Mediante un comunicado publicado en redes sociales, la Cancillería de Colombia informó que presenta fallas en el sistema de operación de su oficina ubicada en la Calle 53, en Bogotá.



(Le recomendamos leer: ¿Cómo puede renovar el pasaporte colombiano? Así se agenda la cita virtual).



​Trámites como la expedición del pasaportes o la entrega de documentos se verían afectados debido a la contingencia, ya que se informa desde esa entidad que el sistema SITAC presenta inconsistencias.

Los usuarios afectados podrán presentarse sin cita previa, del 3 al 8 de mayo, de 7 a.m. a 12 m., con el soporte de su agendamiento.



Así mismo, podrán adelantar sus servicios de Cancillería en la sede norte: Avenida 19 No. 98 - 03 o en la sede centro: Calle 12C No. 8 - 27.

Sistema -SITAC de la Oficina de Pasaportes Calle 53 presenta fallas. Los usuarios afectados podrán presentarse sin cita, del 3 al 8 de mayo, de 7 a.m. a 12 m., con el soporte de su agendamiento. Lamentamos los inconvenientes ocasionados. pic.twitter.com/m1Af7ey345 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 2, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...

A estos países puede viajar con el pasaporte colombiano en el 2023

Visa a Estados Unidos: qué pasa si su solicitud queda en trámite administrativo

7.000 pasaportes serán anulados, ¿está el suyo entre ellos?