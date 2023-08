La semana pasada se conoció que del 10 al 13 de agosto estará abierta la convocatoria para elegir al director (ra) de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Ante este anunció, la candidata a la Gobernación de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez pidió este jueves que la elección se suspenda.



Guitiérrez, candidata del Centro Democrático y quien en varias ocasiones ha manifestado no estar muy de acuerdo con esta figura, le envío una carta al presidente de Colombia Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, solicitándoles que la elección del director o directora de la Región Metropolitana sea aplazada.



Según la aspirante, no está bien que la cabeza de este esquema asociativo se elija en medio de la contienda electoral, pero además, asegura que en el procedimiento para la convocatoria pública hay "vacíos de forma".



"Aunque el gobernador Nicolás García afirmó que cerca de 50 municipios se asociarían a la Región Metropolitana una vez se dio laaprobación del ingreso del Distrito a la RMBC en noviembre de 20222, la realidad es que en la provincia se ha evidenciado bastante rechazo a asociarse en este esquema asociaHvo por cuanto la comunidad expresa que no hay mecanismos para que sus opiniones sean tenidas en cuenta por quienes tomarán decisiones trascendentales de sus municipios desde el Consejo Regional. Lo cierto es que casi 9 meses después que la RMBC entrara en operación, ningún municipio del departamento ha logrado que su concejo municipal le apruebe el ingreso", se lee en la carta.



Captura de pantalla del documento. Foto: Archivo particular

De igual manera, Gutiérrez pregunta en la carta que cuál es el "afán" de las autoridades locales y departamentales en elegir a un director cuando actualmente la Región Metropolitana cuenta con una directora 'Ad hoc' que fue designada mediante el Acuerdo Regional No. 08 del 20 de diciembre de 2022 y puede cumplir con las funciones administrativas, financieras y jurídicas para que la figura se ponga en funcionamiento y opere normalmente.



Adicionalmente, le planteo una serie de preguntas al presidente Petro en la carta. Algunas de ellas son:



- ¿Por qué se pretende elegir un director si aún ningún municipio de Cundinamarca

ha decidido asociarse?



- ¿Por qué los Hempos para la divulgación de la convocatoria son tan reducidos? 7 días

hábiles según Resolución No. 005 de 2023. ¿Cuál es el afán?



- ¿Por qué el Acuerdo 03 de 2023 no está publicado en la página de la Región

Metropolitana?



- ¿Por qué en las Calidades Adicionales no se tendrá en cuenta los estudios de

doctorado?



- ¿La entrevista con el Consejo Regional tendrá algún puntaje? ¿Qué elementos

objetivos serán evaluados en esta entrevista y como los candidatos podrán tener

garantías respecto a la opinión de los miembros del Consejo Regional?

REDACCIÓN BOGOTÁ

