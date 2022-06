Con las boletas compradas, las mesas reservadas y la pinta lista se quedaron cientos de clientes de la zona rosa de Modelia, luego de que las autoridades adelantaran un operativo de intervención argumentando que los organizadores de un concierto de Jean Carlos Ceteno, no contaban con los documentos necesarios para hacerlo.

"No tiene inscripción ante el SUGA y esto lo que genera es un riesgo para todos los que van a asistir al evento porque lo que establece son condiciones de seguridad en caso de que se presente una situación de emergencia. Se realizó una orden de comparendo y una suspensión por incumplimento de aforo y aglomeración por lo que el evento no se puede desarrollar". Así lo señaló el acalde de Fontibón, Anderson Acosta.



Momentos de tensión y caos se vivieron en el establecimiento y en vía pública entre clientes, trabajadores y los organizadores que rechazaron el operativo de las autoridades. La situación fue tan complicada que fue necesaria la intervención de la fuerza disponible y antomotines de la Policía.



Uno de los trabajadores del sector aseguró que, "Lo único que hacen es traer al Esmad como si fuéramos delincuentes o quien sabe que tipo de personas. Nosotros simplemente estamos ejerciendo el derecho al trabajo y ellos taren al Esmad para no dejar salir o ingresar a la gente. Mucha gente llamó al 123 porque se sintió secuestrada".



Por su lado, Clara Mendoza, otra trabajadora del bar afirmó que esta no es la primera vez que se realiza un evento de este tipo en el lugar y que, según ella, todos los documentos están en regla por lo que no entiende la intervención de las autoridades.



Lo más sorprendente del asunto es que los organizadores alegan que este era un evento de carácter privado y que los clientes convocados era asociados porque son una organización social y no un establecimiento de comercio donde la policía no tenia facultad para ingresar.



Según Javier Campos, representante legal del bar, "nosotros tenemos un evento privado en el que todos los asistentes fueron convocados de forma privada. Durante más de dos horas vimos nuestros derechos vulnerado por parte de la Policía porque no sabían que norma aplicar ni cómo actuar. Están aplicando una medida correctiva para establecimientos de comercio poro nosotros no somos eso".



Sin embargo, la Alcaldía informó que el evento fue publicitado mediante redes sociales desde hace varias semanas y debido al gran aforo despertó la alerta del Ministerio de Cultura que ordenó a las autoridades correspondientes hacer los controles.



Diferentes publicaciones demuestran que el establecimiento vendía boletaría para palcos y mesas dirigidas para los asociados. "Nosotros hacemos la revisión de que se cumplan con todos los requisitos, responder por la boletaría ya le corresponde al organizador", señaló el alcalde de Fontibón.



REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con información de CityTv