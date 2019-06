‘Vamos a generar un crecimiento económico anual superior al 7 %’

En la mañana de este jueves, antes de sellar la alianza con el Centro Democrático para buscar una candidatura única de los sectores de derecha y centroderecha para la alcaldía de Bogotá, el aspirante Miguel Uribe habló con EL TIEMPO sobre su propuesta de hacer crecer la economía de la ciudad por encima del 7 por ciento anual.



Pero antes de explicar sus propuestas, insistió en que es fundamental la unión de diferentes sectores para evitar que la izquierda vuelva a gobernar.

“Ya vivimos las consecuencias de los egos políticos que en el pasado le cambiaron el rumbo a la ciudad, la paralizaron, la polarizaron y retrocedieron”, afirma.



Uribe fue secretario de Gobierno de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, y es su defensor. Tiene la ciudad en la cabeza y conoce todos los proyectos que están andando y los que van a arrancar.



¿Además de defender las obras, qué lo obsesiona?



Aumentar el crecimiento económico y disminuir la pobreza. Bogotá tiene que jalonar la economía nacional, y eso se tiene que ver reflejado en la reducción de la pobreza.



¿Y eso cómo se concreta?



Con la generación de empleo, en la promoción del emprendimiento, en la atracción de inversión extranjera, en incentivos tributarios, en la habilitación de suelo para vivienda...



¿Y cómo despegar con un proyecto de crecimiento?



Para que Bogotá crezca económicamente, hay varias áreas de trabajo. La primera es la inversión en obra pública. Voy a garantizar que se ejecute de forma transparente y se cumplan los cronogramas. Y vamos a hacer más obras en la ciudad, que hoy ya están diseñadas en el banco de proyectos. Y lo vamos a lograr con la capacidad de ejecución de la administración.



Segundo, la generación de vivienda. Por primera vez se va a generar el suelo necesario para poder suplir el déficit de vivienda anual y garantizar que se pueda dinamizar y acelerar de nuevo la construcción.

Vamos a garantizar que el predial no golpee a los bogotano FACEBOOK

TWITTER

¿De qué cifras está hablando?



De habilitar el suelo para potenciar 600.000 viviendas. En Lagos de Torca, 128.000 viviendas; Lagos de Tunjuelo, 60.000; en Ciudad Río serán 54.000 y en Ciudad Norte, 357.000. Realmente creemos que vamos a cumplir el déficit. El exalcalde (Gustavo) Petro prometió 70.000 viviendas para víctimas, y no entregó ni 4.000. Un peso en la construcción genera 11 pesos en la economía, y se dinamiza toda la cadena de valor.



Sigamos con sus propuestas de crecimiento.



En tercer lugar, la inversión extranjera es clave porque, al tiempo que generan empleo y emprendimiento, se va a trabajar en nuevos esquemas de capacitación. Vamos a generar 20.000 subsidios anuales de Mi Casa Ya Distrital, y lo vamos a fortalecer para facilitar el cierre financiero de los proyectos con los bancos y los constructores para facilitarles a los compradores el acceso al crédito. Esa es la mejor manera de garantizar la estabilidad. Quiero que la ciudad sea la líder en economía digital. Vamos a formar 500.000 programadores y desarrolladores de software.



Usted también habla de incentivos tributarios...



Lo que vamos a hacer es llevar el descuento (pronto pago) del impuesto del predial al 20 por ciento porque el avalúo catastral está muy elevado. Voy a revisar el catastro distrital porque no se ha tenido en cuenta la vejez de los inmuebles y no se está identificando la pobreza oculta. Y le voy a poner un tope al incremento del impuesto predial. No será superior al IPC (índice de precios al consumidor) más 3 por ciento. Vamos a garantizar que el predial no golpee a los bogotanos.



¿Y cuál es la meta?



Generar un crecimiento superior al 7 por ciento anual en Bogotá. Es la meta que tenemos y con la que nos vamos a medir. Eso implica más y mejores ingresos para todos los bogotanos.



¿Para qué les servirá esto a los ciudadanos de a pie?



Para hacer de Bogotá una ciudad donde las personas tengan más y mejores oportunidades, una ciudad de propietarios, con vivienda propia. Vamos a tener un esquema que garantice que se mueva la economía y se generen más y mejores ingresos para todos los bogotanos.



BOGOTÁ