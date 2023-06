La candidatura de Jorge Robledo a la alcaldía de Bogotá es un hecho que sacude la campaña política en la ciudad. Se trata de uno de los considerados pesos pesados de la política que llega no solo a elevar el perfil de los aspirantes, sino también a hacer más reñidos los votos del centro, la centroizquierda y la izquierda del espectro político.



Pero en esencia, según los analistas políticos, el sector que más cuentas debe estar haciendo con la confirmación de esa candidatura es la izquierda del Pacto Histórico.



Robledo es el candidato “fuerte” que puede entrar, incluso, a pelear por los votos del Polo Democrático, la Alianza Verde y el Nuevo Liberalismo, colectividades que para las elecciones Presidenciales de 2022 hicieron parte de la coalición de gobierno y que hoy está fracturada.



Cabe recordar que si bien Jorge Robledo es de izquierda, desde hace años ha mantenido una rivalidad, que es muy conocida, tanto ideológica como política y personal con Gustavo Petro. De hecho, él es uno de los duros críticos del actual gobierno.



Desde sus inicios en la política, Jorge Robledo perteneció al movimiento de izquierda MOIR y luego hizo parte del Polo Democrático, del cual se separó Petro cuando quiso buscar la Presidencia de la República.

Robledo anunció que su partido, Dignidad y Compromiso, del que es fundador junto con Sergio Fajardo, acordó que él sea el candidato.



"Asumiré con toda seriedad mi candidatura a la Alcaldía de Bogotá y así también gobernaré a la ciudad, con el propósito de unir en una propuesta de bien común a los sectores populares, las clases medias y el empresariado. Y en mi gobierno estarán los más capaces de la ciudad", señaló en su cuenta de Twitter.

Y en mi gobierno estarán los más capaces de la ciudad.

Y en mi gobierno estarán los más capaces de la ciudad. — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) June 21, 2023

'Mala noticia para el Pacto'

El analista Gabriel Cifuentes considera que la llegada de Robledo a la contienda por la alcaldía golpea particularmente al candidato que pueda tener el Pacto Histórico, pero también a los de centro y centroizquierda.



“Es un candidato fuerte que atrae una base importante del centro y centroizquierda y que le va a competir directamente al candidato del Pacto Histórico”, señala Cifuentes.



Cifuentes también considera que este exprofesor nacido en Ibagué hace un poco más de 73 años puede igualmente morderles votos a candidatos del centro y de centroizquierda, como Rodrigo Lara y Carlos Fernando Galán.





El analista dice también que es altamente probable que Robledo cuente con el apoyo de sectores que simpatizan con la alcaldesa Claudia López, quien ha tenido "afinidad política e ideológica" con Robledo en las últimas dos campañas presidenciales.



"Robledo es un candidato que patea la mesa, es un candidato fuerte y si ha decidido lanzarse es porque ha hecho un cálculo político que le indica que tiene opciones". concluye el analista.



Fundadores del partido Dignidad y Compromiso. Foto: Dignidad y Compromiso

Entra a repartir los votos del centro y la izquierda

Carlos Arias, docente de la Universidad Externado y analista político, coincide con Cifuentes en el sentido de que la llegada de Robledo a la contienda por la alcaldía le pone importantes ingredientes a la campaña electoral en la ciudad.



Uno de ellos es que sube el nivel del debate y de la discusión política sobre Bogotá, toda vez que el exprofesor conoce a la capital y “tiene una apuesta de ciudad soportada en argumentos”, además de la recordación en los electores como senador. En efecto, Robledo llegó al Senado desde 2002 y estuvo allí durante 20 años.



“Tiene votos en el Polo y en el MOIR, que lo ven como su líder, y representa a esos votantes del centro que representaban al movimiento Decentes, que fue liderado por Sergio Fajardo y quien, si bien en las pasadas presidenciales no le fue bien, en Bogotá tiene un voto cautivo”, destaca Arias.



El otro elemento que se agrega al impacto que tendrá el nuevo candidato para la alcaldía, según Arias, es que “entra a repartir la torta” de votos que tiene la izquierda, el centro y la centroizquierda en la capital.



En estos sectores se cuentan los precandidatos del Pacto Histórico (Gustavo Bolívar, Carlos Carrillo y Heidy Sánchez) y de los verdes (los concejales Lucía Bastidas, Martín Rivera, Luis Carlos Leal y María Fernanda Rojas).



Cabe recordar que la Alianza Verde decidió no apoyar a ninguno de sus precandidatos y lo escogerá en una encuesta en la que pueden participar sus concejales, otros políticos y líderes de opinión.



la echada al agua de Robledo ya produjo efectos políticos: el concejal Martín Rivera, quien es muy cercano a Fajardo, anunció que declina sus intenciones y pidió no ser tenido en cuenta en la encuesta de la Alianza Verde. Argumentó falta de garantías para continuar como precandidato.



La aspiración de Robledo, agrega Arias, también impactaría a líderes como Carlos Fernando Galán, quien no ha oficializado su aspiración, y al exsenador Rodrigo Lara.



En todo caso, dice el mismo, el docente universitario, a pesar de que Jorge Erique Robledo es un “candidato fuerte” y “eleva el nivel del debate”, eso no significa que la tenga fácil. Hay que recordar que en octubre próximo se estrenará en el Distrito Capital la modalidad de la segunda vuelta para las elecciones de Alcalde Mayor.

Jorge Robledo es un duro contradictor del presidente Gutavo Petro Foto: Jaime Moreno / Mauricio León

El único candidato de izquierda contradictor al Gobierno

El también analista Jairo Libreros ve que el ingreso de Robledo en la campaña por la alcaldía deja en un “segundo plano” a todos los aspirantes del Pacto, incluido Bolívar, y se convierte en el único de izquierda “contradictor” al Gobierno Nacional.



Explica que Bogotá ha sido un “voto rebelde” y que “garantiza el equilibrio de cargas entre el gobierno Nacional y el Distrito”, es decir, se inclina por el candidato del partido contrario al del Presidente de turno, Por eso dice que ahí Robledo tiene posibilidades, dada su rivalidad histórica con el hoy presidente Petro.



“Esto es una ventaja que no tienen ningún otro candidato, hace más atractiva su candidatura y le da mayores ribetes de viabilidad, no solo para llegar a la segunda vuelta, sino para ser el nuevo alcalde de Bogotá”, señala Libreros.



El analista coincide con sus colegas en que siendo este ibaguereño un político con ascendencia en el centro y la centroizquierda va a entrar a disputar votos con Galán, Lara e, incluso, con Juan Manuel Oviedo.



“Si bien esa candidatura arranca en el centro y en la izquierda, tiene un propósito muy claro: quedarse con todo el centro del espectro político”, agrega Libreros, quien considera que el nuevo aspirante puede verse favorecido por el voto de opinión que distingue a la ciudad, donde, precisamente, tiene reconocimiento y un trabajo de muchos años.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24