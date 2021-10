Estrategia de velocidad vial pondrá en cintura a domiciliarios

En el 2015, Juan Carlos Gil perdió su pierna izquierda y a su novia en un siniestro vial. Iba en su motocicleta a toda velocidad por la avenida de Las Américas, pero, a la altura de Banderas, se estrelló.

Juan Carlos Gil Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

“Tenía afán porque no quería que ella llegara tarde. Pero la velocidad no me dio tiempo para reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre”, relata Juan Carlos, quien fue ayer uno de los invitados de la Secretaría Distrital de Movilidad en el lanzamiento de la campaña ‘Bájale al acelere’, una estrategia con la que el Distrito, apoyado por la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial y Vital Strategies, busca concienciar a los conductores de distintos medios de movilidad sobre el papel que juega la velocidad en un siniestro.



“Invito a todos a que reduzcan la velocidad. Las cifras son alarmantes, estoy aquí para decirles que tomen conciencia”, añadió Juan Carlos en el evento.



La muerte, en estas situaciones, es cuestión de matemáticas. Por ejemplo, si usted atropella con su vehículo a un peatón a 30 kilómetros por hora, este tendría un cinco por ciento de probabilidades de morir; pero si el coque fuera a 40 kilómetros por hora, esa probabilidad crecería a un 45 por ciento; y si fuera a 64 kilómetros por hora, el chance de matarlo alcanza el 85 por ciento (ver gráfico).

Hoy, según las cifras del Distrito, los actores viales más vulnerables son los motociclistas y los peatones. Entre enero y agosto pasados, 302 personas han fallecido en siniestros de tránsito; de estos, 117 han sido usuarios de motocicleta.



“En un estudio con la Universidad John Hopkins se demuestra que los motociclistas son los que más están excediendo el límite de velocidad, también hay un alto porcentaje que no tiene su revisión técnico-mecánica al día y que se saltan el semáforo”, explicó el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.



La campaña, que se lanza en el marco de la Semana de la Seguridad Vial de Bogotá, incluirá un aumento en un 40 por ciento de los controles en vía para disuadir el exceso de velocidad, es decir, pasar de 70 a 100 puestos.



También se manejarán campañas de comunicación que tendrán como rostro humano la historia de Juan Carlos Gil y estrategias que atiendan los cambios de comportamiento derivados de la pandemia. “Lo que hemos visto es que en Bogotá y en otras ciudades la gente después de las cuarentenas salió de manera más agresiva y con unos comportamientos más vertiginosos. Hemos visto violaciones sistemáticas de velocidad”, anotó Estupiñán.

Sin embargo, habrá un componente adicional que pondrá en cintura a las empresas de domiciliarios. “Queremos empezar a trabajar con todas las empresas de domiciliarios (y con los usuarios), porque no puede ser que todos nosotros pidamos por las apps y pongamos en riesgo a las personas que hacen los domicilios. Esas iniciativas que garantizan que en 10 o 15 minutos los pedidos van a llegar, comprometen. Eso no tiene sentido por parte de las empresas... tenemos que revisarlo. No tiene sentido que entre todos fomentemos la irresponsabilidad en las calles. ¿Cómo más va a hacer una persona para entregar el pedido en 10 minutos si no es violando las normas de tránsito o saltándose los semáforos en rojo? En 10 minutos es imposible que se tenga un trayecto razonable”, aseguró Estupiñán, quien indicó que esto se hará a través de mesas de trabajo con las empresas.

La secretaría de Movilidad lanzó la campaña de seguridad vial 'Bájale al acelere'. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO



Sin embargo, reconoció que hay límites legales: “No podemos prohibir ciertas estrategias comerciales porque no podemos probar una causalidad directa Lo conocemos intrínsecamente, pero no lo podemos sancionar. Por eso buscamos una estrategia de trabajo conjunto más que una búsqueda de una sanción”.



En esa misma línea, la Secretaría de Movilidad tiene en el radar a las bicicletas a las que algunos domiciliarios les han instalado un motor para poder ir más rápido por ciclorrutas y calzadas.



Hoy, en teoría, nada prohíbe que un ciudadano le instale un motor a una bicicleta. Esa figura está nombrada como ciclomotor en la resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte. Esa norma lo que establece es que este tipo de bicicletas no pueden transitar sobre andenes ni ciclorrutas y que los conductores deben usar casco y, en la noche, chaleco reflectivo.

