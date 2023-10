'Gracias a los ciudadanos de Bogotá': Galán, alcalde electo, tras recibir resultados

Carlos Fernando Galán se convirtió este domingo en el próximo alcalde de Bogotá. El candidato por el Nuevo Liberalismo ganó la contienda en primera vuelta y sucederá a la alcaldesa Claudia López a partir del 1 de enero de 2024.



El candidato ha sido concejal, senador y secretario de transparencia en el sector público. Esta fue su tercera carrera por la Alcaldía de Bogotá y su quinta campaña electoral en su trayectoria política.



Desde su sede de campaña en la capital, el candidato agradeció a sus seguidores y aseguró que "hace parte de un grupo de jóvenes que dejaron la piel en la campaña".



Se refirió a quienes hicieron críticas en su campaña y agradeció a los expertos y académicos que lo acompañaron en el camino.



"Agradezco también a los que nos criticaron respetuosamente, muchas veces nos hicieron revaluar y mejorar. Gracias también a ese gran grupo de expertos, académicos, exministros que decidieron apostarle a esta opción. Más que gracias, hoy les digo: los necesito. Necesito su experiencia y sus consejos para lo que viene", aseguró el alcalde electo.

El candidato a la alcaldía de Bogotá Carlos Fernando Galán celebra después de conocer los resultados que lo proclaman como el próximo alcalde de la ciudad de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto



También mencionó a sus compañeros de contienda y reconoció detalles claves de cada una de las campañas que se adelantaron durante los últimos meses.



"A mis colegas que compitieron hombro a hombro por este privilegio de servir a los bogotanos, quiero decirles que subieron el listón de las posibilidades y alternativas, de programas serios y pensados, de propuestas que estimularon a que los bogotanos tomaran conciencia de la importancia de esta elección y lo mucho que nos estábamos jugando en la capital", aseguró Galán.

Quiero que por primera vez, de la forma más genuina posible, trabajemos todos para sacar adelante el metro y cerremos de una vez por todas una discusión de más de 7 décadas. FACEBOOK

Sentenció que se deben unir esfuerzos para que Bogotá saque adelante el programa del Metro y le pidió al presidente Petro la colaboración para continuar con las obras de la primera línea que ya está acordada.



"Quiero que por primera vez, de la forma más genuina posible, trabajemos todos para sacar adelante el metro y cerremos de una vez por todas una discusión de más de 7 décadas. Es infame perder tanto tiempo diariamente en cualquier medio de transporte", manifestó el alcalde electo en su sede de campaña.



Así mismo, se refirió a una problemática que azota a la capital colombiana: el hambre.



"Acordaremos un principio común con todos los actores de la ciudad: el hambre es un crimen que no puede existir más en estos tiempos. 3 de cada 10 personas sufren de hambre en la ciudad. Eso significa que tenemos un drama de 2.4 millones de seres humanos en Bogotá que sienten hambre, que no se alimentan bien, que no tienen para comer tres veces al día, y muchos de ellos son niños", aseguró Galán, diciendo que haría un llamado a los empresarios para combatir la problemática.



Seguidores de la campaña a la alcaldía de Bogotá de Carlos Fernando Galán esperan los resultados que determinarán quién será el próximo alcalde la ciudad .Bogotá 29 de octubre del 2023 Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

"Me siento muy feliz. Me siento orgulloso de ustedes, de nosotros. Equipos que trabajaron sin descanso, siempre con un propósito fijo. Madrugamos mucho y trasnochamos mucho. Tomémoslo como un entrenamiento para lo que viene", sentenció el candidato en su discurso.



Finalmente, aseguró que tiene "una responsabilidad muy grande con los electores y con toda la ciudad".



"Espero en cuatro años ser una mejor persona, más asertiva, más empática y lograr una ciudad que haya recuperado su orgullo y la esperanza. Espero que al finalizar nuestro mandato hayamos resuelto miles de problemas a millones de personas. Y espero sobre todo devolverle algo de fe y esperanza a todos, especialmente a los más jóvenes para que nunca haga falta ese candidato que quiera cambiar el mundo", puntualizó el alcalde electo.

🔴 Carlos Fernando Galán, virtual alcalde de Bogotá.



Estas son algunas de las propuestas de Carlos Fernando Galán

El lema con el que el que el nuevo alcalde promovió su campaña fue 'Bogotá camina segura'. En diálogo con este diario, aseguró que la seguridad será uno de sus temas prioritarios. En su plan de gobierno dice que creará un plan integral contra el crimen organizado y para aumentar la presencia institucional permanente, realizará consejos de seguridad semanales.

Carlos Fernando Galán ejerció su derecho como ciudadano en el puesto de votación de Unicentro. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

También menciona que empleará cámaras de reconocimiento facial en "puntos estratégicos" para "fortalecer las labores de vigilancia", creará un sistema "propio" para la aplicación del Código de Seguridad y Convivencia.



Como medida adicional, asegura que creará un cuerpo élite para atender delitos en el sistema de transporte público: "Con la Policía, transformaremos la policía de TransMilenio y el actual comando especial en un cuerpo élite con capacidad de reacción inmediata que atienda eventos de delito y violencia". Y señala que implementará cámaras inteligentes con reconocimiento facial en las estaciones más concurridas.



En su plan de gobierno, se compromete a "realizar una estricta supervisión de la ejecución del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB)" y dice que dará continuidad al proyecto de la segunda línea y trabajará para iniciar el proyecto de la tercera línea.



Sobre el Regiotram asegura que buscará "garantizar una adecuada inserción urbana del Regiotram de Occidente" y que iniciará la construcción del Regiotram del Norte. Asegura que vigilará la construcción de las troncales de TransMilenio de la avenida 68, calle 13 y la Avenida Ciudad de Cali, y que "brindará apoyo" para la extensión de la troncal de la Avenida Ciudad de Cali hasta Soacha. Y añade que "avanzaremos en los estudios de una solución de transporte masivo para la Av. Boyacá y evaluaremos diferentes modelos para mejorar la movilidad por esta vía"

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

