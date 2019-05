Canal de la 6.ª, problema sin una solución a la vista

La joven estudiante sacó su celular para contestar una llamada. Estaba dentro de la estación Comuneros de TransMilenio de la troncal de la NQS, cuando, de repente, sintió el jalón; dos hombres le arrebataron su teléfono, saltaron al carril exclusivo de TM y corrieron en dirección al canal de la calle 6.ª.

Eran las 10:32 a. m. del martes 14 de mayo pasado. Los gritos de la víctima y de algunos ciudadanos alertaron a dos policías que estaban en la zona. Los uniformados se activaron y lograron capturar a los delincuentes.

Esta escena es el pan de cada día en dicho sector en el que reina el miedo entre transeúntes, comerciantes, conductores e, incluso, habitantes de calle como Jorge, quien dice que “esa olla es peligrosa, de mucho compromiso”, y por eso prefiere no permanecer ahí, solo va a comprar la ‘bicha’ (dosis de bazuco) por unos 3.000 pesos y luego se va a otro lugar a consumirla.



Los propietarios de algunos establecimientos comerciales de este sector manifiestan no aguantar más la tensa situación generada por la presencia de habitantes de calle, los constantes hurtos y la venta y consumo de drogas.



“El sector se nos transformó para mal, los comercios se han visto afectados porque ya ningún cliente llega. Los que vienen en sus carros, aunque no pase nada, ven a una persona de la calle y eso les genera desconfianza; el tipo que venía a dejar el trabajo ya no parquea porque siente inseguridad”, dijo un hombre que lleva 18 años trabajando en un taller del sector.



El problema se concentra en la calle 6.ª entre las carreras 24 y 31C, una zona en la que se encuentran principalmente lugares de latonería, pintura y reparación de carros, pero donde también hay un colegio, el Instituto de Integración Cultural (Idic).

Los vecinos del canal Comuneros coinciden en que esta situación empezó poco después del desalojo del sector del Bronx y que la acción de las autoridades, por lo pronto, no han solucionado el problema.



Jairo García, secretario de Seguridad, explicó que la Administración Distrital ha tratado de contener la situación desde dos frentes: atención social para los habitantes de calle que lideran los Ángeles Azules de la Secretaría de Integración Social, que son funcionarios que todos los días tratan de convencer a los habitantes de calle que acepten las ofertas del Distrito, y acciones operativas de la Policía.



En ese sentido, explicó que el pasado jueves 16 de mayo capturaron en el interior del caño a tres personas, dos hombres y una mujer, con 500 dosis de bazuco, y que este sitio se convirtió en una ‘taquilla’ de venta de estupefacientes.

García manifestó que la Sentencia T-043 de 2015 de la Corte Constitucional, que dice, entre otras, que la habitabilidad en calle no es “un delito o una contravención” y que no pueden ejecutarse labores coactivas para que estos ciudadanos salgan de esta condición, ha dificultado la tarea.



“Lo de fondo es que no tenemos instrumentos de tratamiento, pedimos que se modere el fallo, que nos den dos semanas, por lo menos, para tratar al habitante de calle; al final, si yo conecto a esa persona con algo, por lo menos con la realidad, con su familia o sus intereses, tengo una oportunidad de ayudarlo”, argumentó.



Por lo pronto, el consumo de drogas y los problemas de convivencia entre los habitantes de calle y ciudadanos de la zona parece que no tiene una solución a la vista. Frente a los constantes hurtos a peatones, e incluso conductores, que pasan por allí, García señaló que la presencia de hombres de la Policía seguirá siendo constante.

¿Qué proponen los aspirantes a la Alcaldía?

Carlos Fernando Galán

Galán sugiere tratamientos de rehabilitacion a quienes tengan problemas de adicción. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Lo primero es la prevención, debemos mejorar el trabajo articulado entre entidades del distrito para identificar y atender población en riesgo. A los habitantes de calle tenemos que darles una atención integral. Apoyaré y fortaleceré el trabajo de los 'Angeles Azules' para atender con mayor precisión cada caso.



A los que tienen problemas de adicción tenemos que darles acceso a tratamiento de rehabilitación, fortalecer la oferta de albergues del distrito y ayudarles a reconstruir un proyecto de vida.

Miguel Uribe

Miguel Uribe propone programas de rehabilitación integral. Foto: Aber Cárdenas

En Bogotá existen 9.538 ciudadanos habitantes de calle. Es importante informar a los bogotanos sobre esta problemática, sus dinámicas y cómo debemos entre todos los ciudadanos comportarnos ante este fenómeno.



Vamos a ofrecer segundas oportunidades a través de programas de rehabilitación integral, inclusión social positiva , oferta de educación flexible, empleo, salud, oportunidades de alojamiento, entre otros. Vamos a perseguir a las organizaciones de microtráfico y de delincuencia que utilizan a los habitantes de calle.

Celio Nieves

Celio Nieves propone una atención a los habitantes de calle desde una perspectiva de salud pública. Foto: Rodrigo Sepúlveda. El Tiempo

El Bronx se intervino sin planes de contingencia, generó desplazamiento a calle 6.ª de habitantes de calle. Respetar el libre desarrollo de la personalidad ni violentarlo ni obligarlo e implementar política centrada en lucha contra exclusión y atención social (salud, alimentación, oportunidad de empleo), acompañamiento individual médico, psicológico, contacto con sus familias. Se debe implementar el Acuerdo 560 de 2015.



Atenderlos desde la perspectiva de salud pública, no policiva, brindar oferta institucional de hogares de paso.



