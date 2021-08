Las claves para entender la moción de observación al canal Capital

Ayer, en la Plenaria del Concejo de Bogotá continuó la discusión relacionada con la gestión de la gerente de Canal Capital, Ana María Ruiz y la Moción de Observación citada por los concejales, Emel Rojas, Marco Acosta, Andrés Forero, Óscar Ramírez Vahos, Humberto Amín, Diana Diago, Jorge Colmenares, Lucía Bastidas, Carolina Arbeláez, Rolando González, Pedro Julián López, Yefer Yesid Vega, Ati Quigua, Heidy Sánchez, Susana Muhamad, Ana Teresa Bernal y Carlos Carrillo.

La mayoría de los concejales coincidieron en hacerle un llamado de atención a la gerente Ana María Ruíz, ante lo que consideraron falta de respuestas de fondo a sus solicitudes y a los derechos de petición verbales y escritos que no han sido respondidos.



También manifestaron su inconformidad ante las declaraciones que hizo la gerente Ruíz en medios de comunicación, en donde, de acuerdo con los cabildantes, tendrían cuotas en el Canal Capital, aspecto que no desmintió y lo cual dejaría un manto de dudas y mal vista la labor del Concejo de Bogotá.



El concejal Emel Rojas explicó que no ha recibido respuestas a las inquietudes que formuló con respecto a los contratos suscritos con la productora de Rafael Poveda y al modelo de tercerización.

Continuó en el debate el concejal Marco Acosta, diciendo: "esto no es una moción de censura, es una moción de observación, precisamente para realizar una observación crítica, para que podamos tomar medidas efectivas que le den una mejora al Canal Capital”.



El concejal Andrés Forero, quien preguntó: ¿por qué razón si está subcontratando, esa subcontratación está utilizando sin que eso esté contemplado en el contrato, los activos de Canal Capital?.



A su turno, el concejal Jorge Colmenares habló de la ineficiencia que en este momento tiene el Canal Capital y agregó: “la actual Administración de Bogotá está acudiendo casi exclusivamente a la contratación directa, olvidándose de mecanismo como el concurso de méritos”.



Asimismo, el concejal Rolando González le sugirió a la gerente Ruíz que se debe serenar un poquito cuando el Concejo de Bogotá le realice cuestionamientos y le llame a control político.



De igual forma, la concejal Heidy Sánchez manifestó su preocupación con el modelo de tercerización, el acoso laboral y la situación de las y los contratistas del Canal Capital.



La concejal Diana Diago preguntó: ¿cuál es el vínculo personal o laboral con el señor Rafael Poveda?, y sobre unos contratos específicos, el 840 de 2020 y el contrato 188 de 2021; contratos con el mismo objeto.



La concejal Lucia Bastidas habló de la terminación de los contratos y agregó: "el Canal Capital fue inferior en la época de la pandemia con la responsabilidad social que tenía como el canal Público de la ciudad".



Luego, el concejal Humberto Amín hizo referencia a la variación de los honorarios de los contratistas, en cuanto a los que tienen un mismo perfil y obligaciones.

Susana Muhamad hizo una reflexión sobre el modelo de contratación del Canal Capital y preguntó sobre la estrategia que se tiene para mejorar los indicadores y objetivos de la entidad y la concejal Ana Teresa Bernal manifestó su preocupación por el modelo que está utilizando la entidad e indicó: “es un modelo nada que ver con la defensa de lo público”.



Por su parte, el concejal Carlos Carrillo dijo: “ha habido intentos de que Canal Capital sea un espacio plural, pero esto no se va a solucionar hasta que no logremos separar el gobierno y la coyuntura momentánea política del gobierno corporativo de esa entidad”.



A su turno, el concejal Manuel Sarmiento señaló una serie de cuestionamientos que tienen que ver con la contratación y la forma de contratación en la tercerización del Canal.



Después, la concejal Carolina Arbeláez hizo varios cuestionamientos, sobre los procesos de contratación, el modelo de tercerización y los espacios para la oposición.

El concejal Pedro Julián López Sierra, quien habló de los despidos del personal y de la terminación de contratos de prestación de servicios a personas que llevan entre 5 a más de 10 años en la entidad.



El concejal Álvaro Argote en su intervención sugirió examinar y revisar los fallos del Consejo de Estado sobre los alcances de control político de los Concejos.

A su turno, los concejales de la bancada Bogotá para la gente solicitaron la palabra, el concejal Juan Baena manifestó que hace falta una estrategia real para hacer eficiente y competitivo el Canal, la concejal Marisol Gómez advirtió que a la franja de opinión le falta pluralidad y diversidad de opiniones y el concejal Carlos Fernando Galán señaló que la moción de observación es una herramienta de control político a los funcionarios de la Administración Distrital.



Por su parte, concejales del Partido Conservador, como Nelson Cubides, habló de la tercerización en la contratación a través de la figura de administración delegada y del cambio de modelo de operación y administración del Canal que ha traído aparentemente una serie de complicaciones laborales, además, la concejal Gloria Díaz se refirió sobre la importancia de fortalecer el Canal Capital y de la pluralidad que debe tener la franja de opinión.



El concejal Álvaro Acevedo manifestó que Canal Capital es una empresa industrial y comercial del Estado e hizo una crítica a la tercerización del Canal, ya que afecta a las personas más vulnerables de la ciudad.



También, en medio del debate, solicitó la palabra el concejal Celio Nieves, quien hizo referencia en el marco de la Ley, a que deben abrirse las puertas y los espacios en los programas a la oposición.



Al terminar la intervención de los concejales, el cabildante Armando Gutiérrez manifestó que el Canal Capital presenta unos problemas en la ejecución del presupuesto y en sus metas.

¿Qué dijo la gerente del canal?

Luego, intervino en la discusión la gerente de Canal Capital, Ana María Ruíz. “Una de las funciones más importantes del Concejo de Bogotá es hacer control político sobre la gestión de los funcionarios públicos de la Capital, en aras de fortalecer a las diferentes entidades y proyectos que buscan el bienestar de la ciudad y de sus habitantes. Esta moción de observación es una gran oportunidad de llevar al debate público lo que sucede en el canal”.



Agregó: “Recibo y acato con respeto la moción de observación votada el día de hoy, 2 de agosto. Por tanto, estoy dispuesta a presentar las explicaciones necesarias para mostrar la situación actual del canal y aclarar cualquier inquietud que surja en los miembros del concejo así como en la opinión pública”.



La gerente explicó las dificultades que enfrenta el canal por cuenta de las dificultades propias de la pandemia, además de las condenas recibidas este año por parte de ex contratistas que reclaman la existencia de ‘contrato realidad’. “$1.800 millones de pesos es un pago que impacta de manera muy fuerte a las finanzas y la operación del canal.



Dijo que esta administración ha tenido que enfrentar este golpe e implementar salidas que frenen la perpetuación de un modelo de contratación histórico que viola los derechos de los trabajadores, ya que ninguna administración antes lo quiso solucionar



Dijo que parte de la solución consiste en la ampliación de la planta de trabajadores del canal, que no tiene cambios desde 2001, una necesidad que se está discutiendo en mesas de trabajo con el Departamento del Servicio Civil del Distrito. Y, de otra parte, “continuar firme con el compromiso de apostarle a la reactivación económica de la industria audiovisual bogotana y nacional, a modelos multiplataforma y multipantalla que reflejan evolución y transformación y la participación de la audiencia en la cocreación de contenidos. Así mismo, es nuestro propósito, en coherencia con el llamado que ha realizado el Concejo, encontrar soluciones innovadoras y en el marco de la Ley, para que el equipo de colaboradores y tecnología instalada se adáptate e incorpore rápidamente a los nuevos retos y tendencias de la industria, que garantice un medio público de Bogotá competitivo y pertinente”



Según la gerente Ruiz “no hay un único modelo de canal público. Le hemos apostado a nuevas maneras de informarse, con descentralización de la reportería mediante corresponsales en localidades y aumento en el uso de tecnologías ligeras. Entre tanto, hemos fortalecido los recursos para las convocatorias buscando ampliar los contenidos de nuestra parrilla. Lo que la Moción de Observación permite es hacer público este debate, en el que la actual administración del canal se plantea ampliar sus audiencias y brindar una oferta mucho más amplia de contenidos multiplataforma”.



Actualmente Capital busca evolucionar la forma de reportar la actualidad de la ciudad; más voces, más análisis y más contexto hacen parte de la oferta actual, así mismo, más contenidos para la infancia, más expresiones culturales, más narrativas de Bogotá. “El 16 de agosto sale al aire el segundo canal de Capital, Eureka, una gran apuesta de canal 24 horas para niños, niñas y adolescentes en nuestra señal TDT2. Hoy el canal de Bogotá es mucho más que eso, es un sistema y está más vivo que nunca”, concluyó la gerente.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com