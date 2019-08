El Sena, TransMilenio y los colados / Voy y vuelvo

Como dicen las señoras: algo es algo. La decisión adoptada por TransMilenio esta semana junto con las directivas del Sena, de cancelar la matrícula a los estudiantes de dicha institución que sean pillados colándose en el sistema, es plausible aunque tardía. Y no se sabe qué tan efectiva podría resultar. Pero algo es algo.

Ha explicado la gerente de TransMilenio que no se trata de una disposición a rajatabla, es decir, si mañana sorprenden a un estudiante colándose, no se le retiraría la matrícula, sino que sería llevado a las buenas a tomar un curso de formación ciudadana y buen comportamiento; y si reincide, se le podría cancelar la matrícula de estudio.

Pero las disposiciones van más allá: habrá una partida presupuestal a cargo del Sena para apoyar económicamente a los estudiantes, se creará un equipo especial que vigile a estos aprendices y hasta se creará una escuela de cultura ciudadana para el buen uso del sistema. Y más: los estudiantes podrán hacer prácticas en portales y estaciones para dicho fin.



Desde este mismo espacio he fustigado a más no poder el mal comportamiento de los colados, y particularmente los del Sena, lo cual es vergonzoso. Como también lo es el de los muchachos de colegio, los universitarios, las oficinistas, los mismos padres de familia y hasta los pelados que tienen entrenamiento de fútbol en el norte. Todos a cual más le roban al mismo sistema que después critican, y no ha habido medida que lo impida.

Con esta alianza entre entidades se hace una nueva apuesta por ponerle fin a una práctica que desangra a TransMilenio cada año, deteriora su imagen y empeora la calidad del servicio.



No deja de causar cierto escozor ver la cantidad de recursos y esfuerzos institucionales para que la gente que se cuela deje de robarnos a todos. Pero hay que apostarle a esta idea, pues peor que el desfalco a las finanzas de TransMilenio es el número de víctimas que deja el exponer la vida de esa manera.



Dice la misma entidad que en los últimos dos años, 17 personas han muerto tratando de colarse y más de 60 han terminado heridas. Eso es una tragedia. Y la disculpa sigue siendo la misma: que no se tiene para el pasaje o que TransMilenio no merece recibirlo. Disculpas que en nada contribuyen a solucionar los problemas. Por el contrario: los colados generan tan mala percepción sobre el sistema como los robos que suceden en él o la proliferación de ventas informales.

Hay que darle una oportunidad a lo posible, dejar de lado tanta miserableza y tanto negativismo, y guardar la esperanza de que siempre será factible construir entre todos una sociedad digna FACEBOOK

TWITTER

Como decía, son ingentes los esfuerzos que se hacen –uno más de tantos que se han ensayado– para ver si se logra frenar la curva de los más de 300.000 colados al día y los 220.000 millones de pesos de pérdidas cada año. Habrá que ver cómo sale el experimento y confiar en que sea para bien. Yo tengo mis dudas porque la evasión del pago se ha entronizado tanto en el comportamiento de la gente que ya hace parte de la cultura del ‘meimportaunculismo’, tantas veces citada aquí también. Es como intentar frenar la invasión de espacios públicos o que los conductores de los benditos buses del SITP no se comporten como matones. Difícil.



Pero, como dice el maestro de ética periodística Javier Darío Restrepo, hay que darle una oportunidad a lo posible, dejar de lado tanta miserableza y tanto negativismo, y guardar la esperanza de que siempre será factible construir entre todos una sociedad digna de nosotros mismos. Esa esperanza la guardamos los que vemos con impotencia la horda diaria de invasores y evasores de TransMilenio.



A la gerente del sistema, María Consuelo Araújo, no hacemos más que decirle que el problema se ataca con cultura ciudadana. Pues bien, este ensayo, que se monitoreará por unos meses para evaluar resultados, es una respuesta a esa solicitud. Las entidades están poniendo plata, infraestructura y prestigio para transformar la avivatada en una oportunidad de cambio a través de estímulos y pedagogía social, de participación e involucramiento en los problemas que se le plantean a la ciudad.



Y hay que animar al Distrito y a otras entidades –públicas y privadas– paraa que copien este ejemplo. Porque solo cuando todos nos apropiemos del problema, pues todos vivimos la ciudad, será posible que encontremos la cura para semejante mal. Algo es algo.



¿Es mi impresión o... por fin la mayoría de candidatos entendieron que el debate ya no es metro elevado o metro subterráneo?



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor Jefe EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28

erncor@eltiempo.com