) y crear la agencia de ciencia, educación e innovación para beneficio de Bogotá y Cundinamarca.



Frase destacable: “Celebro que haya arrancado el Regiotram de Occidente, pero es necesario que sea de carga y transporte. Yo como alcaldesa voy a apoyar con recursos”.

Miguel Uribe

Miguel Uribe Foto: Cortesía Universidad de La Sabana

Comprende la integración regional como una oportunidad de generar desarrollo. Tiene en la mira posibles clústeres que puedan activarse en la región para potenciar la economía. Aseguró que dará continuidad a proyectos que quedaron planteados por ambas autoridades locales, como el Regiotram, la descontaminación del río Bogotá y el trabajo desde los comités regionales.



Frase destacable: “Es fundamental entender que Bogotá y Cundinamarca unidos son imparables”.

BOGOTÁ