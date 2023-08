Cinco candidatos a la alcaldía de Bogotá firmaron ayer una carta en la que le piden a la alcaldesa Claudia López abstenerse de adjudicar la licitación del Corredor Verde. Este es uno de los proyectos bandera de la mandataria, pero que viene dividiendo opiniones en la ciudad, tanto de vecinos de la carrera 7.ª como de gremios y políticos.



A la oposición a esta obra se han sumado la mayoría de candidatos a la alcaldía y hoy por hoy, con excepción de Juan Daniel Oviedo, todos tienen serios reparos.



El Corredor Verde es un proyecto que tiene un costo de 2,5 billones de pesos, incluido el valor de la interventoría, y se encuentra en etapa de licitación. La idea de esta administración es adjudicar el contrato en octubre y que la obra comience en 2024.



El proyecto ha generado diversas críticas y lo que más tiene resistencia es que entre las calles 92 y 32, sentido norte-sur, no habrá una calzada continua, sino solo un carril para acceder a parqueaderos y locales comerciales del costado occidental de la 7.ª.



La carta dirigida a López ha sido firmada por Rodrigo Lara, Carlos Fernando Galán, Diego Molano, Gustavo Bolívar y Jorge Robledo. “(...) considerando que en dos meses –el día 29 de octubre– habrá elecciones para definir el alcalde de la ciudad, solicitamos respetuosamente se abstenga de adjudicar la licitación del llamado Corredor Verde por la carrera 7.ª”, señalan en la misiva.



Una situación similar se vivió en 2019, en plena campaña a la alcaldía, con el proyecto de la troncal de TransMilenio por la 7.ª. En ese momento, la candidata Claudia López manifestó su rechazo al sistema TransMilenio. Finalmente, el proceso de licitación, que había sido abierto desde 2018, fue suspendido por decisiones judiciales y en 2020 el IDU revocó la licitación. El exalcalde Enrique Peñalosa culpó de ese hecho a “decisiones políticas sin sustento técnico”. Y López dijo en un tuit: “TransMilenio 7.ª lo pararon los jueces, no nosotros”, y agregó: “Logramos destrabar esos líos judiciales y recuperar 2 billones para hacer el Corredor Verde”.

Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, dice que “como está afecta gravemente a Chapinero y Usaquén”, porque elimina el carril mixto, y que llegará a la alcaldía a corregir el proyecto y “a garantizar que la 7.ª tenga un proyecto que les sirva al sector y a toda la ciudad”.



El candidato de Cambio Radical, Jorge Luis Vargas, dice que si llega a ser electo alcalde y la obra está adjudicada, la ejecutará, pero que si no, la revisará.



Jorge Enrique Robledo, de Dignidad y Compromiso, asegura que el TransMilenio no cabe por la 7.ª, y que la solución no puede ser cerrar un carril de tráfico mixto. “Otro error grave que comete Claudia es que sacó una licitación inmadura, que van a tener que adjudicar con un montón de indefiniciones”, afirma.



Por su parte, Rodrigo Lara, de LARA Demócrata, insiste en que el Corredor Verde es un “crimen urbanístico”. “Los métodos de transporte se adaptan a la ciudad, no las ciudades a un método de transporte específico, que es lo que nos quieren imponer”.



Diego Molano, de Reconstruyamos Bogotá, califica el proyecto como un “esperpento urbanístico” y asegura que el tráfico en el nororiente colapsará. “Es mejor que toda esa plata se utilice en la segunda línea del metro”, señala.



Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, definió el Corredor Verde como un “TransMilenio por la carrera 7.ª”, y refiriéndose a la posición que tuvo López en 2019 sobre TransMilenio dijo: “Es muy grave que un político le mienta a la ciudad solo para conseguir votos. Es un engaño al elector”.



A diferencia de los demás aspirantes, Oviedo señala que es respetuoso de la institucionalidad y que el Corredor Verde “es indispensable para la ciudad”. Reconoce que el proyecto “tiene una falla” en el carril único y que una vez llegue a la alcaldía la solucionará “modificando el contrato”.

REDACCIÓN BOGOTÁ