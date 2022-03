Después del anuncio del aplazamiento del Jamming Festival 2022, que se iba a realizar este fin de semana en Ibagué, varios ciudadanos se acercaron a Casa Babylon, uno de los organizadores y sede desde donde se vendieron las boletas, para protestar por lo ocurrido en las últimas horas.



Protestas en Casa Babylon Foto: Héctor Fabio Zamora - EL TIEMPO

"Ladrones" y "mentirosos" fueron algunas de las palabras que quedaron plasmadas en las paredes del reconocido bar ubicado en Chapinero, en Bogotà. También se grafitearon palabras como "Ecuador, "México" y "Costa Rica", que hacían referencia a los lugares desde donde viajaron ciudadanos extranjeros para asistir al festival musical.



"No saben los malabares que tuve que hacer para venir acá. Gastar casi 2.000 dólares... Me llevo una pésima imagen de Colombia, no puedo creer la inoperancia de personas como Casa Babylon", aseguró Miguel, un ciudadano extranjero que había llegado a Colombia para asistir al evento.

Así está el panorama en Casa Babylon por el Jamming #Jamming pic.twitter.com/6XJkst26bg — Vivi Aranguren (@vivi_aranguren) March 18, 2022

Al momento, hay varias personas protestando frente a la sede. Algunos exigen la devolución completa del dnero que invirtieron en las boletas.



"No nos dan respuesta. Es nuestra plata, nuestro tiempo; hay gastos y una ciudad que nos estaba esperando, pero nadie nos dice nada", aseguró una joven presente en el plantón.



También protestan emprendedores y empresarios que habían pagado por tener presentes sus marcas en las zonas comerciales del festival.

#EnDesarrollo: Nos informan que en Casa Babylon hay gente que venía de países como Ecuador 🇪🇨, Costa Rica 🇨🇷 y Bolivia 🇧🇴 a disfrutar su fin de semana de festival 😔 pic.twitter.com/c0O9LTk2LU — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 18, 2022

Este viernes, faltando apenas un día para el inicio del festival, las autoridades en Ibagué y los mismos organizadores del evento confirmaron el aplazamiento.



"La organización del Jamming Festival 2022 comunica a las autoridades, al público, a los medios de comunicación, aliados, proveedores, ciudadanía en general y artistas que el evento programado para los días 19, 20 y 21 de marzo de 2022 en las instalaciones de Playa Hawai en la ciudad de Ibagué será aplazado por motivos de fuerza mayor", indica la comunicación de los organizadores.

Jamming: Protestas en Casa Babylon Foto: Héctor Fabio Zamora - EL TIEMPO



*Con reportería de Valentina Cortés, periodista de City Tv.